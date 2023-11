Escolares de Huancayo extorsionaban a compañero para no golpearlo: le exigían 7.000 soles

Menores pedían siete mil soles a su compañero para no hacerle daño. | Cadena Noticias de Huancayo

Dos escolares han sido acusados de extorsionar a un compañero para no golpearlo, en la ciudad de Huancayo, región de Junín. Los alumnos cursan el segundo grado de secundaria en el colegio Santa Isabel.

De acuerdo a RPP, los acusados habrían solicitado S/ 7.000 al menor de 13 años para no atentar contra él y su hermana pequeña. El estudiante, ante la extorsión en la que se encontraba, optó por sustraer dinero de su abuelo y entregar S/ 5.000, reportó Cadena Noticias.

Sin embargo, el adolescente pudo contarle a sus padres lo que le sucedía. Así, la mamá avisó a la Policía que su hijo era víctima de amenazas.

La Fiscalía y La Policía Nacional intervinieron en el hecho - crédito Cadena Noticias

La Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con el Ministerio Público, realizaron un operativo este lunes 13 de noviembre. De esta manera, los efectivos pudieron interceptar a uno de los alumnos cuando iba a recibir el segundo pago, en la intersección de la calle Uruguay y el jirón Santa Isabel.

El adolescente intervenido fue trasladado a la sede policial de Millotingo y a su colegio para dar conocimiento del hecho a sus padres y tutor.

“A mi despacho no ha llegado ningún tipo de situaciones (como esta), pero el estudiante ha cometido un delito. Tenía un mal comportamiento, no asistía constantemente (a clases). Según lo que me ha reportado de manera breve, Tutoría, se mandaba a llamar a sus papás”, declaró para Cadena Noticias el director de la institución educativa, Carlos Huamán.

De acuerdo a la Policía, habría otras dos personas involucradas, de las cuales una de ellas sería mayor de edad. Los tres serían conocidos como Fierrito, Braca y El negro, quien no solo cuenta con antecedentes policiales, sino que sería hermano del alumno detenido y quien lo habría convencido para llevar a cabo el delito.

La mayor cantidad de casos de bullying en el Perú son agresiones físicas- crédito Andina

“Lo más importante es que se debe dar bastante confianza en el hogar, de modo que los hijos, frente a los papás, cuenten lo que les está pasando. Si hay situaciones como esta y hay que avisar a la policía, hay que hacerlo. Si son situaciones de comportamiento, hay que avisar a tutoría para poder intervenir”, mencionó Huamán.

El director también indicó que los alumnos pueden confiar en las autoridades de la escuela para denunciar cualquier hecho delictivo que puedan sufrir.

“En primera instancia, las personas o estudiantes que tienen cualquier tipo de incomodidades, lo primero que tienen que hacer es concurrir a coordinación de Tutoría para poder intervenir. Sobre todo en este tipo de situaciones en que se hayan animado a denunciar”, explicó.

Más de 10 mil casos de bullying en el 2023

El Instituto Guestalt de Lima (IGL) reportó que, en lo que va del 2023, se ha registrado un total de 10.347 casos a nivel nacional de violencia entre estudiantes.

En el Perú se registran más de 10 mil casos de bullying en lo que va del 2023 - crédito Andina

Según Manuel Saravia Oliver, psicólogo y psicoterapeuta del IGL, estas acciones agresivas, no solo afectan la salud mental de los alumnos, sino que podría ocasionar otro tipo de consecuencias como pensamientos suicidas, problemas de aprendizaje, depresión y ataques de ansiedad.

Esto se manifiesta en la mayoría de casos, según Saravia, en el nivel de secundaria y por agresiones físicas. “La lucha contra el bullying debería ser una prioridad en los colegios, ya que este problema sigue en aumento año a año. Desde el 2013 a la fecha, el portal del SiseVe del Ministerio de Educación ha recibido 39,103 casos de violencia entre escolares”, manifestó.

De acuerdo al especialista, algunas señales de alerta de algún caso de violencia son las siguientes: tristeza acumulada, aislamiento, frustración, falta de higiene personal, enfado o irritabilidad, además de cambios en los hábitos de sueño y en la alimentación.