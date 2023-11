ANC confirmó suspensión de Rafael Vela cuando Patricia Benavides daba un discurso sobre “traición”

Fiscal superior se pronuncia tras ser suspendido 8 meses

El fiscal superior Rafael Vela, del Equipo Especial Lava Jato, reveló que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público confirmó la suspensión de 8 meses y 15 días en su contra en el momento en el que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, daba un discurso en el que acusaba a otros fiscales de haberla “traicionado” y mostrarse “desleal” con ella.

En entrevista con Canal N, Vela indicó que el discurso de Benavides fue “desaforado carente de cualquier freno emocional” y se dio en el marco de un evento institucional en el que estuvieron presentes fiscales superiores coordinadores y presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores de cada distrito fiscal.

También dio a conocer que la intervención de la fiscal de la Nación estaba programada para las 4:00 pm, pero se había alterado el programa y la titular del Ministerio Público “apareció a las 12 del mediodía”.

“Dijo de todo, que los fiscales habían actuado con traición hacia ella, que los fiscales habían actuado de manera desleal contra ella. Desde la ilación de ese discurso, evidentemente fuera de control, emotivo, emocional; inmediatamente generé la suspicacia de qué cosa estaba pasando porque había muchos mensajes encubiertos. Pero ninguno de ellos valientes como para decir la verdad de a quién se refería la fiscal de la Nación cuando hablaba de deslealtad, cuando hablaba de traición. No dijo nunca un nombre, pero en ese momento revisé mi correo electrónico y era exactamente el mismo momento en el que estaba siendo notificado por parte de la Autoridad de Control del Ministerio Público”, declaró.

A raíz de esto, para Rafael Vella no existe “ninguna duda que existe una sincronización” entre el despacho de Patricia Benavides y el de Antonio Fernández Jerí, jefe de la ANC.

“El discurso de hoy día en el evento al cual yo solamente fui invitado, no tengo ninguna duda que buscaba producir humillación, escarnio. Lo que buscaba era transmitir un mensaje de terror hacia todos los que estaban presentes”, apuntó.

“Acta de sujeción fujimorista”

Rafael Vela advirtió que, luego del cuestionado discurso de Patricia Benavides, se rotó una “especie de acta de sujeción fujimorista”, un documento “que supuestamente buscaba establecer apoyo a la señora fiscal de la Nación ante un supuesto e injusto ataque mediático”.

“Eso no ha sido un acto espontáneo. Han traído y movilizado a todos los fiscales presidentes de la Junta de Fiscales Superiores del país para un propósito personal porque evidentemente se trataba de que vengan a Lima no para cumplir funciones propias de representación, sino para que finalmente puedan tomarse una fotografía institucional de respaldo y firmar un documento de adhesión que seguro alguno de ellos seguramente lo debe haber firmado por terror o temor”, aseveró.

Vela consideró que “estamos volviendo a los 90″ no únicamente por la “toma de las instituciones que deben ser autónomas”, sino también por la “campaña agresiva, mediática y permanente que evoca, sin duda, a los diarios chicha”.

Equipo Especial Lava Jato

El suspendido fiscal Rafael Vela también dio a conocer que solicitó a los integrantes del Equipo Especial no renunciarán tras confirmarse la suspensión de 8 meses y 15 días en su contra.

“El día de hoy me he reunido con todos los fiscales del Equipo Especial, les he solicitado que se mantengan firmes dentro de la defensa institucional, dentro de la defensa de la autonomía y dentro de la defensa de sus casos; que sean irreductibles en esa posición”, indicó.

Ahora, la suspensión de Vela Barba está en manos de la justicia constitucional del Poder Judicial, que resolverá si anula la sanción y remite el proceso disciplinario a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).