INS señala que no realiza llamadas telefónicas para agendar dosis de refuerzo contra el coronavirus

El Ministerio de Salud informó que todas las personas pueden recibir la vacuna bivalente. (Andina)

En los últimos días, los usuarios de las redes sociales han reportado que personas se comunican con ellos a través de llamadas telefónicas para agendar la dosis de refuerzo. Según ellos, sus interlocutores serían delincuentes, quienes buscan apoderarse de la información de los celulares.

Te puede interesar: Tarifa de agua potable incrementará el 2024 en Lima, anunció Sunass

“Me acaban de llamar del INS para, supuestamente, agendarme la dosis de refuerzo. Tenían todos mis datos: correo electrónico, dirección, teléfono, etc. Después me piden que les dé un código que me mandaron por SMS para confirmar la cita”, manifestó un internauta.

Este mensaje fue difundido por la cuenta de Instagram del Ministerio de Salud (Minsa), con el objetivo de alertar a la ciudadanía sobre esta nueva modalidad de estafa. Por fortuna, la usuaria de las redes sociales se dio cuenta de que la persona con quien estaba conversando quería hackear su WhatsApp.

Ya no es requisito haber recibido la primera, segunda, tercera o cuarta dosis para que te apliquen la bivalente. REUTERS / Sebastian Castaneda

“Cuando les digo que no se los voy a dar me cortan. ¡Así están hackeando! ¡Avisen a todos sus familiares, amigos, etc.! Estén alertas, me compartieron esta modalidad de robo”, escribió el ciudadano.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Salud (INS) emitió un comunicado para dilucidar las dudas de los peruanos y peruanas.

El Instituto Nacional de Salud no realiza llamadas telefónicas ni solicita datos personales a ningún ciudadano relacionados con las vacunas.

Recordamos que toda información sobre la vacunación se encuentra en los canales oficiales del Ministerio de Salud.

La labor de vacunación la lidera el Ministerio de Salud y las vacunas, incluidas las de refuerzo para el COVID-19 , están disponibles en los puntos de vacunación.

Asimismo, si el ciudadano necesita más información sobre las vacunas, debe acudir al establecimiento de salud más cercano a su domicilio o llamar gratis a la línea 113 Salud, las 24 horas del día y durante todo el año, desde cualquier operador de telefonía fija o celular, a nivel nacional.

El Minsa difundió el mensaje de un internauta. (Captura/Twitter)

Es importante destacar que los delincuentes no solo llaman a las personas para “agendar la dosis de refuerzo del COVID-19″. El INS informó que las personas inescrupulosas también se contactan con los ciudadanos a través de mensajes de texto o WhatsApp.

En otro apartado del comunicado, se indica que la labor del INS es investigar y realizar la vigilancia genómica del virus SARS-CoV-2, con el fin de comprender cómo las variantes pueden afectar a la salud pública.

Todas las personas pueden recibir la vacuna bivalente

Frente a la nueva variante del virus denominada EG.5, también conocida coloquialmente como Eris, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que todas las personas pueden recibir la vacuna bivalente contra el COVID-19. Cabe precisar que esta dosis de refuerzo se puede administrar desde los 6 meses de edad.

Te puede interesar: ¿Cuál es la temperatura promedio en Lima hoy?

En ese sentido, es relevante mencionar que ya no es requisito haber recibido la primera, segunda, tercera o cuarta dosis para que un profesional de la salud te aplique la vacuna bivalente. Es decir, una persona no vacunada contra el COVID-19 puede recibir la bivalente y estará debidamente protegida. Esto se establece en el “Protocolo para la aplicación de la dosis de refuerzo bivalente para el año 2023″.

La variante EG.5 no solo está presente en el país norteamericano. (Andina)

INS estima que variante EG.5 de la COVID-19 llegaría al Perú

La variante EG.5 del coronavirus ha sido reportada en 51 países, menos en el Perú; sin embargo, el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez, prevé que el nuevo linaje de Ómicron llegue en las próximas semanas a nuestro país.

Te puede interesar: Sedapal separó a funcionario acusado de hostigamiento sexual que continúo laborando, pese a ser denunciado

En diálogo con RPP, Suárez Moreno dio más detalles de esta variante, la cual viene siendo monitoreado por la OMS a través de redes mundiales de laboratorios, con el objetivo de analizar la evolución del virus.

“Cuando aparece una nueva variante en Estados Unidos, que empieza a hacerse más frecuente, es muy posible que en las siguientes semanas llegue al país. Y es lo que se espera que suceda en el transcurso de las siguientes semanas”, señaló al medio de comunicación local.