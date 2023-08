Bono de S/600 para sector público: MEF presentará esta semana proyecto de ley que viabiliza desembolso del subsidio

Trabajadores estatales señalan que el ministro Alex Contreras se comprometió a concretar el bono de S/600 para julio. Foto: composición Infobae/Andina

A solo días de que se cumplan dos meses de la firma del Convenio Colectivo Centralizado 2023-2024 entre las centrales sindicales más representativas del sector público y el Gobierno; los más de 562.000 servidores públicos aún están a la espera del “bono prometido” que comprende una subvención económica de S/600 y que, según refieren llegará con retraso, puesto que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas Alex Contreras se había comprometido a pagar en julio.

Te puede interesar: Ministerio de Economía y Finanzas ampliará el programa Impulso MyPerú a S/ 4 mil millones

En diálogo con Infobae Perú, el presidente de la Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal (Unasse), José Delgado Bautista, sostuvo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentará esta semana el proyecto de ley que autorice el crédito suplementario, el cual incluye el bono de S/600. Por tal motivo, esperan que su debate en las mesas de trabajo sea lo más breve posible.

Se anunció que la remuneración mínima vital de los trabajadores del sector público aumentará en 100 nuevos soles y habrá un bono excepcional de 600 soles que se entregará en julio y agosto. | RPP

“Como parte de los acuerdos del convenio colectivo que se firmó en junio está el bono de S/600 para los más de 562.000 trabajadores del sector público. En la mesa de trato, el ministro Alex Contreras se comprometió que el pago se realizaría en julio”, indicó.

Bono de S/600: ¿qué falta para que inicien los desembolsos?

Según refirió a esta redacción, el MEF tiene que presentar el proyecto ante la Comisión de Presupuesto del Parlamento. “La próxima semana se estaría presentando el proyecto de crédito suplementario con una partida de financiamiento de S/3.000 millones para 562.000 trabajadores del sector público.

Te puede interesar: Economía peruana: crecimiento en 2023 podría ser el más bajo de los últimos 20 años

Señaló que pese a que le remitieron un oficio al despacho del ministro, todavía no se han reunido con él. “Esperamos que en el transcurso de la semana tengamos respuesta y que Contreras pueda convocarnos”, anotó el dirigente.

“Con la presentación del proyecto de ley ante la comisión del Congreso, esperamos que el debate sea lo más corto posible y que pase al Pleno rápido. Esperemos que en dos a tres semanas ya se pueda aprobar”, remarcó.

Recordemos que desde el lunes 21 hasta el viernes 25 de agosto, congresistas cumplirán con desarrollar la Semana de Representación, por lo que las sesiones de las diferentes comisiones comenzarán a partir de la semana del 28 de agosto.

Bono de S/600 para trabajadores del sector público: requisitos y lo que falta para que se concrete desembolso|Andina (Composición Infobae)

Piden actualizar aplicativo para registro de trabajadores estatales

Otra demanda que han elevado al Ministerio de Economía tiene que ver con el Aplicativo Informativo para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), herramienta necesaria para que trabajadores estatales no se queden sin recibir beneficios económicos.

Te puede interesar: MEF destinará 4 mil millones de soles a las regiones para reactivar la economía

“Aquí están registrados los trabajadores del Estado y (el aplicativo) no se encuentra al día. Hay trabajadores que no vienen cobrando beneficios tales como el bono de S/550 de diciembre del año pasado. En el caso de trabajadores del sector educación, se ha aprobado un bono pero no se le va a pagar a todos”, refirió a esta redacción.

Bono de S/600 para sector público: ¿Cuáles son los requisitos?

Para ser beneficiario del bono de S/600, los trabajadores de los tres niveles de gobierno deberán tener los siguientes requisitos:

Contar con un vínculo laboral al 30 de junio de 2023.

Para el caso de las entidades del Gobierno nacional y los Gobiernos regionales, el personal beneficiario debe estar registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del Sector Público ( AIRSHP ) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El trabajador municipal deberá figurar en la Planilla Electrónica (PDT Plamee) que se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

¿Quiénes no recibirán el bono S/600?

Las personas que no cobran el bono de S/600 son quienes tienen cargos directivos o de confianza, así como aquellas que se ajusten a las cualidades típicas de un empleado público. Este grupo no será elegible para recibir el subsidio.

Además, los trabajadores pertenecientes a categorías especiales en campos como salud y educación, quienes están actualmente en proceso de negociación de sus demandas laborales, también quedan fuera de esta disposición.

Proyecto de ley de Crédito Suplementario que incluye el bono de S/600 debe ser debatido en la Comisión de Presupuesto. Foto: composición Infobae/Andina

A través de un oficio remitido al despacho del titular del Ministerio de Economía, Alex Contreras; las cinco confederaciones sindicales del Estado denunciaron el incumplimiento del bono prometido y solicitaron con carácter de urgencia que se emita una norma con rango de ley que autorice dicho pago.

“Como recordará señor ministro, la fecha del pago del bono excepcional para el mes de julio 2023, fue una propuesta de su persona, la cual fue aceptada por nuestra representada en las últimas reuniones de la negociación directa en el mes de junio”, señalaron en la carta.

Bono para el sector público: ¿Cuánto recibieron los trabajadores el año pasado?

Como parte del convenio de negociación colectiva, en diciembre del 2022, los trabajadores del sector público también recibieron un bono excepcional que se entregó por única vez y no tuvo carácter remunerativo, ni estuvo afecto a cargas sociales ni de naturaleza pensionable.

El importe del subsidio en ese momento fue de S/550. Para ello se desembolsó una partida de S/316 millones. Dicho pago fue consignado en el artículo 63 de la Ley N.° 31638 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, aprobado por el Congreso de la República.

MEF presentará proyecto de Ley de Presupuesto 2024 la próxima semana

El ministro de Economía Alex Contreras anunció ayer a su salida de Palacio de Gobierno que el proyecto de Presupuesto Público para el año fiscal 2024 será aprobado esta semana en un Consejo de Ministros extraordinario, para la próxima semana, presentarla ante el Congreso de la República.

“Estamos preparando el proyecto de ley de presupuesto público. Este proyecto se aprobaría esta semana, en un consejo de ministros extraordinario”, señaló el titular del MEF en Palacio de Gobierno, tras la sesión de consejo ministerial.

De acuerdo con su anuncio, los sectores que se priorizarán será salud, educación, agricultura e interconectividad.