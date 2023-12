Fabianne Hayashida y la dolorosa razón por la que no tuvo hijos con Mario Ragel, pese a que querían ser padres

Fabianne Hayashida rompe en llanto al hablar de sus intentos de tener hijos. | Instagram

Fabianne Hayashida, popular influencer peruana, y el empresario Mario Rangel no pudieron tener hijos mientras duró su relación. Su matrimonio finalizó en diciembre del 2023, dos años después de contraer nupcias en una ostentosa ceremonia que captó la atención de los medios. La también exparticipante de ‘Combate’ ha vivido momentos difíciles tras anunciar esta ruptura.

Tras pisar el altar, ambos expresaron su deseo de tener hijos, pero se encontraron con obstáculos para la concepción. A través de sus redes sociales compartió esta desalentadora experiencia con sus seguidores y rompió en llanto al recordar ese momento.

Fabianne Hayashida anuncia su divorcio

La noticia fue compartida por Fabianne Hayashida a través de un comunicado en las historias de Instagram, donde pidió respeto a su decisión y señaló que no responderá preguntas relacionadas con su separación.

Este hecho ocurre tras haberse comprometido en un romántica pedida de mano a bordo de un yate, en el 2021, y celebrado su boda civil en diciembre del mismo año. La pareja había mostrado planes futuros para su matrimonio religioso hacia el año 2024.

“Hemos terminado nuestra relación en buenos términos, pero no voy a comentar al respecto, ya que no responderé preguntas y les pido respeto a nuestra decisión”, expresó la joven.

A pesar del anuncio, Fabianne Hayashida continúa promocionando sus actividades y presentaciones en la temporada navideña, manteniendo su presencia en el medio y siguiendo con su agenda laboral.

¿Qué pasó con Fabianne Hayashida y su intención de tener hijos?

Según relató la joven, recurrieron a especialistas en salud reproductiva para lograr su anhelo de ser padres. Fabianne Hayashida reveló en sus redes sociales los esfuerzos y tratamientos por los que pasó, incluida la inseminación artificial.

“Fui al doctor para que me pongan la ampolla porque mañana iba a ser mi inseminación y tenía tres folículos supergrandes. Era una gran oportunidad para salir embarazada y ninguno de los folículos estaban, desaparecieron”, dijo en un video donde no pudo ocultar su tristeza y frustración tras el fallido procedimiento.

A pesar de los esfuerzos y la esperanza, los tratamientos no dieron el resultado esperado y, finalmente, no quedó embarazada. “Parece que ovulé el día sábado y no se va a poder la inseminación mañana”, manifestó, explicando las complicaciones en el proceso.

¿Qué hizo Fabianne Hayashida tras separación?

En el contexto de su anuncio de divorcio, hay quienes dudaron de la noticia por verlos juntos en eventos profesionales poco antes de la revelación. Respondiendo estos rumores y comentarios surgidos en algunos medios, la mujer aclaró que su relación laboral con Rangel aún perdura, particularmente en la organización de shows infantiles.

“Jamás lucraría con algo tan delicado y para generar más ingresos”, afirmó la exactriz, destacando que la continuidad de su aparición pública se debe a compromisos profesionales previos. “Claro que me van a ver con Mario como seres humanos responsables (...) porque él coordina y ha cerrado todos los shows”, agregó.

Asimismo, reveló que está en proceso de mudanza, trasladando sus pertenencias al hogar de sus padres. El divorcio fue catalogado como ‘sano’ por Hayashida que prefiere no entrar en detalles conflictivos del proceso.

“Quiero mostrarles el proceso, lo que hay más allá, la mudanza, dejar tu ex hogar, volver un tiempo con tus papás hasta que busques algo para ti sola, reconstruirte, sanarte, siempre con amor, recordado todo lo bueno”, puso en sus historias.