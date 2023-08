Alfredo Zambrano y su esposa Magaly Medina se muestran recibiendo clases de canto juntos

La presentadora de "Magaly TV La Firme" brinda un apoyo incondicional a su esposo, involucrándose en la música, que es otra de las pasiones del notario | Fuente Inatgram @magalymedinav

La feliz pareja compuesta por la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina, y el notario Alfredo Zambrano, aparta sus responsabilidades en sus momentos de ocio para disfrutar al máximo su tiempo en conjunto. Esto se refleja en los numerosos videos que la pareja comparte con sus fieles seguidores y prueba de ello es el reciente clip, en donde la conductora apoya a su esposo en el canto.

Te puede interesar: Deysi Araujo revela que Mark Vito la llamó para explicarle sobre la salida con joven de 22 años

Por medio de sus historias en Instagram, la presentadora de televisión compartió el momento exacto en el que participaba en las lecciones de música junto a Zambrano, mostrándose entusiasmada por estar a su lado. De hecho, fue más allá al sumarse a las clases de la profesora particular que han contratado para perfeccionar las habilidades musicales de Alfredo.

Vale indicar que, esta no es la primera vez que la comunicadora muestra a sus seguidores orgullosa por el talento que tiene su esposo por el canto, que es otra de las pasiones del notario. Como es conocido, el esposo de la conductora no solo ejerce como escribano público, sino que también es cantante. Durante un largo período, ha estado trabajando en su preparación para impresionar a sus seguidores con sus actuaciones y pronto lanzar un posible concierto.

Alfredo Zambrano y Magaly Medina celebran aniversario de bodas.

Magaly Medina muestra lujosos regalos que le dio Alfredo Zambrano

Hace poco, la conductora de ATV, Magaly Medina, mostró a sus seguidores en las redes sociales los costosos regalos que le dio su esposo Alfredo Zambrano por su cumpleaños. “Me han preguntado qué me regaló mi esposo por mi cumpleaños. Este ha sido un cumpleaños diferente, todo el mundo lo sabe”, dijo en un inicio la figura del canal de Arequipa, revelando que el primer regalo que le hizo fue en New York.

Te puede interesar: Edwin Sierra y Pilar Gasca se reencuentran poco después de anunciar su separación

Según la líder de ‘Magaly TV La Firme’ compartió que no se sentía con el ánimo de realizar sus compras habituales en las tiendas de lujo, como tiene costumbre de hacerlos. Sin embargo, el notario logró persuadirla para que revisara las carteras de una de sus marcas preferidas, sin anticipar que al final elegiría dos nuevos modelos para añadir a su guardarropa.

“Yo no tenía ganas de comprar como en otras oportunidades que no paro de entrar a las tiendas. Mi esposo me convenció de entrar a una de mis tiendas preferidas, Chanel. Tengo dos nuevas adquisiciones”, agregó, mientras mostraba un bolso color palo rosa en tamaño mediano con las letras de la marca debajo del asa de la cartera valorizada en miles de dólares.

Magaly Medina confiesa que no sabía por cuál cartera elegir

Pero ahí no termina la historia. La presentadora de entretenimiento Magaly Medina relató que enfrentó una decisión muy complicada al elegir entre dos modelos distintos y, curiosamente, fue su esposo Alfredo Zambrano quien tomó la iniciativa de adquirir ambas carteras, ya que ambas terminaron por gustarle. “Por ahí descubrí otro, que es el modelo clásico de Chanel con la camelia acá (en la cadena) como detalle. Me encantó, sobre todo el color verde que está en tendencia”, señaló.

Te puede interesar: Marisol es acusada de presunta infidelidad por primera expareja de George Núñez: “La encontré con él y la boté”

“Estaba entre las dos y mi esposo me dijo: ‘¿qué tanto problema te haces? Llévate las dos’. Así que no tuve más remedio que traerme las dos. Estos fueron mis regalos de cumpleaños”, dijo la comunicadora en sus redes sociales, confesando que pronto volverá a Estados Unidos a traerse otra ejemplar.