“El Gran Chef Famosos” reunirá a los mejores participantes en “La Revancha”

"El Gran Chef Famosos La Revancha" llegará muy pronto para reunir a los mejores. (Video: Instagram El Gran Chef Famosos).

“El Gran Chef Famosos” se encuentra en las últimas semanas de la cuarta temporada y se van conociendo los artistas que pasarán a la gran final. Pero, la producción acaba de anunciar una nueva temporada que se llamará “La Revancha”.

Te puede interesar: El Gran Chef Famosos: Gino Pesaressi revela cómo descubrió que era alérgico a los mariscos

“Han sido cuatro exitosas temporadas junto a inolvidables participantes que emocionaron y divirtieron a millones de familias peruanas. Me pregunto si existirá alguna manera de tenerlos a todos juntos”, es lo que se escucha decir a José Peláez en el avance del programa que, al parecer, buscará reunir a los concursantes que han destacado en todas estas cuatro temporadas.

“Muy pronto, tus favoritos, vuelven con grandes recetas y diversión a lo grande en una temporada insuperable. Muy pronto, el desafío será diferente en el reto culinario de esta cocina en ‘El Gran Chef Famosos La Revancha’”, es como se llamaría el nuevo programa culinario de Latina.

Por las imágenes que se dejaron ver en el avance publicitario, José Peláez seguiría a cargo de la conducción del espacio, así como los tres jurados: Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio.

Renato Rossini y Gino Pesaressi pasan a noche de sentencia

En la última noche de “El Gran Chef Famosos”, del lunes 20 de noviembre, Tilsa Lozano, Renato Rossini, Gino Pesaressi y Christian Ysla participaron del décimo nivel que estaría enfocado en la sofisticación y presentación de las preparaciones.

"El Gran Chef Famosos".

El primer plato que debieron preparar fue ensalada de queso de cabra con tocino crujiente y vinagreta a la Big Cola. El mejor sabor lo tuvo Renato Rossini, a Tilsa se le pasó un poco la sal, mientras que a Christian y a Gino le faltó un poco más de sabor. Sin embargo, a todos les hicieron hincapié que debían mejor el tema de la presentación.

Te puede interesar: El furioso llamado de atención de Giacomo Bocchio a Fiorella Cayo por salpicar el aceite caliente en ‘El Gran Chef Famosos’

El ganador de este primer plato fue Renato Rossini, quien accedió al beneficio de la noche y no tuvo que realizar la actividad que les quitaría tiempo a sus compañeros.

El segundo plato de la noche fue cordon bleu de lomo con papas dauphine. A pesar de las indicaciones que brindaron los miembros del jurado, ningún plato estuvo a la altura de lo que solicitaron. Pero, tuvieron que salvar a dos participantes.

Tilsa Lozano y Christian Ysla pasaron a la siguiente gala; mientras que Gino Pesaressi y Renato Rossini se fueron a noche de sentencia. “Si me salvo de esta, puedo mejorar. Y si no, habrá sido una buena experiencia. La verdad es que he estado aprendiendo muchísimo todos los días y creo que mañana va a ser un día más de aprendizaje a la mala”, fue lo que dijo Pesaressi.

Renato Rossini crea el “cordon bleu zombie”

El actor Renato Rossini no logró convencer al jurado y, por no seguir las indicaciones, no usó la cantidad de aceite necesario para freír el lomo. Esto lo llegó a ver Javier Masías cuando visitó el stand del artista y le puso un nuevo apodo.

“No se ve bonito, se ve desastroso. Es como un ‘cordon bleu zombie’. ¿Eres consciente de que tenía que cerrarse completo?”, le consultó el crítico gastronómico al actor. Esto le terminó valiendo su paso a la noche de sentencia.