¿Mochila, maletín o maleta? Conoce las políticas de equipaje de aerolíneas y evita costos adicionales

Muchas veces no sabemos cuál es la opción mas adecuada para poder viajar cómodos. Crédito: iStock.

Muchas veces el momento de preparar tu viaje trae mucha emoción, pero también requiere cierta planificación, especialmente cuando se trata del tamaño del equipaje que puedes llevar contigo. La elección entre una mochila, un maletín o una maleta puede influir en tu comodidad durante el viaje.

A la hora de elegir la mejor opción, debes considerar varios factores, como la duración de tu viaje, el tipo de actividades que planeas realizar y las restricciones de equipaje de la aerolínea. Cada opción tiene sus ventajas y desventajas, por lo que es importante analizar cuál se adapta mejor a tus necesidades.

¿Cuáles son los tipos de equipaje que puedo llevar en el avión?

Equipaje de mano

El equipaje de mano gana terreno entre los viajeros minimalistas, facilitando travesías más ágiles. Sepa qué debe considerar para optar por esta opción. Crédito: Ricardo Rubio - Europa Press

En el mundo de los viajes, el equipaje de mano, también conocido como “carry on” en inglés, es una opción esencial. Consiste en una maleta pequeña o una mochila mediana que se acomoda dentro de la cabina del avión. Generalmente, las aerolíneas sugieren que esta pieza de equipaje tenga dimensiones de 55 cm de alto, 35 cm de largo y 25 cm de ancho, considerando las ruedas, bolsillos y asas.

Un factor crítico es el peso. El equipaje de mano no debe exceder los 10 kilos. Sin embargo, es importante mencionar que algunas aerolíneas pueden aplicar restricciones de peso más estrictas, variando según si el pasajero viaja en clase económica o ejecutiva.

Este tipo de valija viene ganando notoriedad ya sea por los viajeros minimalistas, quienes tienen la idea de trasladar todas sus posesiones, desde prendas de vestir hasta calzado, en el equipaje de cabina. Este enfoque busca facilitar travesías más ágiles, livianas y cuando cada artículo líquido no exceda los 100 mililitros. De esta manera, se cumple con las regulaciones de viaje de manera ágil y efectiva.

Antes de iniciar tu travesía, es recomendable verificar con la aerolínea las medidas y el peso permitidos para el equipaje. Este sencillo paso puede prevenir problemas de último momento y contratiempos innecesarios.

No obstante, existen algunas restricciones. Debes evitar llevar líquidos y geles en envases mayores a 100 mililitros, objetos cortantes o punzocortantes como tijeras, cortaúñas y navajas, así como dispositivos que no quepan bajo el asiento. Además, ten en cuenta que no se permiten dispositivos que funcionen con baterías de iones de litio en el equipaje de mano.

Equipaje de bodega

Desde bolsas de compresión hasta separadores, explore cómo organizar eficientemente su equipaje para evitar cargos adicionales y complicaciones en el aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipaje de bodega, también denominado equipaje facturado, se coloca en el compartimento de carga del avión. Al concluir el vuelo, los pasajeros pueden recogerlo en la cinta transportadora designada. Este tipo de equipaje posee características específicas: no debe superar los 158 centímetros lineales y su peso máximo es de 23 kilogramos.

Si la maleta supera los 23 kilogramos, se aplicarán tarifas adicionales. Cada país puede tener límites de peso específicos para el equipaje facturado. En Chile y Perú, las maletas no pueden exceder los 45 kilogramos; en Argentina y Uruguay, el límite es de 32 kilogramos.

Para viajes internacionales, el límite de peso generalmente aceptado para el equipaje de bodega es de 32 kilogramos. Sin embargo, exceder este límite implicará cargos adicionales. También se permiten objetos menos convencionales, como cajas de libros o televisores, siempre y cuando cumplan con las normativas de la aerolínea y estén adecuadamente empacados.

¿Cuáles son los tipos de equipajes que puedes llevar según tu vuelo?

Latam

Light: La empresa permite a sus usuarios llevar un equipaje de mano con un peso máximo de 10 kg, así como un bolso o mochila pequeña. Este último puede ser una cartera, un bolso para laptop o un bolso para bebé.

Plus: En esta opción, los usuarios pueden llevar un bolso o mochila pequeña con un límite de peso de 10 kg para el equipaje de mano, además de un equipaje de bodega de 23 kg. Incluye cambio con cargo, selección de asiento, una devolución del 30% y la posibilidad de postular a una mejora de cabina en ciertos tramos.

Top: Los beneficios de esta tarifa incluyen un bolso o mochila pequeña, un equipaje de mano de 10 kg, un equipaje de bodega de 23 kg, cambios sin cargo, asiento LATAM+ y devolución total. También ofrece la opción de postular a una mejora de cabina en ciertos tramos.

Premium Business: Esta es la categoría más costosa y ofrece los mayores beneficios. Incluye un bolso o mochila pequeña, un equipaje de mano de 16 kg, dos equipajes de bodega de 23 kg cada uno, cambios sin cargo, asiento tipo cama y devolución total.

SKY Airline

Tarifa zero: Esta tarifa ofrece una opción ligera que incluye solo un bolso de mano, además de permitir una chaqueta o abrigo. El asiento se asigna de manera aleatoria. Los usuarios tienen la opción de agregar servicios adicionales por un costo adicional.

Tarifa Plus: Esta opción es ideal para quienes prefieren un paquete más completo. Permite llevar un bolso de mano, un equipaje de mano y una maleta de 23 kg en la bodega del avión. También ofrece la selección de un asiento estándar. Al igual que con la Tarifa Zero, los servicios adicionales pueden agregarse por un costo adicional.

Tarifa Full: Esta tarifa ofrece la máxima flexibilidad para personalizar el vuelo. Incluye un bolso de mano, un equipaje de mano y dos maletas de 23 kg cada una en la bodega del avión. Los beneficios adicionales incluyen embarque y check-in preferentes, así como la posibilidad de cambiar el nombre, la fecha y el destino del vuelo si fuera necesario.

Avianca

Viaja ligero: Esta opción permite un equipaje de mano con un peso máximo de 10 kg y dimensiones que no excedan los 55x25x35 cm. Además, se permite un artículo personal, como una cartera, mochila o pañalera, que debe colocarse bajo el asiento delantero.

Más confort: Este paquete incluye un equipaje de mano de 10 kg y un bolso adicional que debe caber debajo del asiento. Los pasajeros acumulan LifeMiles, con una tasa de hasta 5 LifeMiles por cada dólar estadounidense gastado. Además, se permite un equipaje de bodega de 23 kg, que se entrega en el mostrador del aeropuerto. El check-in gratuito en el aeropuerto está disponible hasta 60 minutos antes del vuelo, y se asigna un asiento en clase Economy.

Más flexibilidad: Similar a la opción de Más Confort, este paquete permite un equipaje de mano de 10 kg y un bolso adicional. La tasa de acumulación de LifeMiles es de hasta 7 por cada dólar estadounidense. Se permite un equipaje de bodega de 23 kg, que se entrega en el mostrador del aeropuerto. El check-in gratuito está disponible hasta 60 minutos antes del vuelo. Las ventajas adicionales incluyen un asiento Plus, sujeto a disponibilidad, cambios de vuelo sin penalidad, abordaje prioritario y la opción de reembolso antes de la salida del vuelo.

Consejos para Elegir

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Investiga las políticas de equipaje de la aerolínea antes de empacar. Cada aerolínea tiene reglas específicas sobre el tamaño y el peso del equipaje de mano y el equipaje facturado.

Prioriza la comodidad y la funcionalidad. Elige un tipo de equipaje que se adapte a tus necesidades y al tipo de viaje que estás realizando.

Utiliza accesorios de organización , como bolsas de compresión o separadores, para maximizar el espacio dentro de tu equipaje.

Evita el exceso de equipaje para evitar cargos adicionales y facilitar tu tránsito en los aeropuertos.

¿Qué debo llevar en mi maleta para un viaje de cuatro días y tres noches?

Para un viaje de cuatro días y tres noches, la elección de los artículos a empacar en su maleta depende en gran medida del clima del destino y de las actividades planeadas. A continuación, se presenta una lista general de elementos esenciales que podrían ser de utilidad.

Ropa

Tres conjuntos de ropa de día, adecuados para el clima y las actividades.

Un atuendo más formal, en caso de eventos o cenas especiales.

Ropa interior y calcetines para tres días.

Pijama o ropa para dormir.

Chaqueta o abrigo, incluso si el clima es cálido, ya que las temperaturas pueden variar.

Artículos de tocador:

Pasta dental y cepillo de dientes.

Desodorante.

Champú y acondicionador, si no se proporcionan en el alojamiento.

Artículos de higiene personal como algodones, cepillos, etc.

Tecnología

Teléfono móvil y cargador.

Adaptadores de corriente, si se viaja internacionalmente.

Batería externa para emergencias.

Documentos y finanzas:

Identificación y pasaporte, si se viaja internacionalmente.

Tarjetas de crédito y algo de efectivo en la moneda local.

Confirmaciones de reservas de alojamiento y transporte.

Salud

Kit de primeros auxilios con elementos básicos como tiritas, antiséptico y analgésicos.

Medicamentos recetados y cualquier otro medicamento esencial.

Protector solar y repelente de insectos, según sea necesario.

Diversos