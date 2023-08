Ana Estrada exige a EsSalud viabilizar su eutanasia: “¿De qué sirven las sentencias si no se cumplen a tiempo?”

La activista Ana Estrada, quien lucha desde 2019 por acceder a una muerte digna ante la enfermedad degenerativa e incurable que padece, denunció este martes que el Seguro Social (EsSalud) aún incumple el dictamen del Séptimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que en febrero pasado ordenó a la institución y al Ministerio de Salud diseñar y ejecutar un plan y protocolo que haga viable su eutanasia.

“Según el fallo, los trámites para hacer efectivo mi derecho debían terminar en abril. Sin embargo, EsSalud incumplió varios plazos legales. Demoró en formar las comisiones y elaborar los documentos necesarios [...] A pesar de las multas que le impuso la jueza de ejecución, sigue incumpliendo sus órdenes“, escribió la psicóloga en la plataforma de peticiones Change.org.

A puertas de septiembre, Estrada desconoce el contenido del protocolo a su favor y, por lo mismo, el momento en que podrá efectuar su derecho. Por ello, invocó la intervención del Poder Judicial para que reitere al Seguro Social “su obligación” de brindarle acceso, con lo cual quedaría garantizado que el contenido del texto “no entorpecerá” su conquista.

“[Esa barrera] me preocupa mucho. [EsSalud] tampoco le permitió a la Defensoría del Pueblo verlo. Todo ello, a pesar de que la jueza le ha reiterado que me permita tener acceso a su contenido. ¿De qué sirven las sentencias si no se cumplen a tiempo?”, continuó.

La activista mencionó además que, debido al deterioro de su salud, ha perdido la voz y apenas puede salir de cama. “Las infecciones son cada vez más recurrentes y los diferentes tratamientos a los que he sido sometida me han debilitado física y anímicamente”, describió después de exhortar “a tener listos los trámites necesarios” para hacer efectiva su libertad “de decidir sobre el final de mi vida, cuando así lo desee, conforme a mi idea de dignidad”.

