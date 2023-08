Magaly Medina aclara molesta por qué ‘La Casa de Magaly’ dura tan poco tiempo: “No somos Televisa”

Magaly Medina aclaró las razones por las que 'La Casa de Magaly' dura tan poco tiempo. (Magaly TV La Firme / ATV)

Este martes 22 de agosto, Magaly Medina respondió furiosa a quienes la critican por el poco tiempo que duran los episodios de ‘La Casa de Magaly’. Como se sabe, el reality de convivencia ya va en su sexto episodio, pero los integrantes recién están conociéndose e interactuando los unos con los otros, pues —a diferencia de ‘La Casa de los Famosos México’—solo están un par de horas en la vivienda.

Te puede interesar: Gabriela Serpa arremetió contra Fiorella Retiz en ‘La casa de Magaly’: “Está quemada y quiere quemar a todos”

En un principio, la periodista de espectáculos indicó que los capítulos de ‘La Casa de Magaly’ tienen un aproximado de 20 minutos de duración porque es solo un segmento que forma parte de ‘Magaly TV La Firme’. También porque el canal de ATV no cuenta con el presupuesto suficiente para hacer una megaproducción.

'La Casa de Magaly' está conformada por Alfredo Benavides, Gabriela Serpa, Samahara Lobatón, Andrés Hurtado, 'La Uchulú' y otros personajes de la farándula local. (ATV)

“Nosotros, al estilo de México, no podemos hacer todo un programa porque sino, ¿dónde estaría el chisme, la información, el ampay, el raje? ¿Qué hago? ¿Me voy a mi casa? ¿Me jubilo? No pues. Si conseguimos esto de acá (dinero), se hará ‘La Casa de Magaly’ (24 horas al día). Pero no somos Televisa, le pisamos los talones, pero no somos Televisa”, expresó la ‘Urraca’.

Tras ello, Magaly Medina explicó que, en caso el canal tenga la capacidad económica de hacer un reality de convivencia al estilo ‘La Casa de los Famosos México’, igualmente le dará más importancia a su programa principal ‘Magaly TV La Firme’. “Se hará de lunes a viernes como una secuencia, el fin de semana será el gran programa, y por redes sociales se transmitirá por 24 horas”, dijo.

Magaly Medina respondió a sus detractores en 'Magaly TV La Firme'. (ATV)

Magaly Medina asegura que los famosos sí conviven

Todavía furiosa por las críticas en su contra, Magaly Medina señaló que los famosos que forman parte de ‘La Casa de Magaly’ sí llegan a convivir, ya que pasan varias horas encerrados dentro de una vivienda, cuya ubicación es desconocida.

“Algunos malpensados dicen: ‘No es una convivencia’. ¿Cómo que no? ¿Ustedes durmieron ahí? ¿estuvieron ahí? Algunos se alucinan los voceros del programa y andan diciendo: ‘Yo los he visto en la calle’. Claro, ¿acaso les tengo que pasar la voz a cada uno para decirles que están encerrados? Cuando los encerramos, los encerramos. Tenían un contrato y estuvieron encerrados noches y días, ¿cuanto? No se lo diré hasta que esto se termine”, reiteró.

Magaly Medina hizo importante aclaración sobre 'La Casa de Magaly'. (ATV)

Antes de continuar con la programación de ‘Magaly TV La Firme’, se burló de los comentarios negativos. “¿Creen que grababan en la mañana y luego se iban a sus casas? (risas) No pues, tontos no somos. Todas las veces que hicimos ‘La Casa de Magaly’ han sido con encierros reales. Acá no mentimos”, sentenció.

Polémica en ‘La Casa de Magaly’

Aunque las declaraciones de Fiorella Retiz sobre Aldo Miyashiro han llamado la atención del público, este tema quedó en segundo plano cuando varios integrantes de ‘La Casa de Magaly’ hicieron comentarios ofensivos contra ‘La Uchulú’, actriz cómica transexual.

Te puede interesar: Magaly Medina se pronunció ante acusaciones de discriminación en ‘La Casa de Magaly’

Andrés Hurtado la llamó “mascotita” y luego se refirió a ella como su “chacha”; mientras que Carlos Cacho le reclamó por haber comido una hamburguesa en su habitación. “Come en el comedor, donde come la gente. Ella se pasea con la comida por toda la casa. Ella cree que está en Bagua Grande”, expresó el estilista.

Andrés Hurtado fue duramente criticado por sus comentarios despectivos. (La Casa de Magaly / ATV)

Sobre la controversia, Magaly Medina ha mencionado que no controla nada de lo que dicen sus invitados. “(Ellos) actúan como si estuvieran en sus casas. Entonces, comienzan a actuar de manera natural. Cuando la gente dice; ‘Ay no, qué comentarios tan discriminatorios hay en esa casa’. No, la gente está como en una convivencia dentro de una casa, que se olvida que los están grabando, que se olvida que varios ojos lo están viendo”.