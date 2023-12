Renato Tapia fue elegido mejor jugador del Celta de Vigo vs Cádiz por LaLiga

Renato Tapia fue la figura del empate del Celta de Vigo 1-1 con Cádiz (Getty).

El mediocampista Renato Tapia fue titular y disputó los 90 minutos en el empate 1-1 de Celta de Vigo con el Cádiz en el estadio de Balaídos por la fecha 14 de la LaLiga. Este fue un mal resultado para los dirigidos por el DT Rafa Benítez, debido a que cedieron dos puntos en condición de local, ante una rival directo en la lucha por el descenso. Además, no pudieron salir de la zona roja de la tabla de posiciones y sigue en peligro su permanencia en la primera división.

El único que tuvo un saldo positivo en el encuentro, fue el ‘Cabezón’, quien tuvo la oportunidad de demostrar a su técnico que puede ser útil para el equipo. Tuvo un destacado rendimiento en la posición de volante de marca en un sistema 3-5-2, al costado del estadounidense Luca De la Torre. El mediocampista de 28 años se mantuvo firme en defensa, y también claro en ataque. Un ejemplo de ello fue que acertó siete de los ocho pases largos que intentó.

La performance de Tapia le valió para ser elegido mejor jugador del encuentro por la página oficial del Celta de Vigo: “¡Su primer MVP de la temporada! Renato Tapia, mejor jugador del Celta vs Cádiz”, indicaron en redes sociales.

Renato Tapia escogido mejor jugador del Celta de Vigo 1-1 Cádiz (Celta).

El post se llenó de aficionados ‘celestes’, quienes pidieron que regrese a ser titular habitual, mientras que otros aprovecharon para criticar al equipo, indicando que el resto de jugadores debe aprender del ‘Capitán del futuro’.

Este partido fue una revancha para el ‘Capitán del Futuro’, quien este curso venía teniendo muy poco protagonismo, debido a que Rafa Benítez venía priorizando a Luca De la Torre y Fran Beltrán como volantes de primera línea, e incluso Carlos Dotor venía alternando más. Hasta la fecha, el futbolista de la selección peruana ha participado de siete de los 15 encuentros de Liga Española, siendo inicialista solo en tres ocasiones. Además, en dos de los duelos en los que entró desde el banco de suplentes, su ingreso se dio en tiempos de descuento.

¿Qué dijo Renato Tapia tras el Celta de Vigo 1-1 Cádiz?

Tras ser escogido figura del 1-1 entre Celta de Vigo y el Cádiz, Renato Tapia manifestó que la poca continuidad no es algo que perjudique su juego, debido a que siempre dará todo de sí para apoyar al equipo:

“Tanto el cuerpo técnico como mis compañeros saben que yo estoy aquí para sumar cuando me venga la oportunidad. La tuve en este partido e intenté dar lo mejor de mí para ayudar al equipo”, declaró.

Declaraciones de Renato Tapia tras empate del Celta de Vigo 1-1 con Cádiz por fecha 15 de Liga Española (Celta).

El ‘Cabezón’ también dejó notar su molestia por la mala racha del equipo, el cual lleva 11 jornadas sin ganar, sumando seis derrotas y cinco empates. Además, reconoció que el planteamiento defensivo del ‘submarino amarillo’, aunque confía en que trabajando podrán salir de este mal momento.

“Tenemos mucha rabia, pero siento que esa molestia, la pena y las ganas de querer sumar los tres puntos, la tenemos que canalizar de cara al siguiente partido,. Ahora las cosas no nos están saliendo como nos gustarían, pero tenemos que seguir trabajando. Estamos en ese momento en el que los errores nos están penalizando mucho, pero hay que seguir. No queda otra que pensar ya en el próximo partido. No es fácil jugar contra un equipo que mete a tanta gente detrás del balón. Lo intentamos, pero nos faltó mover con más velocidad la pelota de lado a lado para encontrar el momento de poder entrar con ese pase filtrado o chutar a portería”, aseveró.

En la temporada del 2022, los ‘celtistas’ se salvaron del descenso en las últimas jornadas. En esa recta final, el liderazgo de Tapia fue clave para sacar los resultados que los ayudaron a mantenerse.