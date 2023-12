La oscura vida de ‘Lulú Fitness’: De reina fitness a ser cabecilla de una red de pornografía infantil

Lourdes Espinoza fue detenida en su domicilio de San Martín de Porres por presuntamente haber abusado de su sobrino de 14 años de edad. | Domingo al Día

Juana Lourdes Espinoza Horna, más conocida en redes sociales como ‘Lulu Ftiness’, fue capturada por la Policía Nacional del Perú (PNP) por el presunto delito de pornografía infantil. En la investigación denominada ‘La Woman del CP’, se encontró videos de contenido sexual con un menor de edad.

“Esta persona utilizaba una máscara y seudónimos para trabajar y difundir por diferentes redes sociales, como Instagram, YouTube, las escenas donde se notaba el abuso al menor de edad”, comentó el general Luis Flores, Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

La mujer, de 52 años, es una campeona internacional de fisicoculturismo que se dedicaba a administrar un gimnasio ubicado en la cuadra 21 de la avenida Perú, en San Martín de Porres. En este lugar grababa la mayor parte de sus videos. También promocionaba productos vitamínicos.

La Policía Nacional del Perú nombró a la investigación 'La woman del CP' - crédito composición Infobae / Panamericana

En total, tenía tres cuentas en redes: En YouTube, Only Fans y en una página pornográfica. Sin embargo, la Interpol detectó dos videos que no estaban en las cuentas públicas, es decir, material que no cualquier persona podía encontrar, solo unas cuentas con un pase especial.

Al inicio de las diligencias, las autoridades solo tenían las imágenes de una mujer que usaba un antifaz y pelucas, pero no se conocía su identidad.

“Siempre nos envían una alerta. Permanentemente, están haciendo una serie de patrullajes virtuales donde se ve actos obscenos, en los cuales están involucrados menores de edad (...). Haciendo el análisis respectivo logramos determinar que había una imagen que correspondería a ciudadanos latinos”, indica Huamán.

Luz Espinoza Horna tenía cuentas en Youtube, Only Fans y una página para adultos - crédito Panamericana

Defensa de Lulú Fitness

El coronel Huamán comentó que la detenida sigue creyendo que es inocente. “Ella está convencida que no ha cometido delito alguno, que solamente es un video grabado para la familia, un video familiar y que no ha cometido un acto criminal. Se equivoca totalmente”, sentenció.

“Nosotros llegamos de la playa Cochinos. Yo le dije para bañarnos, a él no le gusta el agua fría. A mí me encanta el agua fría. Es como un juego”, mencionó la acusada a modo de justificación.

Durante el inicio de las investigaciones, las autoridades solo tenían un video donde Lulu Fitness aparecía un antifaz - crédito Panamericana

“Yo a mi hermana le pedí perdón. Eso ha sido hace tiempo, yo no he grabado más tampoco. Ya tiene 14. Yo no he querido grabar más”, agregó.

Cuando fue intervenida por la PNP, incluso pidió a los agentes que tuvieran cuidado con su trato. “Voy a colocar todo lo que ustedes me digan, pero no es necesario que me estén tratando como un animal. Yo soy una persona decente”, dijo.

“Prácticamente, está explotando al niño, tomándole fotos con contenido sexual. Al parecer se aprovechaba del menor para obtener sus beneficios económicos”, precisó el jefe de la Dirincri.

El Código Penal Peruano establece una pena de hasta quince años por tocamientos indebidos y pornografía infantil, por lo que ‘Lulu Fintess’ podría pasar un largo periodo tras las rejas.

De acuerdo a su declaración, ella no cometió ningún delito - crédito Panamericana

Claves de las redes criminales

Según la Policía Nacional, las personas que trafican este tipo de contenido utilizan palabras claves como ‘CP’, que son las iniciales de palabras claves como “Caldo de Pollo”, “Constitución Política”, “Club Penguin”, entre otras, que en realidad hacen referencia al término en inglés Child Pornography (Pornografía infantil).

“Puede ser intercambio a través de dinero. No (lo pasan) a través del (chat) grupal, sino que pasan al inbox, o sea un tráfico personal entre dos sujetos, donde proceden al intercambio de las imágenes, previo pago en dinero, o también puedes intercambiar una imagen por otra imagen”, explicó el coronel Luis Huamán, jefe de la Divindat.

Hasta diciembre de este año, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología ha detenido a 39 pedófilos en el Perú y ha rescatado a 12 menores.

“Antes hacíamos los operativos, incautábamos los CD, no había ni USB, pero ha proliferado más este tipo de delito porque están usando la tecnología. Hay comunidades de chat que tienen muchos integrantes, pueden tener entre 50 hasta 300 o 400 integrantes, que consumen permanente este tipo de material”, lamentó por su parte Luis Flores.