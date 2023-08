Giacomo Bocchio y su motivo para no comer en ‘Central’, el mejor restaurante del mundo: “Como peruano no lo haría”

Giacomo Bocchio se refirió a 'Central', el mejor restaurante del mundo ubicado en Perú. (Foto: Captura de Instragram)

Giacomo Bocchio perdió el anonimato tras aparecer como jurado de ‘El Gran Chef Famosos’. Antes de ser parte de este proyecto, el chef era reconocido en el mundo gastronómico por su amplía trayectoria, pues no solo había cocinado en los mejores restaurantes del mundo, sino que también forma parte de la academia culinaria de Francia.

Además de participar de forma activa en el programa que se transmite por la señal de Latina, el cocinero tiene su canal de YouTube, donde cuenta con miles de suscriptores que le agradecen sus consejos y enseñanzas. Por este motivo, el ganador de los Premios Luces del 2012, ofrecerá una conferencia el próximo 9 de setiembre.

En medio de una entrevista que sostuvo con el diario Trome, Giacomo Bocchio no dudó en hablar sobre ‘Central’, el restaurante peruano que ha sido calificado como el mejor del mundo por la guía “50 Best Restaurants”. El jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ no dudó en decir que no visitaría este lugar y reveló sus razones para no hacerlo.

Para empezar, el cocinero señaló que este negocio se encuentra dirigido a un público extranjero, por lo tanto, sus sabores no sorprenderían a los peruanos, quienes conocen perfectamente la comida nacional.

“El modelo de negocio de ‘Central’ está enfocado básicamente en turistas que no ven caro ir a comer a un restaurante como ‘Central’, por la gran experiencia que te están dando”, fue lo primero que dijo.

Sin embargo, Giacomo Bocchio no descartó visitar el lugar en caso le llegue una invitación, pero dejó en claro que como cocinero peruano, la mayoría de insumos que se ofrecen en las experiencias culinarias, las conoce y entiende a la perfección, por lo que no pagaría más de mil soles para probarlas.

“Depende, tal vez como peruano no lo haría en Perú, lo haría en otra parte del mundo donde descubra algo que me impacte más por cultura. Me encantaría comer el menú de ‘Central’, no digo que no, pero yo, como cocinero peruano, probablemente hay muchas cosas de ahí que conozco, o la inmensa mayoría las conozco y las entiendo. Si pongo en la balanza, creo que yo no lo haría, me encantaría que me inviten”, comentó.

Su consejo para los que estudian gastronomía

Para los que desean seguir la carrera de gastronomía, Giacomo Bocchio les recomendó ir a trabajar a diferentes restaurantes, así no les paguen, pues es necesario que aprendan qué es estar parado en una cocina durante 12 horas preparando alimentos para unas 150 personas.

“Práctica. Lo primero que te puedo decir es anda a chambear a un restaurante, así sea gratis. Anda entérate cómo es estar 12 horas parado, 16 horas, que te traten fuerte”, comentó durante la entrevista a Trome.

En otro momento, el chef le recomendó a los padres que tienen hijos que están llevando esta carrera, que hagan un presupuesto mensual, esto con la intención de llevarlos a comer a buenos restaurantes, pues es necesario que ellos vivan las experiencias y que nadie se los cuente.

“¿Qué es hacer la tarea para un cocinero joven? Es ir a comer a restaurantes importantes. Si tú eres el papá de un chico que estudia cocina, dispón un presupuesto para que tu hijo, que no está estudiando la universidad y no te pedirá una maestría después, pueda ir a comer, aunque sea una vez al mes a un buen restaurante, que sepa la experiencia, que no se lo cuenten, que lo viva”, sentenció.