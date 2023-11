Manuel Barreto “confía en el criterio” del árbitro del Alianza Lima vs Universitario y dejó ácido comentario sobre Ángelo Campos

Manuel Barreto habló del árbitro del Alianza Lima vs Universitario y de Ángelo Campos.

Una nueva semana ha empezado, pero las secuelas que dejó el duelo de ida de la final de la Liga 1 2023 entre Universitario y Alianza Lima siguen dando de qué hablar. Pero no tanto por el juego exhibido, sino más bien por el polémico gesto de Ángelo Campos hacia los hinchas del cuadro ‘crema’. En ese sentido, el director deportivo del club, Manuel Barreto, dejó un ácido comentario al respecto y, al mismo tiempo, espera que el arbitraje del choque de vuelta se lo más transparente posible, considerando que el colegiado asignado es Edwin Ordóñez, de quien se viralizó imágenes en redes sociales con camiseta ‘aliancista’.

Antes de ello, cuestionó que los organizadores del campeonato local no tengan todos los árbitros aptos para el decisivo cotejo, ya que un grupo viene alternando con partidos en suelo nacional y otros en Arabia Saudita.

“Entiendo que se enfrentan los dos mejores equipos del año. Entonces también deberían estar a disposición, antes de elegir a un árbitro, todos los mejores árbitros que tenga la FPF. Entiendo que tres o cuatro que están entre los mejores, no están disponibles porque se van a arbitrar a otro país... Cómo no cuidas tu espectáculo dejando que todos los árbitros estén disponibles para elegir la terna arbitral”, fueron sus primeras palabras en diálogo con RPP Deportes.

Ahí fue cuando el directivo se pronunció sobre el hinchaje del juez principal, de quien confía en que será honesto y espera que tenga un buen manejo, considerando que no ha dirigido en otros encuentros de esta envergadura. “Más allá del hinchaje del señor Ordóñez, confiamos en su honestidad, neutralidad, en la gran oportunidad que tiene en su carrera porque no ha dirigido clásicos ni tuvo mucha participación a nivel internacional. Esta es la gran chance para que haga un buen partido y crezca en su carrera. Confiamos en que todos los jugadores estarán bajo el mismo criterio”, dijo.

El director deportivo de la 'U' se refirió a Edwin Ordóñez, que impartirá justicia en la final vuelta de la Liga 1 2023. (Video: RPP)

Controversia de Ángelo Campos en Universitario vs Alianza Lima

Otro de los temas que tocó Manuel Barreto fue sobre el polémico gesto que Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima, tuvo en el estadio Monumental. De hecho, desde que bajó del bus rumbo al vestuario y también al momento del calentamiento, exhibió una banderola de su equipo que la paseó por toda la cancha y que los hinchas locales tomaron como un accionar provocativo y que incitaba a la violencia.

“Me pareció algo vergonzoso, desubicado, de pésimo gusto, premeditado, forzado. Entiendo que en el pasado, la ‘U’ ha tenido pasajes de su historia en Matute que lo llevaron a tener unos hechos que perduraron en el tiempo y no se las pueden sacar, pero fueron situaciones naturales, con nuestra hinchada, sin provocar a la violancia”, dijo.

De la misma manera, el dirigente espera que el ‘Mono’ reciba una sanción para que estos sucesos no vuelvan a ocurrir en el fútbol peruano. “La norma indica que si provocas a la hinchada rival, tienes al menos dos fechas de suspensión. Como vienen las cosas, no sé si lo suspendan, y sino el próximo año. No debería ser así porque debería haber un precedente para que no ocurran en nuestro fútbol si tanto hablamos de querer mejorarlo”, acotó.

Ángelo Campos se paseó con la banderola de Alianza Lima previo al duelo con Universitario en el estadio Monumental. - captura: GOLPERU

Justamente, a raíz de esto, Universitario presentó un reclamo a la Comisión Disciplinaria de la FPF, la cual fue aceptada. En caso de proceder, el portero sería castigado y no jugaría en la vuelta en Matute el miércoles 8 de noviembre a las 20:00 horas. Todo se confirmaría antes de la contienda.

Resultado amargo en la ida

Finalmente, la ‘Muñeca’ Barreto dejó en claro que el empate 1-1 de Universitario vs Alianza Lima fue amargo para los ‘estudiantiles’, pero que en el plantel existe una fortaleza para poder salir campeón nacional.

“Masticamos bronca por no haber obtenido lo que merecimos. Después, las horas van dando paso al análisis más frío, más calmado y totalmente fortalecidos para lo que van a ser los últimos 90 minutos el miércoles. Estamos fuertes y confiados en que haremos un gran partido”, sostuvo.