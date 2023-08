La confesión de Vanessa López acerca de sus exparejas ‘Tomate’ Barraza y Jean Deza: “Me gustan ‘chipis’”

Vanessa López y sus confesiones de sus exparejas en 'La Casa de Magaly'. 'Magaly TV La Firme'. ATV.

‘La Casa de Magaly’ ha remecido la farándula peruana con diversas confesiones de sus más polémicos integrantes. Esta vez, Vanessa López, la exesposa de Carlos ‘Tomate’ Barraza reveló en una conversación entre amigas algunos detalles íntimos de sus exparejas.

En el cuarto capítulo del reality de Magaly Medina, se puede ver a Samahara Lobatón, Gabriela Serpa, Shirley Cherres y Vanessa López conversando en la habitación de la comediante de JB en ATV y en confianza entre amigos comienzan a platicar sobres sus exparejas.

En ese momento, ‘Gaby’ recordó que Tomate Barraza estuvo por un momento molestando a su actual pareja; sin embargo, aseguró que era parte del show y piensa que el salsero quiere regresar con Vanessa porque aún está enamorado de ella.

A lo que la modelo comentó que duda en retomar la relación de pareja con el padre de su niña porque siempre le increpa su corto romance que tuvo con el futbolista, Jean Deza.

}“¿Te ha dicho para regresar?, le consultó la hija de Melissa Klug y Gabriela, pero la modelo descartó esa idea porque ‘Tomate’ es un hombre que no le tiene mucha confianza y muy celoso.

Rápidamente, sus compañeras Gabriela y Shirley comenzaron a criticarla por haber tenido una relación con Jean Deza, quien tiene antecedentes de ser un hombre infiel y no respetar sus relaciones amorosas.

“Les juro de verdad, yo no sabía todo lo de atrás... yo pensaba que era Messi. Estaba con ella, terminaba y estaba conmigo y ninguna de las dos sabíamos. Es muy mitómano”, aseguró. López.

La exporrista del Sport Boys consultó a Vanessa si el futbolista de Cienciano de repente era atractivo porque tiene un buen desempeño en la intimidad, a lo que la ex de Tomate afirmó que para ella no era un problema el tamaño viril de sus parejas.

“A mí me gustan chipis, me siento cómoda... no sé, es porque soy chiquita pues”, respondió Vanessa ante la sorpresa de sus compañeras.

Jean Deza no quiere saber nada de Vanessa López.

Inmediatamente, Shirley Cherres afirmó que Carlos ‘Tomate’ Barraza también podría ser ese tipo de hombre, ya que ha sido esposo de Vanessa López y tienen una pequeña niña.

“¿Quieres decir que Tomate Barraza es chipi?”, a lo que Vanessa indicó que ‘Tomate’ tiene un video sexual donde se puede ver totalmente su cuerpo y pueden comprobar lo que dicen de él.

Como se sabe, la guapa modelo ha tenido dos recientes parejas muy conocidas en la farándula peruana, quienes son; Carlos Tomate Barraza y el futbolista Jean Deza.

Carlos Barraza denunció a Vanessa López por violencia familiar. (Foto: Instagram)

Vanessa López confiesa que Tomate Barraza no estaba de acuerdo en que participe en ‘La Casa de Magaly’

Vanessa López confesó en el programa de Magaly Medina y no dudó en lanzar fuertes críticas contra Tomate Barraza, el padre de su hija. La modelo hizo difundió fuertes audios en las que se puede escuchar al locutor de radio manifestando su descontento respecto a su participación en La Casa de Magaly.

Durante su participación, la modelo no vaciló en expresar críticas contundentes hacia su expareja, luego de haber lanzado un comunicado en sus redes sociales, donde lo acusó de violento y agresivo, pese a que en un inicio lo defendió y negó dichas actitudes. Según Vanessa, tuvo que cambiar su versión, pues los presuntos malos tratos de locutor de radio incrementaron al enterarse de que ingresaba al reality de convivencia.

“Yo quería tratar de llevarme bien con Carlos, me estaba llevando bien con él y traté de no perjudicarlo... él se molestó porque yo entré a la casa (La casa de Magaly)”, dijo en un inicio durante entrevista con Magaly Medina. “Estás tomando las cosas hasta las huev... es que te quieras meter a la casa de los famosos que me acaba de decir Patrick. Eso me parece hasta las hue... ¿te vas a encerrar ahí con 10 huev...?”, se escucha decir a Tomate en parte de los audios.