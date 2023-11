“Estoy a punto de comprarme un arma”: Comerciantes y mototaxistas de La Victoria denuncian extorsiones

Presidenta lanzó una polémica frase en medio de ola delincuencial. | Canal N

De espaldas a la población. Durante la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP), en Estados Unidos, la presidenta Dina Boluarte aseguró que el “Perú ahora en un país que está en calma y paz”; sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad.

Un informe de Contracorriente recogió testimonios de diversos comerciantes y mototaxistas que laboran en La Victoria, los cuales evidenciaron la desesperación e incertidumbre ante la ola de inseguridad que viven día a día por las extorsiones.

“Mataron a un conductor por no pagar cupos de cinco soles. [...] Esta es mi segunda moto, viejita, porque la primera me la quemaron por no pagar 10 soles”, detalló uno de los mototaxistas que participó de la protesta contra el aumento de las extorsiones y cobro de cupos.

Asesinan a chofer de combi en Surco porque se habría negado a pagar cupo de 5 soles (América Noticias)

“La Policía no interviene. ¿Cómo es posible que le cobren a cada moto? ¿Usted sabe cuántas motos hay acá? ¿Cuántos paraderos hay? Cada paradero por lo menos son de 40 o 50 motos”, mencionó otra de las personas consultadas.

El cobro de cupos no es exclusivo de los motorizados, pues también son varios los comerciantes que denuncian haber sido víctima de las amenazas. “Hay veces se vende o no, por eso estamos en desacuerdo, te obligaban a pagar y cualquier cosa pueden hacerte”, expresó un vendedor informal.

Tan es así que incluso evalúan armarse. “Me vienen a extorsionar a mí. ¿Qué hago yo? ¿Me cruzo de manos? ¿Quién va a sacar la cara por mí? Yo estoy a punto de comprar mi arma, no me queda otra cosa”, contó otro comerciante.

Pese a ello, el director de la región policial de Lima, el general Roger Pérez Figueroa, declaró que el principal problema de los enfrentamientos entre grupo de peruanos y extranjeros no son las extorsiones, porque no hay denuncias.

PNP aegura haber tomado el control de las calles de El Agustino. TV Perú

“Los ciudadanos salen a decir que están siendo extorsionados, pero no tenemos ninguna denuncia en ninguna dependencia policial de esta zona”, declaró ante los medios de prensa; hecho que fue sumamente rechazado por Susana Saldaña, presidenta de la asociación empresarial Gamarra Perú.

“¿No hay extorsión? ¿Qué, acaso no saben que la gente tiene miedo de ir a denunciar ¿Si alguien es informal, crees que va a ir a denunciar al que le permite vender? No va a hacerlo. Y, otra cosa, en las comisarías la gente no confía. Lamentablemente, es así, no solo en La Victoria, sino en todo el país, porque cuando vas a hacer una denuncia, el delincuente se termina enterando antes que tú”, sostuvo en diálogo con el dominical.

En ese sentido, la representante del gremio indicó que el reconocido emporio pierde más de 3 mil 500 millones de soles al año, solamente por la presencia del comercio informal y el cobro de cupos. “Pienso que lo que las autoridades han demostrado es peor que la incapacidad y corrupción, que es la indiferencia. Eso es lo que nosotros sentimos, que no les importamos, que el emporio comercial más importante del país no les importa”, agregó.

Presidenta de la asociación empresarial Gamarra Perú se refiere a la situación desbordada del cobro de cupos y extorsión. | Contracorriente

“Estamos organizados”

El dominical habló con el vocero de diversos peruanos que se unieron y armaron para enfrentar a las organizaciones delincuenciales que extorsionan y matan sin remordimiento.

“Nosotros no tenemos nada en contra de los venezolanos, porque sabemos que todos no son malos. […] Estamos olvidando las peleas que hemos tenido entre bandas y barrios para hacernos respetar y demostrar a todos los distritos que no están solos, que aquí todavía tiene compatriotas que van a hacer respetar el país”, expresó uno de los hombres enmascarados.

“No queremos que los venezolanos vengan a hacer lo que quieran aquí, a un país ajeno. La Victoria es reconocida porque nunca se ha dejado atrás, así que armamentos sí tenemos”, agregó.