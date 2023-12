Jorge Benavides recuerda parodia por indulto a Alberto Fujimori y usuarios piden que la repita: “Haz lo tuyo, maestro”

Parodia de Alberto Fujimori en El Especial del Humor | Youtube

Jorge Benavides sorprende a su público con sus diversas parodias de más de un personaje público, sea de la farándula o incluso pueden ser políticos. Desde hace muchos años, el cómico se ha caracterizado por sacar risas con sus peculiares representaciones en sus programas de televisión.

Sin embargo, en la historia de la comicidad peruana, hay personajes y sketch que se han quedado en la memoria de los fanáticos de este tipo de programas. Uno de ellos fue la parodia sobre Alberto Fujimori en una de sus audiencias cuando buscaba el indulto frente al Poder Judicial.

Se trata de un video del 2013, del desaparecido programa ‘El Especial del Humor’, el mismo que compartía con Carlos Álvarez. En este espacio, Jorge Benavides protagonizó un sketch en el que tomaba el rol de Alberto ‘Yuquimori’, una imitación de Fujimori Fujimori, en una de sus audiencias públicas en las que pedía el indulto humanitario.

En este video, se ve a Alberto ‘Yuquimori’ casi desahuciado en la audiencia. Se mostraba muy decaído y hasta asegurando que tenía más de una enfermedad. Es allí donde la comicidad empieza, pues mientras asegura ‘sentirse mal’, pide que le den permiso para ir a la clínica.

Jorge Benavides propone volver a hacer la parodia de Alberto Fujimori. (YouTube)

En ese momento, solo da un salto de set a set y evidencia que no tiene ninguna enfermedad, por el contrario, se luce autoritario frente a las enfermeras del lugar. Durante toda la parodia, Jorge Benavides, en su personaje, salta de un lado a otro mostrando ‘las dos caras de la moneda’.

Este popular video volvió al recuerdo de los seguidores de Jorge Benavides y del propio creador del sketch, quien no dudó en volverlo a compartir en sus redes sociales. Y es que este martes 5 de diciembre el Tribunal Constitucional ha ordenado la liberación inmediata de Alberto Fujimori. Sobre ello, el artista escribió: “¿Deberíamos hacer la parodia?”.

Jorge Benavides imitó a Alberto Fujimori. (YouTube)

Usuarios piden a Jorge Benavides que vuelva a imitar a Alberto Fujimori

Aunque ya no se encuentra en Latina, ni mucho menos tiene el programa ‘El Especial del Humor’, Jorge Benavides ha despertado en sus seguidores las ganas de volver a ver su imitación de Alberto Fujimori en la pantalla chica. Por ello, luego de lanzar la interrogante si debería volver a ponerla, los resultados en las respuestas fueron muy favorables.

“De ley tienes que hacer esta parodia JB”, “Benavides urgente tienes que hacerla porque si no te van a ganar”, “Haz Lo Tuyo Maestro”, “Sería un delito si no lo haces”, “Se volvió canon”, “Métele su bailecito del chino”, “Siii, pero después tendrás que volver a hacer otro cuando lo regresan a Ate otra vez”, “jajajaaja eso ni se pregunta”, “Solo lo liberaron para que le hagas parodia”, “Fijo”, “Que vuelva por favor”, “SI! Para decir que las risas no faltaron”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Usuarios piden repetición de la parodia de Alberto Yuquimori. (TikTok)

El video tiene más de 24 mil reproducciones en TikTok a solo dos horas de haber sido publicado y cientos de comentarios del público que quiere volver a ver estas parodias.