Tula Rodríguez pregunta dónde está su media naranja en TikTok y la respuesta causa tristeza en usuarios

Tula Rodríguez es muy activa en las redes sociales, la presentadora de televisión muestra parte de su día a día en Instagram o TikTok; sin embargo, en este último también se ha unido a los populares trends, sola o con su hija.

En TikTok cuenta con más de 2 millones de seguidores, por lo que sus videos tienen un gran número de visualizaciones. Recientemente, sorprendió con un curioso clip en su red social en el que se animó a usar un filtro que no imaginó iba a tener un final inesperado.

Se trata de un filtro con el que iba a ‘conocer’ dónde podía encontrar a su ‘media naranja’. Como se conoce, el 1 de octubre del 2020, Javier Carmona falleció en medio de su lucha contra su salud. El empresario estaba casado con Tula Rodríguez y producto de su amor tienen una hija, desde entonces la presentadora le guarda luto.

Sin embargo, durante este juego de su celular, parece que Rodríguez esperaba una respuesta esperanzadora, aunque sucedió todo lo contrario. “Yo quiero hacer #TikTok, apenas me levanto y pasa esto” comentó.

Tula Rodríguez usó filtro de TikTok y el resultado causa tristeza. (TikTok)

En el video, Tula se pregunta ¿Dónde está mi media naranja?, y aunque las posibles respuestas son muchas, a ella le tocó ‘En la tumba’. En ese momento corta el video, pero decidió compartirlo en su perfil social.

Usuarios reaccionaron ante el video de Tula Rodríguez

Luego de ver el clip compartido por Tula Rodríguez, hubo todo tipo de comentarios. Algunos usuarios aseguraron que ‘TikTok sabía cosas’ por lo que no les parecía una coincidencia esta respuesta. Por otro lado, estuvieron también quienes le enviaron emotivos mensajes a la figura de América Televisión, alegando que por más que no tuviera a su esposo con vida, él siempre está a su lado acompañándola en cada paso que da.

“Nunca habrá nadie como él”, “Ánimo nena, mi amor también falleció hace casi 9 años y ya no busco nada”, “No tiene reemplazo”, “Te abrazo, Tulita”, “Tu media naranja que cuida mucho de ti y tu hija... Bendiciones”, “Es cierto, no volvemos a encontrar a otra persona igual”, “Él será el amor de tu vida para siempre”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores.

Tula Rodríguez habló sobre cómo lleva su viudez

En abril de este año, Tula Rodríguez fue invitada al programa ‘Mande quien mande’ tras el estreno de la película ‘Soltera, Casada, Viuda, Divorciada’. Como se sabe, la presentadora perdió a su esposo y fue invitada por justamente ser viuda.

En uno de los juegos del programa, se puso un dicho que causó indignación, pues fue una burla hacia la presentadora. Luego de ese mal momento, la conductora de ‘Emprendedor Ponte Las Pilas’ compartió su experiencia sobre cómo su vida se transformó tras el fallecimiento de Javier Carmona, el padre de su hija.

“A diferencia de mis compañeras, no puedo decir que estoy felizmente viuda. Si me dan a elegir entre todos los estados, a mí me gustaría estar casada y estar con mi esposo, no es fácil”, comenzó diciendo Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez habló de la posibilidad de volver a enamorarse. (Captura)

Seguido, detalló un poco cómo es su día a día junto a su hija, con quien sobrelleva esta pérdida. Recalcó que es completamente diferente a ser divorciados, pues en ese caso ambos no se quieren ver, pero cuando se pierde la vida de uno, es completamente diferente.

“No es fácil, porque tú te haces una vida, una idea de que te vas a morir con él, que va a ser hasta viejitos, y el tema se interrumpe. Entonces, yo me imagino que si yo me divorciaría es como ‘al fin no lo veo’, pero estar enamorada y confirmar que él es el hombre para toda la vida, y que parta, es difícil”, agregó con la voz entrecortada.