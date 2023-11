Descartan creación de la Policía del Orden y Seguridad: Congreso archivó la propuesta del Ejecutivo

Congreso archiva propuesta para la creación de la Policía del Orden y Seguridad. (Vídeo: Canal N)

El Congreso de la República archivó el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo hace meses y con el cual buscaba hacerle frente a la inseguridad ciudadana. Con 14 votos a favor, la Comisión de Defensa aprobó por unanimidad negar la creación de la Policía de Orden y Seguridad, integrada por reservistas de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

“Era de esperarse, era populista. No había ni una razón realmente y los pocos argumentos que dieron no convencieron a la comisión. Al ministro del Interior (Vicente Romero) le dieron varias ideas para mejorar el sistema de seguridad que hay, pero nada de eso le ha servido y han insistido en este proyecto que no tiene ni pies ni cabeza”, comentó a Canal N el congresista José Cueto, miembro de este grupo de trabajo.

“Era la solución para ellos de acá un año. Si realmente tienes la decisión de hacerlo, puedes inclusive adelantar las escuelas, sacar a efectivos retirados para que suplan a los operativos. Pueden capturar, bien entendida la palabra, a los reservistas de las Fuerzas Armadas que están por salir ahora. No necesitamos abrir la ventana a los ‘ninis’ (jóvenes que ni estudian ni trabajan)”, agregó.

Por su parte, el parlamentario de Avanza País, José Williams, indicó que se rechazó este proyecto por no estar bien orientado, además, descartó que el Legislativo haya evitado que nuevos policías salgan a patrullar las calles.

“Esta sesión (de la Comisión de Defensa), en donde se ha debatido bastante el tema, debe servir para que se orienten las cosas mejor, no se pueden hacer las cosas aceleradas para los policías. Ha sido por unanimidad rechazar este proyecto de ley. La seguridad es un tema que no se resuelve de inmediato, este problema no es fácil de arreglar”, indicó para el mismo medio.

Como se recuerda, esta propuesta legislativa le daba a los miembros de esta nueva categoría de la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de intervenir a personas o vehículos de acuerdo a lo dictado por la ley, así como colaborar en otras actividades, entre ellas la gestión del tráfico, la clausura de vías para aliviar la congestión vehicular, etc.

Para enlistarse, se requeria ser licenciado de las Fuerzas Armadas y ser mayor de edad, además de los requerimientos solicitados a los postulantes a las escuelas de suboficiales y oficiales de la Policía Nacional. El tiempo de formación variaba según las características de los aspirantes: seis meses para los licenciados de los institutos militares y un año para los postulantes que no cumplan con ese requisito.

Por último, el proyecto de ley dejaba en claro que los miembros de la Policía del Orden y Seguridad, al cumpliar labor de asistencia y patrullaje, siempre iban a estar acompañados por un oficial o suboficial de la Policía.

“Policías son insuficientes”

Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se pronunció sobre la ola de criminalidad que azota al Perú. Estas declaraciones las brindó antes de que la Comisión de Defensa del Congreso negará el proyecto de ley del Ejecutivo.

Desde el Patio de Honor del Palacio de Gobierno, declaró a los medios de comunicación que las denuncias por robo y hurto han bajado en los distritos en que se decretó el estado de emergencia.

“El temor de los ciudadanos es entendible. El Gobierno ratifica esta situación de inseguridad, los índices han crecido en el país. Pero ello no nos impide referir las cifras que son objetivas y con esto no estoy diciendo que he solucionado el tema de la seguridad en los distritos declarados en emergencia. Lo que digo es que, viendo los registros de la PNP, las actividades de robo y hurto han bajado. No es suficiente pero vamos avanzando”, manifestó.

“Tenemos un déficit de policías en el país. No tenemos el número de policías suficientes para que puedan acompañar al ciudadano de la calle en sus localidades, en sus barrios o en sus centro deportivos”, complementó.