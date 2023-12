Maritere Braschi rompe su silencio sobre su exesposo Mendel Winter y cómo superó su encarcelamiento

Maritere Braschi habla de su exesposo Mendel Winter. | Youtube La Linares

La periodista Maritere Braschi y empresario Guillermo Acha contrajeron matrimonio en una ceremonia celebrada el 25 de marzo de 2023, en el distrito de Chorrillos. A sus 60 años, la conductora de Latina TV atraviesa su segundo matrimonio, y es que pocos recuerdan que en los años 90 estuvo casada con Mendel Winter Zuzunaga, exaccionista de Frecuencia Latina Canal 2.

Te puede interesar: Milena Zárate asegura tener videos comprometedores de Edwin Sierra y advierte a Pilar Gasca: “Saldrá todo”

En 1993, a sus 30 años y con una consolidada carrera en televisión, María Teresa Braschi Glave se casó por primera vez con uno de los hermanos Winter. Su relación matrimonial finalizó en 2004, cuando el exdirectivo de Latina TV fue sentenciado por delitos de peculado y asociación ilícita, tras admitir haber recibido más de 3 millones de dólares del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), dirigido por Vladimiro Montesinos, entonces asesor del presidente Alberto Fujimori.

El dinero tenía como finalidad incrementar el capital del canal 2. Este episodio forma parte de la historia política y mediática del país, recordando una época marcada por sonados casos de corrupción.

Maritere Braschi actualmente está casada con el empresario Guillermo Acha y llevan más de una década juntos.

¿Qué dijo Maritere Braschi de su exesposo?

La actual presentadora de Latina Noticias estuvo como invitada en el podcast de Youtube de Verónica Linares, donde - entre otros temas - fue consultada por los tres años de prisión que afrontó su exesposo Mendel Winter en el penal para reos primarios San Jorge.

Te puede interesar: Ranking Spotify en Perú: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

“¿Cómo fue para ti la época en que tu esposo estuvo preso?”, fue una de las preguntas que hicieron los seguidores y que Verónica Linares leyó durante la entrevista. El cuestionamiento puso incómoda a Maritere, quien intentó esquivar la pregunta.

“Yo creo que, bueno, se manejó dentro de lo que se pudo manejar, traté de apoyar dentro de lo que pude apoyar, y bueno fueron tres años difíciles”, dijo Braschi sobre su primer esposo, quien salió de la cárcel en el 2004.

Mendel Winter, exesposo de Maritere Braschi, estuvo tres años en la cárcel acusado de recibir dinero de Vladimiro Montesinos.

Linares le consultó si en ese momento “mantenía la mente positiva”. La guapa conductora de Latina TV recordó que, en aquella época, ella trabajaba en Ecuador y viajaba constantemente.

Te puede interesar: ¿Qué dijo Bryan Torres luego de llevar a Samahara Lobatón a una clínica local?

“Yo iba y venía del país (por mis hijos), justamente por esas situaciones es que no me mudé, me quedé acá porque me hubiera podido mudar porque en realidad en Ecuador les era más fácil que yo viviera allá, pero hicieron esa concesión y me permitían grabar todo para el mes, una semana en full, y los tres las otras tres semanas restantes yo podía venir a Perú”, agregó.

“¿Cómo te llevas con tu exesposo, el señor Winter’”, repreguntó la entrevistadora, a lo que Maritere fue contundente: “o sea una relación cordial, pero no vive tampoco en Lima. Entonces tampoco tenemos mayor (comunicación) y con mis hijos todo normal,muy bien”.

Mendel Winter y Maritere Braschi tuvieron dos hijos. | @mariterebraschi

Cabe mencionar que, en una entrevista con Jaime Bayly en 2008, Maritere comentó que - a pesar de los acontecimientos que llevaron al fin de su primer matrimonio - mantiene una relación cordial con Winter. La razón de este trato amistoso es su responsabilidad compartida hacia el bienestar de sus dos hijos.

¿Cuántos hijos tiene Maritere Braschi?

Maritere Braschi y Mendel Winter son padres de dos hijos, Gabriel Winter y Joseph Winter, quienes ya están desarrollando sus respectivas carreras profesionales. La periodista compartió su orgullo y amor maternal en una publicación en redes sociales.

Gabriel Winter, el hijo mayor, completó sus estudios de grado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y avanzó su formación académica en España, especializándose en Marketing en la Universidad Europea, lugar reconocido por ser el set de filmación de la serie Élite. Maritere Braschi expresó su felicidad por los logros de sus hijos, destacando su orgullo de madre a través de una fotografía de la graduación de Gabriel publicada en Instagram, en junio del 2022.

“¡Adoro ser mamá! Aquí, con mis hijos. En este día hago también un homenaje a todas las mujeres de mi familia, mi madre, abuelas, mi tía. Todas dejaron una huella de amor en lo que soy hoy”, manifestó en una emotiva publicación en Instagram del 2020.