Ernesto Pimentel explicó por qué no suele hablar del VIH que padece y recordó un difícil capítulo en su vida

Ernesto Pimentel confesó de forma pública que padece VIH hace más de 20 años. Desde aquella ocasión, el actor cómico ha mostrado su lucha contra esta enfermedad y su apoyo a quienes la padecen. Sin embargo, esto se hace de forma pública cada 1 de diciembre, por el Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

Te puede interesar: Las mejores canciones para escuchar en Apple Perú en cualquier momento y lugar

Al ser consultado por Verónica Linares por qué no lo hace de forma recurrente, el actor cómico Ernesto Pimentel indicó que él usa sus redes para mantenerse en comunicación con los pacientes que tienen VIH. Sin embargo, él solo se pronuncia de forma pública los 1 de diciembre para cumplir una “misión” que se ha trazado.

“Tener una enfermedad crónica es algo que me une a miles de personas en el Perú, a millones. Cuando hablamos de diabetes, cuando hablamos de otros tipos de situaciones de salud no comunes y también el VIH, entre otros. (Pausa)... Yo no voy por la vida diciendo, hola Verónica, tengo diabetes”, explicó el artista que da vida a La Chola Chabuca.

Pimentel indicó que decidió hacerlo público la primera vez porque tenía razones importantes. Sin embargo, eso no quiere decir que tenga que ser recurrente en el tema. Lo hace, pero de una forma más directa con el paciente.

Te puede interesar: Cuál es la canción más reproducida en Spotify Perú este día

“Hoy mis razones son, tú tienes derecho a tener privacidad en tu salud, tú tienes derecho a que no seas expuesto en tu centro de trabajo y en tu vida. Esa es parte de mi misión. A muchas personas, cuando les dan su diagnóstico, les dicen mi historia o me mencionan, y tengo una línea especial para contestarles a través de mis redes sociales. Tengo una institución que trabaja permanentemente de manera gratuita y ad honorem, en ese sentido, yo me reúno con profesionales de salud. No lo hablo mucho, lo estoy hablando ahora porque me lo preguntas, pero no es una cosa que solo lo hablo el 1 de diciembre”, detalló Ernesto, resaltando que su ayuda es constante, pero en silencio.

Ernesto-Pimentel-vih-actor-Perú-27-agosto

Sin embargo, no solo apoya a los pacientes de VIH, también ayuda en campañas contra la anemia y hoy en día es una de las figuras de la Teletón. Ernesto resulta que está muy agradecido con la vida y es feliz, que pese a las adversidades que se le pongan al frente, siempre tendrá ganas de vivir.

Te puede interesar: Cuál es el podcast más sonado hoy en Apple Perú

“Soy una persona que tiene una condición de vida sana. ¿Tengo una situación de salud? Sí, pero aquí estamos. Lo que más me ha dolido en la vida fue que en un momento tuve necrosis vascular de cadera y fractura de tres costillas. Aun así, me ponía mi ropita, mi vestuario y salía a actuar. Hasta que me hice el trasplante de cadera. Tengo la cadera nueva, bailo, salto y soy feliz. Si mañana me tengo que operar otra vez de la cadera, me operaré, no me importa. Yo no me voy a detener en mi lucha de ser una mejor persona y de ser feliz. Si le friega a alguien, le friega, pues”, recalcó.

Ernesto Pimentel y la muerte de su madre

En otro momento, el comediante contó pasajes inéditos de su historia. A los 11 años perdió a su madre a causa de un ataque al corazón, quedándose completamente solo, hasta que su abuela se encargó de cuidarlo. “Yo no entendía el concepto de la muerte, no lo tenía claro. Todos lloraban, yo no sentía ese dolor, sentía un cuestionamiento de por qué no sentía eso”, relató Ernesto Pimentel.

“Yo estaba solo, yo tuve que escoger el cajón de mi madre”, indicó el comediante, quien calificó a su progenitora como una mujer independiente. Era prestamista y siempre le dio la confianza de agarrar el dinero que necesitaba para el colegio o la casa. “Siempre me preparó para la vida un poquito”, recordó.