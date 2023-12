Universitario no contará con una moneda conmemorativa por sus 100 años: esta es la explicación del BCR

BCR se pronuncia sobre el pedido de moneda conmemorativa de Universitario. RPP

La directiva del Club Universitario de Deportes había expresado su deseo de contar con una moneda conmemorativa por sus venideros cien años, a cumplirse el 7 de agosto del 2024. Vale recordar que el administrador del cuadro ‘merengue’, Jean Ferrari, comentó el pasado noviembre que había iniciado los trámites correspondientes con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para que este elaborase una cantidad limitada de la divisa nacional alusiva al actual campeón del fútbol peruano. La iniciativa, la cual anunció desde su cuenta de X (antes Twitter), emocionó a los hinchas de la institución que soñaban con la posibilidad de coleccionar una pieza de valor con referencia al centenario de su equipo.

Te puede interesar: ¿El sol dejó de ser el dólar latinoamericano? La devaluación de nuestra moneda en este 2023

No obstante, dicho proyecto no llegará a concretarse. En entrevista con RPP, Javier Añorga, quien se desempeña como funcionario del ente emisor, aclaró que, si bien la administración de la entidad deportiva se comunicó con el BCRP para solicitar la realización de una moneda conmemorativa por el centenario crema, esta le recomendó hacer una colección de medallas. Asimismo, precisó que dicho proceso responde a una gestión interna entre ambas instituciones, y que no se tratará de una moneda de colección de circulación común y corriente.

“Esta medida responde a una gestión que está realizando el propio club. La institución va a pedirle al Banco Central de Reserva una cierta cantidad de medallas, pero esto no deja de ser algo interno. En este caso en particular, la Casa Nacional de la Moneda ofrece este tipo de servicios a terceros”, indicó Javier Añorga, funcionario del ente emisor.

La "U" se prepara para recibir el año de su centenario: lo hará como vigente campeón del fútbol nacional. (Liga 1)

Diferencias entre una medalla y una moneda

Añorga señaló que la diferencia principal entre una moneda y una medalla es la utilidad legal que esta supone: en el caso de una moneda, esta está regulada bajo el marco normativo y es justificable para realizar transacciones; por su parte, una medalla es un adorno que no tiene poder de transacción en una operación de curso legal.

“Esta gestión la está realizando el propio club. Sus directivos van a solicitar una cantidad de medallas y estas, probablemente, se vendan a los aficionados. Eso depende del club y está en su poder: la Casa Nacional de la Moneda se limita a la realización de las medallas solicitadas y a hacerle la entrega de estas al tercero que efectuó el pedido. En este caso, la “U”. Eso sí, es importante no confundirnos en estos temas: no va a haber una moneda de Universitario; lo que habrá tal vez es una medalla”, explicó el funcionario.

El Banco Central de Reserva del Perú realiza este tipo de lanzamientos de manera periódica, y para el coleccionista o el público interesado, es posible adquirirlas directamente o a través de canales autorizados por la institución. Además de su valor facial y de colección, estas monedas contribuyen a la función educativa sobre el legado cultural y natural de Perú, fomentando la preservación de la identidad nacional.

Añargo señaló que la gestión del club merengue será la encargada de la disposición, repartición o venta de las medallas. (Universitario de Deportes)

¿Por qué no se acuña una moneda de Universitario?

Añargo mencionó que la razón principal por la que la “U” no contará con una moneda es porque no responde al lineamiento que el ente pretende alcanzar con las divisas. Para el BCRP, el campo numismático (la colección de monedas, billetes, entre otros) debe servir para que tanto los coleccionistas como los no coleccionistas aprendan de la historia del país.