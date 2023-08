Programa argentino le recordó a Milett Figueroa su aparatosa caída en 'El Artista del Año'

Milett Figueroa en Bailando 2023: programa argentino le recordó su caída en ‘El Artista del Año’ | América Argentina

Milett Figueroa viene dando de qué hablar en Argentina y es que la modelo es la única peruana en ser parte del programa de baile de Marcelo Tinelli, ‘Bailando 2023′. Desde su llegada al país albiceleste se ha robado miradas por su imponente belleza y está esperando el paso de los días para demostrar su talento en el baile, tal como lo ha hecho en diversos espacios de Gisela Valcárcel.

Antes del inicio de la competencia, la peruana viene apareciendo en diversos programas de televisión argentina. Uno de ellos fue ‘El Debate del Bailando’, que es como una previa para conocer a los participantes antes de su llegada a la pista.

La modelo llegó imponente y no pasó desapercibida. Desde el día uno ha señalado que espera triunfar y demostrar bien lo que sabe hacer que es bailar. Sin embargo, no imaginó las imágenes que le pondrían en este programa de debate.

Para ver un poco del pasado artístico de las integrantes, mostraron algunos videos de sus bailes. Como se recuerda, Milett Figueroa fue parte de ‘El Gran Show’ y ‘El Artista del año’ en más de una ocasión. Pero, logró llevarse un triunfo en el año 2016.

TV Argentina le recuerda a Milett Figueroa su caída en 'El Artista del Año'. (Captura América Argentina/América TV)

Pese a ello, hace dos años se presentó nuevamente en el formato de Gisela Valcárcel aunque esta vez no logró ganar. Tuvo buenas presentaciones, pero hubo una que se recuerda mucho y fue cuando se cayó en vivo. Lejos de olvidar ese momento, el programa de América de Argentina, decidió recordarlo y ponerlo en su programación.

Se trató de una de las galas de ‘El Artista del año’ en el que los participantes debían mostrar una coreografía. En aquella ocasión, la modelo bailó el tema Let’s Get Loud de JLo y demostraba toda su destreza con la coreografía. Aunque todo parecía ir muy bien y sin problemas, el mal momento llegó al final cuando Figueroa caminaba hacia el frente de la pista y sufrió un resbalón que la hizo caer, pero de inmediato se levantó.

La caída fue fuerte al punto que terminó cojeando. Luego de recibir casi de inmediato su puntaje, la modelo se retiró de la pista debido a que sufría intenso dolor producto del golpe que se dio.

Milett Figueroa sufrió caída en el Artista del año. (Captura América TV)

Luego de emitir las imágenes, las conductoras del espacio no dudaron en aplaudir a Milett, quien en aquel momento no dudó en volver a ponerse de pie pese a su aparatosa caída. Sin embargo, uno de los paneslitas interrumpió y mencionó que no había que aplaudir porque la peruana se había equivocado.

Aunque este parecía ser un incómodo momento, Milett Figueroa no perdió la sonrisa del rostro y prefirió no hablar del tema. Sin embargo, cuando mencionaban que era un logro el levantarse de una caída, la influencer solo atinaba a asentir con la cabeza.

Usuarios defienden a Milett Figueroa

El tiktoker Ric La Torre compartió las imágenes del paso de Milett Figueroa por este programa argentino. El influencer cuestionó que la producción haya elegido uno de los momentos más complicados para la peruana para ponerlo en este espacio, cuando en más de una ocasión destacó por su performance.

Rápidamente, los usuarios en Twitter señalaron que esta es una forma en la que en Argentina se hace televisión e incluso señalaron que con el paso de los días la situación se pondría más picante. Pese a todo, muchos confían en el buen desenvolvimiento de Milett Figueroa en la pista de baile.

“Van a sacar todas las equivocaciones que ha tenido y le van a dar duro, pero ella sabe cómo defenderse”, “Su carita al principio. Pero creo en ella jeje, Se pasaron! La quisieron hacer poner mal!”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.