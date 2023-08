El tenso momento entre Milett Figueroa y Fernanda Sosa en programa argentino: “La que brilla, brilla igual”

El tenso momento entre Milett Figueroa y Fernanda Sosa en el Debate del Bailando | TikTok

Milett Figueroa sigue dando de qué hablar en Argentina, luego de su confirmación como participante del programa de Marcelo Tinelli, Bailando 2023. Su llegada al país albiceleste le abre las puertas hacia una internacionalización, pero hasta el momento se ha mostrado muy humilde, pues afirma que aún tiene mucho por trabajar para darse a conocer en este país.

Sin embargo, su ingreso a este espacio ya viene abriéndole puertas. Aunque en su primera entrevista mencionó que prefiere estar alejada de las polémicas, solo bastó un día para que comenzaran a relacionarla con el propio Tinelli. Pese a ello, ha tratado de mantenerse un poco distante de esos temas y se muestra muy tranquila.

Es así que este sábado 19 de agosto, la peruana se presentó en el programa ‘El Debate del Bailando’, que es como una previa al programa para conocer un poco más de los participantes antes de entrar a la pista. En el espacio conducido por Denisse Dumas, la peruana y Fernanda Sosa de Uruguay, protagonizaron un tenso momento que no pasó desapercibido.

Milett Figueroa vivió tenso momento con Fernanda Sosa en la TV Argentina.

El intercambio de palabras entre Milett Figueroa y Fernanda Sosa

Todo sucedió cuando la presentadora confundió a Sosa con Figueroa, mientras que la peruana se encontraba detrás de cámaras. Cuando la conductora notó su error pidió disculpas, pero la uruguaya no perdió la oportunidad de lanzar un ácido comentario.

“Milett está atrás que me copió el vestido y el peinado te digo que también”, expresó Fernanda ante la sorpresa de todos los panelistas quienes de inmediato afirmaron que esta sería la primera polémica del programa.

Fernanda Sosa habló de Milett Figueroa. (América Argentina)

Por su parte, la exchica reality no se quedó callada y salió se defendió afirmando que no había copiado el look y que no importa lo que lleven puesto, ambas brillarían por quién son.

“No le copié ningún vestido, estamos de negro y las dos vamos a brillar igual, mi amor”, mencionó mientras hacía una pasarela para todos en el set.

Más adelante, uno de los panelistas notó los zapatos que llevaba Sosa. Señaló que son de un precio elevado que con esa venta podría comprarse una cochera. De inmediato, la influencer afirmó que usaba marcas muy lujosas y que no había escatimado en gastos para llevar lo mejor al ‘Bailando 2023′.

“Para mostrar todo en Argentina porque el show se lo merece, así que traje el verdadero brillo”, comentó la uruguaya.

Ante estas declaraciones, Milett salió al frente y defendió su vestuario. Mencionó que tenía ropa prestada, pero que eso no impedía que brille como las demás. “A mí me prestaron el vestido, pero la que brilla, brilla igual”, mencionó.

Milett Figueroa respondió a Fernanda Sosa. (América Argentina)

Le recuerdan su caída en El Artista del Año

En la misma edición del programa, recordaron el paso de Milett Figueroa por ‘El Artista del año’. Como se recuerda, la modelo se presentó en el 2021 y aunque no se coronó, demostró todo su talento. Sin embargo, se sabe que Figueroa se consagró como ganadora de ‘El Gran Show’ en el año 2016.

Pese a tener presentaciones impecables, en el programa pusieron el video en el que sufrió una aparatosa caída mientras bailaba. En aquella ocasión, la modelo bailó el tema Let’s Get Loud de JLo y aunque todo parecía ir muy bien, al finalizar el show, Milett perdió el equilibrio y cayó al piso.

Aunque de inmediato se sobrepuso, evidenció dolores en las piernas que la obligaron a salir casi de inmediato del escenario. Los conductores del espacio argentino hablaron del tema y pese a que la peruana parecía estar incómoda con las imágenes, no quitaba la sonrisa de su rostro y asentía cuando le mencionaban que era un logro levantarse de una caída.