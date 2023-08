Nicola Porcella a un paso de las telenovelas: “Estamos a tiempo de ponerle maestro de actuación”, afirma productor Juan Osorio

Nicola Porcella estuvo en Televisa y sostuvo una reunión de trabajo con el productor de telenovelas, Juan Osorio | Instagram @nicolaporcella12 / X (Twitter) Televisa

Tras conquistar al público con su participación en la primera edición de ‘La Casa de los Famosos México’, el peruano Nicola Porcella tiene un futuro prometedor en tierras aztecas. Su sueño de convertirse en figura de Televisa está cada vez más cerca, sobre todo, luego de su reunión con Juan Osorio, reconocido productor de múltiples telenovelas.

Las alamas sonaron por una fotografía del padre de Emilio Osorio con el ‘chico reality’, en su oficina de Televisa. “¿Estará en la novela?”, escribió el mexicano en su cuenta de Instagram, en referencia a su reciente proyecto ‘Un amor sin receta’.

Al abandonar las instalaciones, Porcella fue abordado por los periodistas, quienes buscaban conocer cada detalles de este primer encuentro. “La verdad estoy muy agradecido, gracias a Dios. No puedo contar nada”, dijo inicialmente, para luego agregar que aún ‘no ha firmado nada’ respecto a un contrato actoral.

“No todavía no (firmo), es la primera reunión que tenemos, pero ustedes saben que para mí Juan Osorio es de los productores más grandes que tiene México”, dijo.

Nicola fue consultado si aparecerá al lado de Wendy Guevara en la telenovela, a fin de complacer a los fans que los bautizaron como ‘Wencola’. “Es lo que decida el director, Wendy como saben yo la adoro y lo que decidan yo lo voy a hacer, no tengo problema con eso”, declaró.

Nicola Porcella recibe calurosa bienvenida por una gran multitud de sus fanáticos en México| (Captura: @_lescas)

¿Qué dijo Juan Osorio sobre Nicola Porcella?

Nicola Porcella se ha convertido en ‘El Novio de México’ y luce completamente emocionado por todas las puertas que se están abriendo en dicho país, luego de convertirse en el segundo lugar de ‘La Casa de los Famosos’.

Y aunque no quiso hablar de sus proyectos con Juan Osorio, el productor admitió que sí quiere que el peruano forme parte de su próxima telenovela.

“Quiero ver qué proyectos trae a dónde va. Estamos a tiempo para ponerle su maestro de actuación e instruirlo a usar el chícharo, etcétera. Creo que es un muchacho disciplinado y va a funcionar”, dijo Osorio, para alegría de los fans de Nicola.

Por su parte, el exnovio de Angie Arizaga habló de sus planes profesionales en México. Indicó que tiene como meta conducir un programa y ser estrella de alguna telenovela.

“A mí me encanta actuar y me gusta conducir, yo creo que son dos cosas que van de la mano. Yo vine a México a actuar, vine a conducir, vine picando piedra desde abajo, si vieran todo lo que me costó, no tener donde dormir, no tener casa, la verdad es que lo estoy logrando y vengo por mi objetivo. Todavía estoy en pañales acá, pero vamos de a poquito”.

Nicola Porcella fue captado comprando camioneta de lujo

El programa de espectáculos mexicano por internet ‘Chisme No Like’ siguió a Porcella hasta una exclusiva agencia de autos ubicada en la colonia Polanco de la Ciudad de México.

Nicola acudió a dicho lugar acompañado de su amigo Agustín Fernández, quien ya es conocido gracias a sus múltiples apariciones en las galas de La casa de los famosos. Ambos observaron una serie de vehículos, hasta decidirse por el ganador: una lujosa camioneta con acabados negros cromados.

Nicola visitó una exclusiva agencia de autos. | Captura: Chisme No Like.

Informaron que este vehículo tiene un valor de 250 mil dólares. Es decir, poco más de 4 millones de pesos. Una cantidad incluso superior a la del comentado premio de La casa de los famosos.