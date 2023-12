‘El Gran Chef Famosos’ tuvo invitados de lujo: Actores de ‘Papá en Apuros’ se unieron y causaron gran revuelo

Elenco de 'Papá en Apuros' en 'El Gran Chef Famosos'. | Latina

Los actores de la exitosa serie ‘Papá en Apuros’ se convirtieron en los invitados especiales de ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’, el programa de gastronomía más visto de la televisión peruana, este lunes 11 de diciembre.

En este episodio, los seis participantes que fueron sentenciados recibieron la visita de sus compañeros de reparto, quienes se convirtieron en sus aliados para preparar el segundo plato del menú. La consigna era hacer una pizza con temática libre, usando los ingredientes que quisieran y siguiendo las indicaciones del jurado.

¿Qué actores pisaron el set de ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’?

Las parejas se formaron por decisión de Karina Calmet, quien ganó el primer desafío. Cada una mostró su personalidad y su química en la cocina. Luciana Blomberg y el ‘Flaco’ Granda trabajaron en equipo; lo mismo lo hicieron Ximena Díaz y Junior Silva.

Mayra Goñi y Juan Carlos Rey de Castro en el set de 'El Gran Chef Famosos'. | Latina

Por su parte, Mayra Goñi cumplió su sueño de trabajar junto a Juan Carlos Rey de Castro. Joaquín Escobar y Susan León fue el otro dúo retador; y Jano Baca y Armando Machuca se lucieron en el set.

Finalmente, la recordada actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’, prefirió trabajar con Rodrigo Sánchez Patiño. El grupo hizo gala de su humor, sin embargo, no lograron convencer al jurado con su platillo.

¿Quiénes fueron enviados a sentencia?

La noche del lunes 11 de diciembre se vivió una de las jornadas más emocionantes de ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’, el reality show de cocina que reúne a los mejores participantes de las temporadas anteriores.

Elenco de 'Papá en Apuros' en 'El Gran Chef Famosos'. | Latina

Karina Calmet, Junior silva, Armando Machuca, ‘Flaco’ Granda, Mayra Goñi y Susan León se enfrentaron nuevamente para no caer en la noche de eliminación. Pese a la ayuda recibida, los tres primeros obtuvieron las calificaciones más bajas y se verán las caras el amrtes 12 para su última revancha.

Mayra Goñi y ‘Flaco’ Granda en coqueteos

En una emocionante entrega de ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’ el pasado 8 de diciembre, se vivieron momentáneos cargados de emotividad y sorpresa, destacando el inesperado anuncio de Alexandra Fuller, quien reveló ser prima del participante y periodista deportivo Giancarlo ‘El Flaco’ Granda. Ambos famosos comparten su descendencia de la icónica artista de Perú, Chabuca Granda.

Este hecho se sumó a las tintas de coqueteo entre el comentarista y la actriz Mayra Goñi durante la competencia, creando una atmósfera de sorpresa y nerviosismo entre los competidores. Durante la degustación de paltillos, la joven no dudó en probar del plato de su compañero. “Está perfecta, está rica”, dijo.

Giancarlo Granda sorprendió con coqueteo a Mayra Goñi. (Latina)

“Sí, ¿te gustó? Cuando quieras te invito a mi casa a comer tallarines rojos”, respondió el influencer. Este episodio, marcado por un nerviosismo de la intérprete, generó un ambiente cargado de expectación entre los competidores.

¿Por qué Mr. Peet no está en ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’?

Peter Arévalo no participará en ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’, a pesar de ser uno de los concursantes más destacados de la segunda temporada del concurso culinario. El comentarista deportivo, conocido como Mr. Peet, justificó su ausencia explicando que su decisión se debió a compromisos previos con una empresa, que posteriormente terminaron desvinculándolo por comentarios machistas en su programa digital.

“Las grabaciones coincidían con las del Gran Chef, por eso les dije que no podía porque ya había asumido un compromiso. Es más, antes entraba 10 a.m. y salía 6p.m., ahora me dijeron que es de 8 a.m. a 5 p.m., pero igual no podía”, dijo.

Mr. Peet revela las razones por las que rechazó ingresar a ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’ | Mr Peet Channel. Youtube

“Le agarré mucho cariño a la productora, pero por cuestiones de tiempos no iba a estar en esa temporada (...) No hay que arrepentirse ni nada, las cosas pasan por algo. Lo más importante es lo que pasa y no lo que pudo haber pasado”, agregó.