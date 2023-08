La Uchulú y su triste confesión acerca de una expareja en ‘La Casa de Magaly’: “Me golpeaba”

La Casa de Magaly: La Uchulú confesó que una expareja la agredió de manera física y se encuentra en la cárcel. Magaly TV La Firme. ATV.

El reality de ‘La Casa de Magaly’ sigue remeciendo la farándula peruana con las confesiones de sus integrantes. Un personaje que ha sido víctima de supuestos comentarios discriminatorios es La Uchulú, quien ya ha expresado en el reality que le parece irrespetuoso la actitud de algunos de sus compañeros.

Además, también realizó algunas fuertes confesiones sobre una expareja, quien afirmó que la agredió de forma física y actualmente está en la cárcel por varios graves delitos.

Resulta que, La Uchulú estaba conversando con Alfredo Benavides en la piscina de la residencia cuando comenzó a revelarle muchos episodios de su pasado, entre ello, que sufrió violencia física por parte de una de sus exparejas.

“Tenía una relación donde me golpeaban... no es que aguantaba, sino que yo lo quería, pero vivía con esa ilusión de que ‘ay sí, va a cambiar, va a cambiar por mí porque me ama y porque le demuestro que lo amo’ y nunca fue así”, reveló la pelirroja.

Asimismo, confesó que cuando terminó con esta persona, le dobló la muñeca y le causó una gran lesión que aún mantiene. “Me miró a la cara y me metió su mano así y me hizo así y me la dobló y hasta el día de hoy la tengo lisiada”, comentó la joven figura.

Agregado a ello, La Uchulú comentó que ese sujeto se encuentra purgando condena en una cárcel de Lima por el delito de asesinato. “Lo más curioso es que hoy en día él está en la cárcel porque asesinó a una persona, quizá me podría haber asesinado a mí, era muy impulsivo, tenía el temperamento muy alto y bueno ahorita está en la cárcel, acá en la ciudad de Lima”, dijo.

La uchulú confiesa que su expareja está en un cárcel en Lima. (Captura: Magaly TV La Firme)

La Uchulú acusó a Andrés Hurtado de “irrespetuoso”

En la reciente edición de ‘La Casa de Magaly’, los integrantes de la residencia compartieron una parrilla que lo preparó Samahara Lobatón y luego de ello Andrés Hurtado le hizo una polémica propuesta a La Uchulú, lo cual incomodó bastante a la comediante.

El popular ‘Chibolín’ le pidió que prepare una limonada a cambio de 100 soles, ante lo cual la influencer comentó que lo haría, pero sin ningún pago de por medio porque sintió que la ofendía con dicha propuesta.

Luego de ello, ‘la Uchulú’ aprovechó que estaba sola en la cocina junto a Gabriela Serpa y no dudó en expresar su incomodidad con respecto al trato que le da Andrés Hurtado dentro de la casa.

La tiktoker le comentó a la rubia: “El señor Andrés me dice ¿quieres ganarte 100 soles? hazte una limonada, y yo le digo que no necesita pagarme para que le haga una limonada, pues yo se lo hago con mucho gusto. Pero acá anda con su jueguito de ‘ay mi mascotita’ ¿cuál mascotita? Me parece que está siendo un poco irrespetuoso conmigo”, manifestó.

La Uchulú responde a Andrés Hurtado. ATV/ IG Andrés Hurtado

“Andrés Hurtado es una ‘bagre’”

El pasado martes 22 de agosto, la integrante de ‘El Reventonazo de los sábados’ fue invitada de Magaly Medina y comentó que toma de forma deportiva los comentarios que le hicieron sus compañeros Andrés Hurtado y Carlos Cacho dentro de ‘La Casa de Magaly’.

“La voy a criar”, dijo el conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, quien le pidió un vaso con agua y hasta que se arrodille delante de él. “Yo me arrodillo solo ante Dios”, fue la respuesta de La Uchulú notoriamente incómoda.

“Yo trato de tomarlo de forma deportiva, estoy muy joven para amargarme”, dijo la comediante, quien no dudó en calificar de “bagre” a Andrés Hurtado, causando la risa de Magaly Medina.

“Cómo va a decir ‘¿o le doy propina o lo adopto?’”, le dijo la periodista a su invitada. “Se pasa, ese señor (Andrés Hurtado) es muy altanero, no me gusta. ¿Carlos Cacho? Carlos, no sé, tiene una bronca, creo. Por la forma en que he sido criada, igualarme con personas mayores que yo, es muy difícil para mí”, indicó La Uchulú, resaltando su molestia.