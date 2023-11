¿Cuál es la verdadera carrera profesional de José Peláez, conductor de ‘El Gran Chef Famosos’?

‘El Gran Chef Famosos’ ¿Cuál Es La Verdadera Carrera Profesional De José Peláez. Youtube: Chiquiwillo - 'Tú Quieres show'.

José Peláez se ha convertido en el conductor revelación de este año porque ha conquistado a la teleaudiencia al presentar y manejar con su propio estilo ‘El Gran Chef Famosos’. Un reality de cocina que lleva cuatro temporadas al aire y donde famosos han demostrado su talento para la gastronomía.

Y mediante este espacio de televisión, el público ha podido conocer un lado desconocido de sus artistas favoritos. José Peláez ha sido pieza fundamental para que el programa sea un éxito y sus seguidores en redes sociales expresan ese cariño.

El conductor tiene experiencia en la conducción de programas de gastronomía porque tenía un espacio de cable; sin embargo, no había llegado a la televisión peruana. Estuvo al frente del programa de cocina ‘A Donde’ para la plataforma digital ‘A la cocina’.

Asimismo, también es conocido que José Peláez es actor y uno de sus papeles más recordados es cuando lo hizo a los 15 años ‘El Gordo’ en la saga peruana ‘Mañana te cuento’.

“La grabé meses antes de irme a estudiar a España. Inclusive me llamaron para actuar en otros lugares, pero ninguno se concretó”, contó para el canal de Youtube de ‘Chiquiwillo’.

Sin embargo, Peláez no solamente se dedicó a la actuación, también estudió una carrera profesional en el extranjero a pedido de sus padres.

‘El Gran Chef Famosos’: ¿Cuál es la verdadera carrera profesional de José Peláez?. . Instagram.

¿Qué carrera estudió José Peláez?

Resulta que José Peláez terminó el colegio en Lima y ya tenía decidido estudiar en Europa, había ganado una beca para seguir la carrera de Administración y Dirección de empresas.

Sin embargo, antes de irse le llegó la oportunidad de hacer su primera película, participó y a los meses se fue a estudiar su carrera profesional, sin imaginar que la cinta había sido un rotundo éxito en el Perú.

Debido a la gran venta de entradas en el cine peruano, el director se animó en grabar la segunda parte y José Peláez, nuevamente, fue convocado, pero esta vez era un jovencito mayor de edad que se tomó un tiempo entre sus clases para iniciar el rodaje de ‘Mañana te Cuento 2′.

“Cuando estaba por comenzar a estudiar becado en Holanda por 10 meses, recibí un mensaje por correo donde me invitaban para hacer la secuela de esta película. Felizmente, los cursos eran de dos meses, me fui a grabar, perdí un bimestre que luego casi me costó la beca, pero nadie me quita lo bailado”, contó en el programa de Chiquiwillo.

José Peláez estuvo por siete años viviendo en Oviedo en Asturias al norte de España y en Holanda, pero luego se regresó al Perú para trabajar y ejercer su profesión.

“Estuve trabajando un par de años como productor ejecutivo de una agencia de Marketing de BTL, al año siguiente trabaje como ejecutivo comercial de vender publicidad en aviones”, contó al programa digital de Jesús Alzamora.

El Gran Chef Famosos: ¿Cuál es la verdadera profesión de José Peláez?. YouTube: Chiquiwillo.

José Peláez confiesa que rechazó conducir ‘El Gran Chef Famosos’ al inicio

Lo que pocos saben es que José Peláez rechazó, al menos en un principio, conducir ‘El Gran Chef Famosos’. Sin embargo, y para el alivio de sus fans, cambió de opinión luego de ponerle ciertas condiciones a Latina TV.

En entrevista con Carlos Vílchez, la ‘Gacela’ reconoció que, luego de pasar casting y ser escogido por Rayo en la Botella para conducir ‘El Gran Chef’, se le informó que estaría, prácticamente, todo el día en los estudios del canal de la avenida San Felipe para cumplir con su labor de presentador.

“Nadie lo sabe, pero al principio, cuando me llamaron por primera vez, me dijeron que se grababa muy temprano hasta muy de noche. ‘Vas a llegar matado a tu casa, no vas a poder hacer otra cosa que el programa’”, recordó.

José Pelaéz rechazó estar en 'El Gran Chef Famosos' en un principio. Youtube / Mi Tio Vilchez Oficial

En ese momento, según recuerda Pelaéz, dudó continuar en el proyecto, ya que estaba preparándose para un Medio Ironman, una carrera triatlón bastante exigente. “Yo llevaba tres meses preparándome para esa vaina y eso (la carrera) tocaba la primera semana de grabación. Dije: ‘Hermano, no puedo tirar todo esto a la basura, tengo que seguir entrenando y seguir haciendo mis cosas. Es lo que me gusta’. Por eso, al principio le dije que no a El Gran Chef Famosos. Eso nunca lo dije públicamente. Le di mucha importancia al tema de correr. Yo sé que correr me hace bien”, mencionó el deportista.

Ante la negativa del presentador de TV, la producción conversó nuevamente con él y llegaron a un acuerdo, el cual le permitiera al actor tener tiempo suficiente para continuar con sus entrenamientos. “Me dijeron: ‘Te hemos dicho esto, pero podemos hacerlo así y así”, dijo.

Y así sucedió. Hace algunas semanas, el actor se alejó por dos semanas de la conducción del programa de Latina TV y fue reemplazado por algunos de los participantes de las temporadas de ‘El Gran Chef’. Entre ellos estuvieron; Natalia Salas, Katia Palma, Ricardo Rondón, Miguel Vergara y Armando Machuca.