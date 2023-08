El Gran Chef Famosos: Jurado Javier Masías lloró por dibujo que niña hizo sobre él

Jurado Javier Masías se emocionó por dibujo que niña le regaló en 'El Gran Chef Famosos'.

‘El Gran Chef Famosos’, en la edición del sábado 19 de agosto, presentó un programa alusivo al Día del Niño, en el que reprodujeron un saludo enviado por los menores fanáticos del concurso culinario, que residen en la Casa Ronald McDonald’s. Se trata de una asociación sin fines de lucro que brinda ayuda a niños, niñas y adolescentes que viajan desde el interior del Perú hacia Lima para recibir atención médica por enfermedades complejas.

Te puede interesar: Javier Masías, jurado de ‘El Gran Chef Famosos’, se quebró al recibir tiernas sorpresas de sus fans

En el video se observó cómo los menores preparaban cartas, con mensajes y dibujos, para los jurados Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio, y el conductor José Peláez. Ellos recibieron estos regalos durante la emisión del programa y quedaron emocionados.

“A mí me gusta Javier porque me da mucha alegría. Te mando este regalito hecho con mis propias manos”, dijo una menor que envió un dibujo al jurado. “Hola, Nelly, me gusta verte sonreír en el programa. Te mando este dibujito para ti” y “Hola, Giacomo. Nos encanta que nos enseñes a cocinar”, fueron los mensajes que los otros jurados recibieron.

Jurado de 'El Gran Chef Famosos' se conmueven con la sorpresa que reciben de parte de unos niños. | Latina.

Después de la reproducción del video, el conductor José Peláez agradeció a los pequeños que participaron en la realización del video. Luego, entregó a los jurados los regalos hechos por los niños y niñas.

Te puede interesar: Beatriz Martínez, Milene Vásquez, Josi Martínez y Rocky Belmonte pasaron a noche de eliminación en ‘El Gran Chef Famosos’

El jurado Giacomo Bocchio contó que en la carta que le enviaron se observó el dibujo de un bowl con pasta. “Y me pone ‘por favor, haga tallarines con albóndigas’” y un pollito al horno. (...) No me esperaba en televisión nacional que llegue un regalito como este. Los cocineros solemos ser tipos fuertes, tipos duros, y esto me ha quebrado, pero me ha quebrado de una manera muy bonita”, comentó el chef.

Nelly Rossinelli también describió uno de los varios dibujos que le enviaron.

Te puede interesar: Leslie Stewart, Fátima Aguilar y Armando Machuca pasan a la noche de sentencia de ‘El Gran Chef Famosos’

“Me han mandado varios dibujos. Pero uno de ellos es un pescadito frito con patacones, típico de la selva que es un lugar que yo amo mucho. Gracias, los quiero mucho. (...) De verdad que estos dibujitos han llenado nuestro corazón de alegría, de sensaciones, no nos esperábamos esta sorpresa. Espero poder algún día visitarlos y conocerlos a ustedes que nos han hecho este regalito tan especial”, saludó.

El Gran Chef Famosos. (Foto: Captura de Latina)

Finalmente, Javier Masías contó que una niña de nombre Génesis le regaló un dibujo en el que se ve un plato de ceviche sobre una mesa y a él criticando este plato.

“A mí Génesis me ha puesto ... se ha dibujado en una mesa con un plato de ceviche. Creo que este soy yo criticándole el plato”, dijo emocionado para luego dejar de hablar y levantar un cartel en el que se leía el mensaje ¡Gracias por todo!.

“Siempre es bueno por un lado una muestra de cariño, como (el de) la preciosa Génesis. La verdad es que nunca pensé que calara tan hondamente y fuera inspirador. Es la magia de repente de la televisión que magnifica las cosas. (...) Creo que cosas como estas terminan siendo también muy inspiradoras porque te enseñan que de repente hay que sacarle el jugo a la vida en cualquier circunstancia”, comentó.

Después de comentar los regalos que recibieron, José Peláez explicó que ‘El Gran Chef famosos’ tiene un compromiso con obras sociales. Por esto, comentó que realizan donaciones de insumos a la asociación Casa Ronald Mc Donald’s.

Debido a que la temática del programa fue el Día del Niño, los participantes que no ganaron el beneficio de la primera parte del programa tuvieron que realizar divertidos juegos en el tiempo que les otorgaron para cocinar el segundo plato.