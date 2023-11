El Gran Chef Famosos: Gino Pesaressi revela cómo descubrió que era alérgico a los mariscos

Cada vez falta menos para saber qué participantes quedan en la ronda final de ‘El Gran Chef Famosos’. Sin embargo, mientras se van reduciendo los participantes, algunos de ellos han revelado algunas anécdotas suyas en la cocina.

Durante el programa del jueves 16 de noviembre, Gino Pesaressi le contó a José Peláez que iba a tener muchas dificultades al preparar el plato que los jueces les había encargado a todos los participantes, pues él era alérgico a los mariscos.

Cabe mencionar que los participantes debían de realizar unos langostinos al ajillo como primer plato de la noche; sin embargo, a diferencia de sus compañeros, él no iba a poder probar su elaboración, de lo contrario, terminaría en un hospital por intoxicación.

Gino Pesaressi cuenta detalles de su mala experiencia con los mariscos. (Foto: Captura de Latina)

Fue en ese momento que Gino Pesaressi se animó a revelar a José Peláez cómo fue que se enteró de su alergia. De acuerdo a su historia, él antes no padecía de ningún mal, hasta que uno de sus tíos decidió preparar una sopa de cangrejos que habían estado guardados una semana.

“Yo no era alérgico, sino que cuando estábamos reunidos en familia, mi tío tuvo la genial idea de preparar cangrejos que ya tenía guardados una semana”, comentó el exchico reality en un primer momento.

Aunque en un primer momento no tuvo ningún síntoma, a las pocas horas empezó a faltarle el aire, se le enrojeció la piel y su cuerpo se empezó a hinchar. Fue en ese momento que se dio cuenta que estaba intoxicado y que debía de acudir a un hospital.

“Hizo un caldo de cangrejo que a las dos horas ya no podía respirar y a las 3 horas ya estaba hinchado. No podría probar el platillo que estoy preparando hoy”, comentó bastante apenado Gino Pesaressi, y es que era consciente que no volvería a probar ningún plato que tuviera mariscos.

Pese a sus esfuerzos por realizar un buen plato y tener la mejor calificación del jurado, el exchico reality no ganó el primer plato de la noche de ‘El Gran Chef Famosos’. Mónica Zevallos se coronó como la ganadora y obtuvo el beneficio especial.

Cabe mencionar que todos los participantes de este reality de cocina se encuentran dando su mayor esfuerzo, pues saben que están entrando a la recta final y que la eliminación será permanente, esto debido a que la etapa de repechaje ya pasó, por lo que no tienen ninguna posibilidad de regresar.

¿Qué artistas ingresaron a la cuarta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’?

‘El Gran Chef Famosos’ es un programa de competencia donde la cocina es el gran protagonista. Doce concursantes ingresaron en esta cuarta temporadas, todos ellos con el único objetivo de llevarse la olla dorada y demostrar que son buenos cocineros.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.