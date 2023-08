Amy Gutiérrez reveló que rechazó protagonizar a Susy Díaz en su película autobiográfica: “Se me cruzaba con otro proyecto”

Amy Gutiérrez reveló que rechazó protagonizar a Susy Díaz en su película. YouTube: Carlos Orozco.

Amy Gutiérrez confesó que quedó para darle vida a la icónica Susy Díaz en su película ‘Susy, una vedette en el Congreso’; sin embargo, tuvo que rechazar el papel porque se le cruzaba con otro proyecto cinematográfico.

La cantante peruana fue invitada al programa de YouTube, Carlos Orozco y durante la conversión con el comunicador reveló que se quedó con las ganas de actuar como la excongresista peruana.

“Quedé para ser Susy Díaz, o sea, iba a hacer dos pelis, pero yo ya me había comprometido con esta película peruano-española (‘De repente, Luna’) meses atrás y las grabaciones se cruzaban”, detalló.

Por otro lado, comentó que le apenó mucho no formar parte de esa película porque iba a interpretar una etapa muy importante de la vida de Ivonne Susana Díaz, quien fue madre de la patria en el período de 1995-2000.

La intérprete de ‘No te contaron mal’ explicó que la película ‘Susy, una vedette en el Congreso’ contará temas como; la campaña electoral, su trabajo en el Parlamento Nacional y las situaciones de acoso que vivió Susy Díaz.

“Me quedé muy triste por no hacer de Susy, ojalá los directores no me funeen por contar esto... No era esta Susy muy parodiada, sino que era una Susy sin que sea vea muy chistoso”, resaltó.

Amy Gutiérrez también contó que tuvo la oportunidad de leer el libreto de dicha película y le pareció que dará mucho que hablar. “Es un libreto muy picante. Si ven la película, se van a dar cuenta. Solo sale el primer esposo, Percy y también Augusto Polo Campos. Creo que el ‘Mero’ no”, indicó.

Amy Gutiérrez reveló que rechazó interpretar a Susy Díaz para su película. YouTube: Carlos Orozco.

¿Quién da vida a Susy Díaz en dicha película?

La actriz encargada de interpretar a Susy Díaz fue Alicia Mercado, una joven artista que ha sido parte de más de una producción de Michelle Alexander y diversas películas nacionales.

A través de sus redes sociales, expresó su felicidad y la de sus amigos por esta gran oportunidad que la pondrá en la palestra como la protagonista de un film peruano. Además, contó se tuvo que someter a radical cambio de look para parecerse físicamente a nuestra congresista.

“Estoy muy emocionada de dar vida a Susy, ella es un personaje muy querido por el Perú y ahora que estoy conociendo más de cerca su vida me doy cuenta de que es una mujer muy inteligente, no cualquiera llega tan lejos como ella”, comentó emocionada al inicio.

Tras ello, relató que no busca hacer una imitación de la querida Susy, por el contrario, busca interpretarla con la mejor realidad posible. Además, señala que lo que ha buscado en este tiempo es que su caracterización también sea casi igual a la de la excongresista peruana.

“Lo que hago es interpretarla, no imitarla ni copiarla. El cambio para su personaje ha sido radical, quise pintarme el cabello tal cual, porque no había pelucas de ese color, lo que quiero es que el personaje se vea lo más real posible y a Susy le ha gustado mucho”, expresó.

Alicia Mercado interpretará a Susy Díaz. (Instagram)

¿Cuándo se estrena ‘Susy, una vedette en el Congreso’?

El estreno de la película ‘Susy, una vedette en el Congreso’ está programado para llegar a las pantallas grandes del cine peruano el próximo jueves 26 de octubre de 2023. La historia de Susy Díaz fue producida por SYN Entertainment y Star Films, que ya lanzó el afiche oficial.