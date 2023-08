Carlos Gómez Sánchez: la gran estrella de Alianza Lima y Boca Juniors que puso fin a su carrera a los 29 años por una fuerte lesión

Carlos Gómez Sánchez fue un notable futbolista peruano que jugó en Alianza Lima y en Boca Juniors.

Carlos Gómez Sánchez fue un destacado volante ofensivo que jugó en la década del 40 y los primeros años de los 50. El exjugador paseó su fútbol por grandes clubes como Alianza Lima y Boca Juniors. Además, destacó en la selección peruana junto a otros grandes jugadores. Sin embargo, nunca pudo consagrarse como campeón en alguno de los equipos en los que estuvo.

El exfutbolista, que está próximo a cumplir 100 años, se caracterizó por su habilidad y olfato para convertir goles. Asimismo, fue parte de la ‘bicolor’ en las ediciones de la Copa América de 1947 y 1949. Tuvo que terminar su carrera de manera temprana, debido a una dura lesión que sufrió previo a un retorno al cuadro de La Victoria.

Infobae Perú se contactó con el periodista de canal 8 (General Roca Rio Negro) Fernando Montes Oca y con historiador peruano Antenor Guerra-García para conocer más detalles acerca de la carrera de Carlos Gómez Sánchez.

Alianza Lima venció 5-0 a Universitario en 1949 y uno de los anotadores es Carlos Gómez Sánchez. (Historial Blanquiazul)

Inicio de su carrera y periodo en Alianza Lima

Carlos Gómez Sánchez nació el 4 de octubre de 1923 en Lima. Muchos asocian a que su debut como profesional fue en Alianza Lima, pero no fue así. El ‘Tábano’ comenzó su carrera a los 16 años, cuando integraba las filas de Santiago Barranco de la segunda división, según contó el historiador Antenor Guerra-García. El exvolante destacó de tal manera que permitió a los ‘piratas de la Raya Bolivia’ subir a la máxima categoría.

Santiago Barranco fue un gran semillero de grandes jugadores del fútbol peruano. El club del distrito de Barranco contó con grandes jugadores como Julio ‘Tanque’ Aparicio, centro delantero que militó en Mariscal Sucre y en Veracruz de México. También estuvo el recordado Mario ‘La Foca’ Gonzáles, quién es leyenda en el fútbol paraguayo. Los demás jugadores que pasaron por el club fueron Roberto Lavalle, Rigoberto Felandro, Willy Flemin, entre otros.

En 1943, a la edad de 20 años, Carlos Gómez Sánchez fue contratado por Alianza Lima tras conseguir el ascenso con los ‘piratas de la Raya Bolivia’. En el cuadro ‘íntimo’, tuvo como competencia a un jugador veterano: Adelfo Magallanes. El volante fue parte de la selección peruana que participó en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936.

Carlos Gómez Sánchez fichó por Alianza Lima en 1943 tras su paso por Santiago Barranco. (Infobae Perú)

Gómez Sánchez llegó en una época de sequía de títulos por parte del cuadro ‘blanquiazul’. En su estadía, el equipo de La Victoria quedó en el segundo lugar (fue superado por Deportivo Municipal). En las siguientes cuatro campañas, los ganadores fueron Mariscal Sucre (1944), Universitario de Deportes (1945 y 1946) y Atlético Chalaco (1947). A pesar de ello, el polifuncional exfutbolista pudo destacar hasta el punto de ser elegido como el mejor jugador del campeonato de 1946.

Según detalló Guerra-García, el ‘Tábano’ “destacaba por su habilidad y velocidad. Era un jugador muy exquisito y realizaba jugadas de lujo. Tenía mucha intención ofensiva. Tenía claridad y visión de gol”. Incluso mencionó que el periodista Alfonso ‘Pocho’ Rospigliosi lo consideraba como “un genial futbolista y que era el sucesor de Alejandro ‘Manguera’ Villanueva en Alianza”.

El exfutbolista también fue goleador de la institución victoriana en el año 1945 con ocho anotaciones. Se ubicó en el sexto puesto a ocho tantos de Teodoro ‘Lolo’ Fernández, máximo anotador de ese torneo. El gran nivel de Gómez Sánchez hizo que forme parte de la selección peruana en muchas ocasiones.

Carlos Gómez Sánchez fue uno de los grandes jugadores que tuvo en su historia Alianza Lima y Boca Juniors. (La Hermandad Aliancista)

Corta etapa en Boca Juniors

En 1947, la selección peruana participó en el Campeonato Sudamericano, hoy conocido como Copa América, que se realizó en Guayaquil, Ecuador. A la ‘bicolor’ no le fue nada bien en esa competición: quedó en el quinto lugar con seis puntos, muy lejos del primer puesto. Sin embargo, Gómez Sánchez pudo destacar en el torneo. Logró convertir tres goles en siete partidos y llamó la atención de diferentes equipos.

El periodista argentino Fernando Montes Oca mencionó que dirigentes de Boca Juniors estuvieron presentes en ese campeonato y, al ver su gran actuación, decidieron contratarlo. Los representantes de los ‘xeneizes’ fueron con la consigna de conseguir a los mejores talentos del continente. Su habilidad con el balón, su velocidad y que era un “goleador nato”; fueron los motivos para que se animaran a ficharlo.

Es así que en 1948 disputó el campeonato argentino con el cuadro de Buenos Aires. El plantel estaba conformado por grandes jugadores como Mario Boyé y Natalio Pescia, con quienes tuvo una gran amistad. Lastimosamente, no pudieron ganar el torneo y quedaron en el octavo lugar con 30 puntos. El equipo que obtuvo el título fue Independiente de Avellaneda. Aún así, el peruano destacó en su nuevo equipo: logró siete goles en 21 partidos, teniendo un promedio de un tanto cada tres juegos y fue titular en todos esos encuentros.

Carlos Gómez Sánchez jugó en Boca Juniors en 1948. Marcó siete goles en 21 partidos.

Gómez Sánchez en su debut con Boca Juniors consiguió marcar en el empate 1-1 ante Huracán y después en la victoria por 2-1 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. Incluso le anotó en un clásico ante River Plate, pero nunca pudo derrotarlos: en los dos partidos que disputó ante el ‘millonario’ tuvo como resultado un empate (1-1) y una derrota (2-1).

Su apodo, el ‘Tábano’, nació a raíz de su estadía en el cuadro ‘xeneize’. Según el periodista Montes Oca, le pusieron ese apelativo debido a “él era picante y rápido”. El historiador Guerra-García también explicó que le pusieron como sobrenombre un insecto dado a que, adicionalmente, era “zigzagueante y bullidor”.

Además, el periodista argentino añadió que era “un delantero exquisito y muy habilidoso. No cualquiera puede jugar en Boca y Carlos Gómez Sánchez demostró que estuvo a la altura de jugar en Boca”. Incluso se refirió a él como uno de esos jugadores que “jugaban por la camiseta y daban la vida por la institución”.

Boca Juniors perdió 2-1 ante River Plate en la Bombonera. El autor de su gol fue el delantero peruano Carlos Gómez Sánchez. (Video: Museo River)

Paso por el fútbol colombiano y retiro del fútbol

Carlos Gómez Sánchez solo estuvo una temporada en Boca Juniors. Los problemas económicos que estaba atravesando el club y los constantes paros que hubo en el fútbol argentino hizo que regresara al Perú. Es así que en 1949, retornó a Alianza Lima y reforzó al ganador del campeonato de 1948. Al poco tiempo, nuevamente decidió jugar en el extranjero: fue contratado por América de Cali.

Es así que entre 1950 y 1951, el ‘Tábano’ enfrentó a grandes jugadores de la historia del fútbol colombiano. Además, compartió equipo con tres exfiguras del conjunto ‘íntimo’: Gerardo Arce, Alejandro ‘Patrullero’ Gonzáles y Félix ‘Chupón’ Castillo. En 1952, volvió al país tener su tercera etapa en La Victoria. Lastimosamente, las cosas no salieron como esperaba.

Previo al inicio del campeonato, según contó Guerra-García, Gómez Sánchez jugó un partido el 29 de junio en la cancha de Los Muertos de Chorrillos. Para su mala suerte, se rompió la tibia y peroné. Esa lesión lo dejó fuera del torneo, que tuvo como ganador a Alianza Lima, y lo obligó a retirarse a la edad de 29 años.

Carlos Gómez Sánchez se lesionó en la rodilla y se tuvo que retirar en 1952 a la edad de 29 años. (Metalianza)

Carlos Gómez Sánchez acabó su gran carrera sin poder conseguir un título en su palmarés. Eso sí, tanto en Boca Juniors como en Alianza Lima, es considerado un gran jugador. El periodista Montes Oca afirmó que “la gente lo recuerda por lo delgado que era. Era un hombre que se cuidaba. Él no era alguien que tenía una mala vida porque muchos futbolistas de esa época, si bien eran profesionales, pero por ahí no tenían la mejor vida. Él era impecable: no se lesionaba, era muy flaco y eso es importante”.

El ‘Tábano’ fue un destacado jugador en el elenco ‘xeneize’, al punto de ser considerado una leyenda en su tiempo. En el caso del cuadro ‘blanquiazul’ también pasó algo similar, sin embargo, le faltó ganar títulos para ser considerado un emblema.