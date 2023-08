Tula Rodríguez y Alfredo Zambrano coinciden en evento el último fin de semana |Instarandula

A pesar de concluir un capítulo junto a sus colegas en el programa “En boca de Todos”, Tula Rodríguez continúa manteniéndose activa en el ámbito laboral mediante sus plataformas digitales. En días recientes, ha compartido que ha retomado su participación en la animación de eventos, reviviendo su destreza de antaño. Es precisamente en uno de estos eventos donde vivió un encuentro curioso.

Te puede interesar: Magaly Medina graba a su esposo Alfredo Zambrano cómo toma clases de canto

Durante el transcurso del fin de semana anterior, la exvedette tuvo un encuentro inesperado con Alfredo Zambrano, conocido notario y esposo de Magaly Medina, en lo que parece haber sido la celebración de un concurrido centro comercial. Ambos compartieron el mismo evento y hasta se tomaron fotografías juntos para inmortalizar el momento.

Así lo dejó entrever, una de las denominadas ‘Ratujas’ de Instarandula que compartió dicho material con el periodista Samuel Suárez para sus redes sociales. En el video, se aprecia a la exbailarina y actriz cómica radiante por su regreso a la animación, posando en la fotografía con las organizadoras del festival y también con el notario, quien tenía cara de asombrado.

Tula Rodríguez y Alfredo Zambrano coinciden en evento. (Composición: Infobae)

Tula Rodríguez hace aclaración

Por otro lado, Tula Rodríguez, al haber recibido múltiples mensajes de los seguidores de Samuel Suárez, optó por aclarar la situación para prevenir confusiones. De acuerdo con la exactriz cómica, la coincidencia con Alfredo Zambrano se debió a que fue seleccionada para ser la presentadora del evento, mientras que el notario desempeñó su rol en los sorteos.

Te puede interesar: Tula Rodríguez usó filtro de TikTok y se quebró al verse igual que su madre: “Te extraño mamá”

“Hola Samu, todas tus ratujas me pasan tu historia, para ser clara y evitar algún malentendido, te cuento que fui la animadora del evento y hubo sorteos. El señor Zambrano estuvo como notario nada más, las otras personas que estaban en la foto son las dueñas de la empresa, por eso la foto con todos los presentes en el sorteo”, dijo la exconductora.

En respuesta a esto, el periodista emitió su opinión sobre el encuentro entre la exbailarina y el esposo de Magaly Medina, calificándolo como “anecdótico”. Añadió que estaba claro que se trató de una coincidencia de eventos y que, en definitiva, el encuentro tenía un carácter simplemente curioso. “Claro, nadie ha pensado otra cosa, está claro que fue una coincidencia de eventos, pero anecdótico el encuentro, nada más. Saludos, Tula querida”, finalizó.

Tula Rodríguez y Alfredo Zambrano coinciden en evento el último fin de semana|Instarandula

Magaly Medina arremetió contra ‘Mande quien Mande’ por broma a Tula Rodríguez

La presentadora de “Magaly TV La Firme”, Magaly Medina, abordó el incidente incómodo que experimentó el programa matutino ‘Mande quien Mande’ con Tula Rodríguez. Durante la emisión, la producción presentó un dicho relacionado con viudas que resultó ofensivo para la actriz.

Te puede interesar: Magaly Medina cuestionó a Mark Vito por desenfrenada fiesta con misteriosa joven: “¿Qué sentirá Keiko?”

Como se sabe, después de dos años en estado vegetativo como consecuencia de un infarto sufrido en agosto de 2018, el exgerente general de Latina, Francisco Carmona, falleció en la mañana del miércoles 30 de septiembre de 2020 a los 56 años. Durante este tiempo, necesitó atención médica constante y, debido a la pandemia, fue trasladado a su hogar para recibir cuidados por parte de su esposa.

“A uno le podrá caer antipática Tula Rodríguez, a mí no me gusta mucho como conductora. Hay un grupo de personas que sí le gusta, pero es una persona que perdió a su marido, es una viuda. Entonces, no era la ocasión de chistes sobre eso. Creo que es un tema bastante delicado”, dijo la conductora de Magaly TV La Firme.

“No era el momento, por lo menos hubiera sido si Tula no estuviera ahí, merece respeto. María Pía le pidió disculpas dos veces al principio y luego al final. (...) Mal chiste”, concluyó.