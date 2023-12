Rodrigo González responde a Magaly por criticar estudios de Renato Rossini Jr.: “Ni siquiera has terminado la carrera”

Rodrigo González responde a Magaly Medina por criticar estudios de Renato Rossini Jr.: “Ni siquiera has terminado la carrera” | Willax

Rodrigo González se refirió al ampay entre Ale Fuller y Renato Rossini Jr., quienes fueron captados, aparentemente, dándose un beso en el balcón de la casa de la actriz. Ante ello, la expareja de Francesco Balbi afirmó que no pasó pasa y que las imágenes se tergiversaron, afirmando así que nunca se dieron un beso.

Te puede interesar: Magaly Medina desestima a Renato Rossini Jr. tras ampay junto a Ale Fuller: “Creo que es un tiktokero”

En medio de esta situación, el conductor de ‘Amor y Fuego’ se refirió a la diferencia de edad entre Ale Fuller y Renato Rossini Jr. Como se sabe, el joven tiene 24 años y la actriz 28, por lo que algunos se han escandalizado, pero evidenció que no hay una valla generacional.

Sin embargo, allí comenzó a hablar de los estudios de Renato Rossini Jr. y mencionó que además de ser modelo, tiene una carrera profesional. Fue en ese momento que recordó que el joven ha sido criticado por Magaly Medina luego de que diera algunas declaraciones en las que afirma que se demoró en estudiar porque ‘era un tipo deplorable para los estudios’, por lo que terminó su carrera de 5 años en 7.

Rodrigo González responde a Magaly Medina. (Composición Infobae)

Por ello, la figura de Willax no dudó en responder a su examiga y le lanzó una dura indirecta, recordándole que ella nunca terminó de estudiar la carrera de periodismo.

“A los 24 años acaba de terminar su carrera, vi que lo habían criticado porque había demorado más en terminar la carrera. Lo más divertido es que lo critica gente que ni siquiera ha terminado la carrera”, señaló entre risas.

Por su parte, su compañera Gigi Mitre secundó estas palabras y recalcó que la crítica debe ser para quienes no estudian. “La cosa es terminar, más bien critiquen al que no estudia. (Lo critica) gente que no ha estudiado. Más bien lo felicito”, sentenció.

Renato Rossini Jr. contó qué le gusta de las mujeres y su situación sentimental actual. (Foto: Captura de IG)

¿Qué dijo Magaly Medina de Renato Rossini Jr.?

Luego de emitir el ampay de Ale Fuller y Renato Rossini Jr., Magaly Medina cuestionó quién era el joven hijo del actor del mismo nombre. Ante ello, mencionó que no lo conocía y este hecho desató la molestia del progenitor.

Te puede interesar: Renato Rossini Jr habla de su situación sentimental: ¿qué dijo antes de ser captado con Ale Fuller?

Es así que Renato Rossini padre se pronunció en redes sociales y le pidió a la presentadora de televisión que indagara más y conociera de la carrera de su hijo. Por ello, muy a su estilo, la esposa de Alfredo Zambrano respondió poniendo un extracto de una entrevista en la que el integrante de ‘El Gran Chef Famosos’ menciona que no fue muy bueno para los estudios.

“¿Por qué crees que yo hablé antes? Porque justamente averiguamos qué cosa había hecho. Además, no necesito desmerecerlo, yo, tu hijo se desmerece solo, él dice en esta entrevista que era un tipo deplorable para los estudios, una carrera de cinco años, la hizo en siete y casi a trompicones, vamos a escucharlo otra vez para que lo escuche su apá”, dijo en un inicio la conductora de ATV.

Renato Rossini defiende a su hijo de las críticas de Magaly Medina. | Instagram / ATV

Tras ello, señaló que el joven intentó buscar el camino más fácil estando en programas reality, pero en algunos de ellos pasó sin pena ni gloria. “La mayoría de chicos que piensan que no han encontrado su talento en esta vida, que dicen que los estudios no son para ellos, creen que la vida artística, que entrar a la TV es el camino más fácil, creen que porque nacieron con un rostro bonito, este es el camino que se les va a abrir”, aseveró Medina en medio de las risas.