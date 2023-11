Bryan Torres asegura que Youna está agradecido con él: “Está contento que atienda a su hija "

Bryan Torres asegura que Youna está agradecido con él. América TV. América Hoy.

Bryan Torres sorprendió con sus recientes declaraciones en ‘América Hoy’, pues aseguró que tiene una muy buena relación con Youna Horna, expareja de Samahara Lobatón y que está agradecido que cuide a su niña.

Como se sabe, Yonathan Horna, más conocido como Youna enfureció con la hija de Melissa Klug por no incluirlo en el proyecto escolar de su niña, donde tenía que mostrar fotos de sus padres y en su lugar pegó fotografías con Bryan.

El amigo de Jefferson Farfán comentó por teléfono al magazine de América TV no entender la actitud del barbero porque de acuerdo a él, ellos tienen una comunicación fluida a tal punto que le hace videollamadas para ver a la niña.

“Yo he hablado con él hasta hace poco, hemos hecho videollamada, cuando la llevo al colegio y cuando la saco en la bicicleta (a la niña)”, dijo en un inicio.

Luego comentó que Youna estaría agradecido con él porque cuida de su niña. “Yo he hablado mucho con él, hemos hablado de varón a varón. Él está agradecido y contento que yo atienda a su hija, me ha dado el respaldo, se siente en confianza y tranquilo. Yo no tengo ni un problema con él y él tampoco lo tiene conmigo”, dijo.

Bryan Torres respalda a Samahara Lobatón

Y con respecto a la molestia de Youna por no incluirlo en el trabajo de su niña, el salsero argumentó que en la tarea de la pequeña le pedían que muestre con quien vive y como el barbero no está en Lima, por ese motivo fue apartado.

“Ahí está claro, ‘Familia: Mi mamá y Bryan’ no dice, ‘mi mamá y papá’. Para ella yo soy Bryan, no soy papá... en el nombre dice grande X y el apellido de él”, detalló.

“Es que en la tarea dice ¿Quién es tu familia? ¿Con quiénes vives? y él (Youna) no vive con nosotros, ¿entiendes?”, afirmó con cierta ironía.

Bryan Torres comentó que Samahara Lobatón es una muy buena madre porque su hija vive en un ambiente de paz y tranquilidad. “La niña no mira redes, desde que se levanta está feliz, vive en un ambiente en paz, vivimos en un ambiente en paz”, resaltó.

Youna llama “ignorante” a Samahara Lobatón por reemplazarlo por Bryan Torres

Youna se enfureció con Samahara Lobatón por no reconocerlo como padre de su hija X. en una tarea. Esto luego que la influencer compartiera una fotografía “familiar”, en la que aparecía ella, la niña y su nueva pareja Bryan Torres, con quien tiene menos de un año de relación amorosa.

El barbero explotó de indignación y usó sus historias de Instagram para expresar su cólera: “Cómo es posible que exista una mujer tan ignorante que no piense en su hija y le haga tanto daño”.

“Es sorprendente el nivel de estupidez que puede llegar una persona. Estoy totalmente indignado porque el padre de Xianna soy yo. Y no me he muerto, sigo dándole lo mejor y pago el colegio, en el cual le preguntan quién es su familia y mínimo tendría que tener una foto mía porque yo soy el padre y yo lo pago”, aseveró.

Y lamentó que Samahara Lobatón tenga la custodia completa de su hija, pues él se encuentra en Estados Unidos trabajando en una empresa de fábrica de vidrio. En una entrevista con ‘Amor y Fuego’ señaló que cuando llegue a Lima peleará por la custodia de su engreída porque asegura que los escándalos que protagoniza su madre afectan emocionalmente a la niña de ambos.