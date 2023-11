Rechazo masivo al control migratorio de hinchas por partido Perú vs. Venezuela: “Discriminatorio y abusivo”

Policías en los exteriores del Estadio Nacional ante el control anunciado por Migraciones

El control de identidad anunciado por la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional (PNP) ante el partido Perú vs. Venezuela produjo este martes una ola de rechazo de activistas y periodistas venezolanos, al considerarla una medida absurda y xenófoba.

Una de las primeras voces en reaccionar a la iniciativa fue la periodista caraqueña Ronna Rísquez, especialista en crimen organizado, quien mencionó que se trata de una acción “discriminatoria y abusiva, una muestra más de maltrato contra los venezolanos” y “una demostración de la ineficacia de las autoridades migratorias y los cuerpos de seguridad de Perú”.

A través de un mensaje, la autoridad migratoria informó que, durante los ingresos al Estadio Nacional de Lima —donde se enfrenta la Bicolor a la selección venezolana de fútbol en las eliminatorias suramericanas para el Mundial del 2026— “tanto nacionales o extranjeros” deben identificarse para contribuir “a la seguridad y orden interno”. Unos 1.900 agentes serán dispuestos en el recinto.

El especialista en Derecho Internacional Alonso Gurmendi estimó que la medida se ha efectuado “para que los xenófobos aplaudan”, no para regular la migración. “El punto es que los vean diciendo que la comunidad que odian va a ser monitoreada, para que sientan que ya no tendrán que convivir con ella. Si se deporta a alguien no importa”, señaló en su plataforma de X, antes Twitter.

Comunicado de Migraciones

Luz Mely Reyes, escritora, analista y cofundadora del medio digital Efecto Cocuyo, mencionó, por su parte, que el control anunciado es un acto de extrema crueldad. “No recuerdo que en Venezuela, cuando había juegos internacionales de selecciones cuyos nacionales podían estar en condiciones de irregularidad migratoria, las autoridades procedieran de esta manera. Es obvio que es una intimidación”, anotó.

Idania Chirinos, directora de contenidos del canal NTN24, valoró que es una diligencia denigrante por el precedente que marca y un retroceso en la política migratoria. “El deporte ha sido y es un espacio neutral que busca siempre unificar”, remarcó.

Edwar Apaza, integrante de la barra La Blanquirroja, también se refirió a la iniciativa y la calificó como un hostigamiento puro y facilista. “Realmente damos vergüenza. Si quisieran atrapar a los delincuentes de verdad, todos sabemos lo que tienen que hacer, trabajar en serio. Pero no, seguimos en la línea de decomisar ropa pirata”, apuntó.

Perú es el segundo país del mundo donde viven más venezolanos después de la crisis ocasionada por la dictadura de Nicolás Maduro. De acuerdo con datos oficiales del último año, 1.347.893 extranjeros viven en el país: el 87 % de esta población es venezolana, seguida de un 3 % de colombianos y un 1 % de ecuatorianos.

Policías en los exteriores del Estadio Nacional ante el control anunciado por Migraciones

El mismo día del encuentro Perú vs. Venezuela, la presidenta Dina Boluarte declaró que “cientos de venezolanos” están saliendo voluntariamente por la frontera con Ecuador, después de que haya vencido el plazo para regularizar su estatus migratorio el pasado día 10 de noviembre.

En una presentación del avance de gestión en el Ejecutivo, la mandataria dijo que en los últimos meses de septiembre y octubre afrontó el tema migratorio que, “por desidia de gobiernos anteriores, no se resolvió”.

La selección peruana, que solo ha obtenido un punto en las primeras cinco jornadas de las eliminatorias sudamericanas, recibirá este martes a una Venezuela en racha, con la ilusión de alcanzar su primer triunfo en el camino hacia el Mundial del 2026 en la sexta fecha de la fase de clasificación.

El equipo dirigido por Juan Reynoso marcha último en la tabla de posiciones y sin haber anotado un solo gol, con una ola de críticas al estratega, que aún no ha dado con la fórmula que le permita encaminar a la Bicolor hacia el siguiente mundial de fútbol.