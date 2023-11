Katia Palma le recordó a Johanna San Miguel que ‘Yo Soy’ la ‘desenterró’: “Le quitó los algodones de la nariz”

Katia Palma le recuerda a Johanna San Miguel que ‘Yo Soy’ la ‘desenterró’. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. La conductora Katia Palma respondió a Johanna San Miguel después de que regresó a la conducción de “Esto es Guerra” tras ser reemplazada por Katia por tres días. En sus primeras palabras, la actriz había mencionado que “desenterró” a Palma al estar en el anonimato.

Ante esto, las cámaras de Magaly TV La Firme buscaron a la exintegrante de “El Gran Chef Famosos” este lunes 13 de noviembre para recoger sus declaraciones sobre las palabras de Johanna. La respuesta fue contundente, pero llena de humor.

Katia Palma recordó a Johanna San Miguel que el programa de Latina ‘Yo Soy’ fue el que la ‘desenterró’ y que debería devolver no solo el 80%, sino el 100% de lo que recibió por regresar a la televisión después de su salida de EEG hace unos años.

“Si hablamos de quién desenterró a quién. Que ella de gracias a “Yo Soy” porque si mal no recuerdo ella estuvo en el programa (EEG) y la quitaron para poner a María Pía”, sostuvo en un inicio la también actriz para las cámaras de Magaly TV La Firme.

Incluso sobre el porcentaje que ella debería devolver, la comediante advirtió que Johanna San Miguel mejor debería devolver no solo el 80%, sino el 100% de todo lo que ganó en el programa producido por Ricardo Morán. “Le sacaron los algodones de la nariz para ponerla en el plató de nuevo”, aseveró al medio citado.

Para cerrar, la conductora fue consultada sobre el motivo por el cual Johanna tuvo esas declaraciones hacia ella. La actriz afirmó desconocer el motivo y solo tildó de “envidia”. Además, sugirió que sería mejor preguntarle a San Miguel por qué tiene esas actitudes con ella.

¿Qué dijo Johanna San Miguel de Katia Palma?

El 10 de noviembre pasado, Johanna San Miguel volvió a “Esto es Guerra” y lanzó críticas contundentes hacia su reemplazo temporal, Katia Palma. La conductora señaló que Palma no desempeñó adecuadamente su labor al confundir a los guerreros con los combatientes y al cometer errores en los nombres de los participantes.

“No mi amor, no hiciste bien tu tarea, no sabías quién era combatiente y quién era guerrero...no se llama Ornelia, se llama Onelia, cuando juega Mario Irivarren, habla más fluido para que no pierda... y finalmente deja de robarle la ropa a María Pía Copello”, fue el comentario que tuvo para Palma.

San Miguel también reconoció que muchas personas le han pedido que no regrese a “Esto es Guerra”, pero ella ha decidido volver, mostrando indiferencia hacia los comentarios en redes sociales.

Por otro lado, Johanna insinuó que fue responsable de sacar a Katia Palma del anonimato al mencionarla en una entrevista. Afirmó que, antes de eso, nadie hablaba de ella, y prácticamente le pidió que le agradeciera por aparecer en el programa de América TV, que tiene la mayor audiencia.

“El día que me hicieron la entrevista y me preguntaron sobre una persona que no me caía bien y mencioné a Katia Palma, desenterré a un muerto. ¿Quién hablaba de Katia Palma?, nadie”, aseveró. “Maldito el momento en que se me ocurrió mencionarla porque, de ahí, empezó a salir aquí, allá y luego vino acá (EEG)”, sostuvo en aquella oportunidad.