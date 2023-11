Lourdes Sacín denuncia el uso no autorizado de su imagen en un video por parte de una reconocida marca de condones

Lourdes Sancín se queja de marca de condones por usar su imagen. (Foto: Composición)

Lourdes Sacín es una periodista que saltó a la farándula peruana por su tormentosa relación sentimental con Andy V, el exesposo de Susy Díaz. Aunque hace muchos años decidió alejarse de la televisión para no exponer a su pequeño hijo, hoy en día decidió salir al frente para denunciar a una conocida empresas de condones.

Te puede interesar: María Pía Copello y sus lágrimas de emoción por importante momento de su hijo: “Uno comprende que debe dejarlos”

De acuerdo a la exreportera de ‘Reporte Semanal’, el día 13 de noviembre sus seguidores la alertaron de una publicidad que se había hecho viral en TikTok. Según lo que relató, este video contenía imágenes que habían sido grabadas hace nueve años, además de una edición mal intencionada, que la hacía aparentar una mujer promiscua.

“Habían agarrado un vídeo viral de hace 9 años mío junto con el padre de mi hijo, para colocarlo como publicidad en todas sus redes sociales. Un video totalmente editado de tal manera que el preservativo azul salta con la música (simulando ser el padre de mi hijo) mientras yo sonrío. El vídeo con un texto denigrante que dice: “Cuando ella tiene las 11 variedades en su cajón”, haciendo directa alusión a mi persona, al ser la única mujer que se visualiza en la misma”, dice.

Te puede interesar: Brenda Serpa desafía a los concursos de belleza: “No necesito de una corona para representar al Perú”

Sin embargo, esta no fue la única queja que hizo Lourdes Sacín, ella señaló que esta publicación afecta su intimidad personal y familiar, ya que da a entender que el hijo que ella tiene con Andy V no fue deseado, pues de haber usado su producto, se habría podido evitar esta gestación.

“Su publicidad, afecta también mi intimidad personal y familiar, dejando entrever de manera ajena a la verdad que la concepción de mi hijo fue no deseada, y producto de una relación ocasional, y que mi embarazo pudo prevenirse con el uso de sus marcas”, indica.

Lourdes Sacín denuncia que usaron su imagen sin su consentimiento.

En ese sentido, la periodista precisó que esta publicidad viene afectando su imagen, ya que algunos usuarios de las redes sociales han pasado por su perfil para dejarle adjetivos irreproducibles. Ella afirmó que esta marca de condones ha usado su imagen sin autorización, por lo que ya está evaluando las medidas legales.

Te puede interesar: Estos son los artistas más reproducidos hoy en el top de K-pop de iTunes Perú

“Conservo el video para tomar las acciones legales pertinentes, no sin antes manifestar la humillación que siento y sentí al ver su publicidad, más aún al ver que me calificaban de una cualquiera. No es justo continúen estigmatizándome y menos con fines comerciales, lucrando con un video de hace 9 años”, añadió.

Finalmente, Lourdes Sacín sostuvo que tras enterarse de este video, intentó comunicarse con la empresa para pedirle alguna explicación, primero les escribió por las redes sociales, pero no recibió ninguna respuesta. Luego les envió una carta notarial y también envió un correo, sin obtener una respuesta.

“Ese mismo día intenté comunicarme con la empresa por las mismas redes sociales sin respuesta alguna. Al día siguiente 14 de noviembre envié una carta notarial pidiendo retiren inmediatamente esa publicidad, además les escribí un correo sin respuesta alguna. El día de ayer eliminaron los videos de todas sus plataformas, sin siquiera una disculpa como si nada hubiera pasado”, sentenció.

Lourdes Sacín denuncia que usaron su imagen sin su consentimiento.

¿Cómo conoció Lourdes Sacín y Andy V?

Lourdes Sacín y Andrés Olano Castro, conocido en el medio artístico como Andy V, establecieron una relación sentimental que inició en 2013. Esta pareja tuvo su primer encuentro laboral en el programa ‘Reporte semanal’ de Latina, donde Sacín realizó coberturas para ‘Bienvenida la Tarde’, reality de competencias en el que Andy V participaba. Su idilio amoroso comenzó solo meses después de haberse conocido, pese a ser capturados juntos reiteradamente por las cámaras de televisión.

Pese a los prejuicios derivados de sus diferencias socioeconómicas, con Lourdes Sacín teniendo un trasfondo de clase alta y educación en el Villa María, y Andy V percibido como un oportunista, la relación se mantuvo. La periodista, enfrentándose a las críticas, demostró un amor incondicional hacia el cantante, perdonando sus infidelidades públicamente conocidas, lo que llevó a múltiples reconciliaciones a lo largo del tiempo.

El romance de Sacín y Andy V ha sido uno marcado por la controversia y la atención mediática debido a sus contrastes personales y profesionales, así como a la dinámica pública de su relación. A pesar de los desafíos y escrutinio, la pareja demostró una notable persistencia en su vínculo.