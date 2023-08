Guillermo Bermejo insiste en su inocencia: “En el fondo esto tiene que ver con las futuras elecciones”

Parlamentario de Cambio Democrático da su descargo luego de ser señalado por un postulante a colaborador eficaz. | Latina Noticias

Guillermo Bermejo, parlamentario de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, volvió a negar la versión de un aspirante a colaborador en el caso “Los Operadores de la Reconstrucción”, quien lo acusa de recibir una coima de 40 mil soles a cambio de una obra. En su descargo, el legislador señaló que todo se trata de una “persecución política” con miras a los próximos comicios generales.

“[Valdivia] llama por teléfono [a Bermejo] y le dice: ‘Cumpa, estoy fuera de tu casa’. Al salir [Bermejo] de su casa, Yul Valdivia le hace entrega del sobre de manila con los 40 mil soles, teniendo como respuesta de parte del congresista: ‘No seas pendejo, compa, el ‘Chato’ Jara es el encargado’, en referencia a que el dinero debía ser entregado a Jaime Jara [técnico del despacho del parlamentario]”, se lee en la declaración a la que accedió El Comercio.

“Lo niego categóricamente. A mí nadie me ha entregado coimas porque yo no trabajo así. La gente que me conoce sabe que yo no hago ese tipo de cosas. Tengo prohibido en mi despacho recibir todo tipo de insinuaciones similares”, señaló Bermejo en diálogo con Latina Noticias.

Además de reiterar que los implicados en la investigación, Yul Valdivia y Francisco Jara, no son asesores de él, sino que uno es solo un conocido y el segundo un trabajador regular, lamentó que la Fiscalía detenga sin investigar. “Es un tema bastante armado y están utilizando mi nombre a mis espaldas. La narrativa de ellos es la demostración de que salen con cualquier otro tema para cuando la fiscalía los aprieta”, señaló.

El Ministerio Público detuvo a Francisco Jara (izquierda) y Yul Valdivia (derecha), aseores del congresista Guillermo Bermejo. | Composición Infobae Perú

En ese sentido, instó a quien dio la declaración a que corrobore lo expresado: “Yo no digo que no se investigue, pero lo que no acepto es que se especule porque eso hace mucho daño. Él ha podido decir que trabajo para la CIA (Agencia Central de Inteligencia), el tema es cómo tú corroboras una cosa así y eso es lo que estoy exigiendo”.

“Yo estoy con la conciencia absolutamente tranquila. Para mí, lo que es profundamente doloroso, y creo que se está dando, es que existe gente que ha trabajado conmigo y ha usado mi nombre. [Por ello] Hemos, con los verdaderos asesores, tomado la decisión de sacar a [Francisco] Jara de su puesto. […] Yo tengo la tesis de que todo es parte de una persecución política que viene de las altas esferas, de la señora Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola en componenda con la fiscal de la nación [Patricia Benavides]”, declaró.

Ante el posible allanamiento a su vivienda, indicó que “no van a encontrar nada, pero van a maltratar la paz de mi familia para seguir vendiendo su idea”. A su consideración, el incluirlo o relacionarlo con los graves hechos, “en el fondo, tiene que ver con las futuras elecciones”.

“Ellos quieren la cancha limpia en el 2026, no quieren a nadie que les haya hecho una posición real a este régimen nefasto como he sido yo, pero aquí estamos para dar la cara y ponernos a derecho, aclarar todo así sea un proceso y tratamiento injusto de parte de esto que no sé si podemos llamar Justicia. […] Espero que la gente que quiere hacer daño frene porque no es justo que las culpas de un grupo de personas las tenga que pagar terceros. Si han sido tan avezados para hacer lo que han hecho, ahora tienen que tener la misma valentía para asumir sus responsabilidades y no permitir que salpique a nadie. Yo tengo miles de defectos, pero a mí no me van a acusar de corrupción”, mencionó en la entrevista.