Mamá de Melania Urbina falleció y actriz le dedicó conmovedor mensaje: “Mami ya eres libre”

Mamá de Melania Urbina falleció y actriz le dedicó conmovedor mensaje en sus redes sociales. Instagram.

Melania Urbina contó mediante un emotivo mensaje en sus redes sociales que su madre ya descansa en paz luego de una larga lucha contra un cáncer. Como se recuerda, hace algunas semanas la actriz nacional reveló a un diario local que su mamá de 80 años estaba en la última etapa de la enfermedad oncológica.

La artista contó que estaba pasando un difícil momento en su vida, donde sentía mucho dolor, pero también sentía amor porque lo que estaba viviendo le estaba dejando una gran lección de vida.

“Mi mamá se está muriendo, está en la última etapa”, confesó al inicio. Sobre este hecho, mencionó que tiene sentimientos encontrados. “Siento dolor y mucho amor”, señaló al diario Trome.

Pero también señaló que pese a que ya creció notó que estaba pareciendo mucho a su madre y que ha heredado mucho de sus manías y cualidades. “(Me parezco) Mucho a mi madre. Tengo varias de sus cualidades y manías”, dijo en el pasado 5 de noviembre.

Melania Urbina se despidió de su madre con emotivo mensaje

Melania Urbina publicó un video, la tarde del viernes 17 de noviembre, mediante las historias de su cuenta de Instagram, donde se podía ver algunas fotos familiares y algunos recuerdos que su mami compartió con toda su familia.

“Mi mamá ya es libre”, escribió en la descripción del video.

Pero la mañana del sábado 18 de noviembre, la recordada ‘Monsefuana’ de la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ quiso contar a sus seguidores todo lo que su progenitora ha significado para ella. Primero le agradeció por haber sido su mamá y haberla acompañado todos estos años. Resaltó que siempre se sintió resguardada con ella y sin miedo a que le pase algo.

“Gracias mamá. Me emociona la suerte que he tenido de ser tu hija. Fuiste amorosa, generosa, divertida y tan fuerte. En todo sentido. A tu lado siempre me sentí segura y protegida. Porque si tú estabas, todo iba a estar bien”, expresó en un inicio.

Luego de ello, Melania Urbina comentó que echará mucho de menos a su mamá, quien siempre estuvo orgullosa de la gran carrera que ha construido en la escena artística.

“Extrañaré tu risa, tu sarcasmo, tu sabia practicidad, tus manías, tu capacidad de disfrutar los placeres de la vida. Extrañaré tu sonrisa orgullosa cada vez que me veías actuar y tu emoción porque salí en algún periódico, que comprabas inmediatamente para guardar en tu colección. Extrañaré las celebraciones familiares a tu lado, porque tú las hacías especiales. Extrañaré llamar a tu número y escuchar tu voz”, comentó.

Además, señaló que tuvo la dicha de compartir sus últimos momentos con ella. “Me sostiene el agradecimiento profundo de ser tu hija y de parecerme tanto a ti. Y honraré tu vida cada día, viviendo la mía con alegría. Te amo mamá. Saben, tuve a la mejor”, indicó.

Mamá de Melania Urbina falleció y actriz le dedicó emotivo mensaje. Instagram

Compañeros del arte le envían sus condolencias

Sus colegas en la actuación, del mundo de la televisión y del teatro no dudaron en expresar sus condolencias mediante su cuenta de Instagram. Los primeros en pronunciarse fueron; Rossana Fernández Maldonado escribió; “Querida Melania, lo siento mucho…. Te abrazo fuerte, tienen ambas una sonrisa hermosa”.

Por otro lado, los actores Gabriel Calvo y Gonzalo Torres que le enviaron “Un fuerte abrazo”. Bruno Ascenzo y Marco Zunino le enviaron corazones blancos como símbolo de paz y descanso.

Actores y compañeros de Melania Urbina envían sus condolencias a la actriz por el fallecimiento de su madre. Instagram.

¿Qué enfermedad tuvo la mamá de Melania Urbina?

En abril de este año, Melania Urbina concedió una entrevista a Verónica Linares en su canal de YouTube ‘La Linares’. La popular ‘Miss Anita’ sorprendió al confesar que su progenitora se encontraba muy enferma, incluso que consideraba la última etapa de su vida.

“Mi mamá ahorita está muy enferma, está como en la última etapa de su vida, digamos. Y ya disfruto simplemente estar con ella y ver tele juntas”, detalló en ese entonces.

Melania Urbina revela que su madre padece de cáncer | YouTube

Ante ello, la entrevistadora, le consultó a qué mal se refería y señaló que padecía de cáncer. “Mi mamá tiene un cáncer ya bastante avanzado y bueno, estamos ahí acompañándola, disfrutándola, ayudándola, cuidándola”, respondió Urbina.

Además, confesó que este se ha convertido en el momento en el que cuida de ella y le da todo el amor que recibió cuando era pequeña.

“Ahora termino dándole todo lo que ella me dio y todo lo que ella me cuidó cuando yo me sentía mal de niña. Devolverle todo ese amor y cuidarla, tratar de hacérselo lo más ligero posible, esta última etapa”, finalizó la artista.