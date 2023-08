¿Por qué aún no es demolido el ‘muro de la vergüenza’ pese a dictamen del Tribunal Constitucional?

Muro de la vergüenza: vecinos de VMT intentan derrumbar infraestructura|Andina

El Tribunal Constitucional (TC) dispuso en enero de este año la demolición del muro que divide los distritos de La Molina y Villa María del Triunfo (VMT), también denominado como el ‘muro de la vergüenza’. Pese a ello, solo se ha demolido el 20% de la infraestructura.

Te puede interesar: Muro de la vergüenza: construyen maceteros de piedra por infraestructura que separa VMT y La Molina

Con el fallo del TC, el alcalde de La Molina, Diego Uceda, recibió la orden de derrumbar este muro en un plazo de 180 días hábiles porque atentaba contra el “derecho al libre tránsito, de igualdad y a no ser discriminado”. Sin embargo, el funcionario afirmó que apelaría esta decisión porque no contaba con los recursos suficientes para traer abajo la estructura.

Hasta la fecha solo se han eliminado alrededor de 700 metros de este muro y se han colocado maceteros. La Municipalidad de La Molina se comunicó con el diario El Comercio y evitó responder acerca de los avances en la demolición de esta división, pero aseguró que la comuna es respetuosa de las disposiciones legales, sobre todo, del Tribunal Constitucional. Aunque no mencionaron cuándo acabarán de demoler toda esta construcción, afirmaron que su demora reside en los pocos recursos que tienen.

La Molina coloca macetas en límite con VMT

Luego de la disposición de derrumbar el ‘muro de la vergüenza’, en el lugar se instalaron macetas de cemento. “Están volviendo a colocar unos macetones. Aquí han estado trabajando unas 30 personas pertenecientes a los trabajadores de La Molina. En efecto la libertad de tránsito se está restringiendo parcialmente. [...] Nuevamente, está separando a través de estos macetones”, mencionó Carlos Hinostroza, abogado a cargo de la demanda de amparo, a Ciudadano TV.

La sentencia declaró fundada la demanda contra el 'Muro de la vergüenza'.

Al respecto, la comuna del distrito dijo a El Comercio dijo que estas macetas están dentro de La Molina y no representan una forma de división entre ambos distritos. “No guardan la horizontalidad de la línea limítrofe con Villa María del Triunfo”, informó.

Te puede interesar: Ejecución de la obra de agua más grande del Perú en riesgo: denuncian advertencias del consorcio por penalidades de Sedapal

Anteriormente, la actual gestión reveló que se construiría una frontera de árboles mediante 500 molles que serían plantados junto a un sistema de riego.

Fallo del TC sobre el ‘muro de la vergüenza’

El fallo emitido por el Tribunal Constitucional detalló que la construcción de este muro tenía como objetivo inicial evitar el tráfico de terrenos en la zona. Además, determinó que la existencia de este muro constituye “un acto de discriminación significativo”.

Te puede interesar: TikTok: Periodistas uruguayos se maravillan con el sabor del pisco sour peruano

La disposición de la entidad subraya que el muro fue erigido exclusivamente en el área de VMT, sin abarcar La Molina, a pesar de las afirmaciones de preservación del parque ecológico.

De manera similar, se estableció que el Ejecutivo debe tome las medidas necesarias para la implementación del Parque Ecológico de La Molina. Paralelamente, el Congreso de la República deberá asumir la responsabilidad de abordar el problema del tráfico de terrenos a través de proyectos de ley.

Destruyen parte del muro de la vergüenza para construir maceteros de piedras| Ciudadano TV

El documento también exhorta al Legislativo a aprobar leyes que aborden de manera integral la usurpación y el tráfico de terrenos, así como a las otras municipalidades a evitar la construcción o mantenimiento de barreras o divisiones que restrinjan el derecho a la libre circulación, la igualdad ante la ley y la no discriminación.

Alcalde se negó a acatar el fallo

Después de que se conociera la disposición del Tribunal Constitucional, Diego Uceda negó la existencia de rasgos discriminatorios en el muro que divide La Molina y Villa María del Triunfo. Tampoco consideró que sea un ‘muro de la vergüenza’.

“No existe el muro de la vergüenza, es una pirca de 1.20 m. Las pircas se utilizan hace cientos de años para demarcar. Hemos iniciado conversaciones con abogados y hemos pedido una ampliación. Creo que esto se politizó. Ese mal llamado muro de la verguenza yo no lo tengo, ese muro está en otro distrito. Mi problema viene con los traficantes de terrenos, lo que antes eran las lomas de 600 hectáreas de un área intangible, de un parque ecológico, solo queda 200 hectáreas en La Molina, es lo que nosotros estamos resguardando”, señaló.

El titular de la Municipalidad de La Molina aseguró que no es posible derrumbar la construcción porque la entidad no cuenta con los recursos suficientes. “No tengo recursos para botar la pirca. Vamos a tener que llegar a un acuerdo y vamos a apelar en una corte internacional. No tengo dinero para tirar la pirca. Tengo 101 millones de soles de déficit. Tengo que hacer maravillas para mejorar mi distrito”, destacó en Canal N.