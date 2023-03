‘Susy, una vedette en el Congreso’, la película autobiográfica de Susy Díaz: mira aquí el teaser

Teaser oficial de "Susy, una vedette en el Congreso". Star Films.

Quiere repetir el éxito de ‘Asu Mare’. Ivonne Susana Díaz Díaz, conocida artísticamente como Susy Díaz, lanzará su propia película autobiográfica. La cinta “Susy, una vedette en el Congreso”, producida y distribuida por Star Films, se estrenará próximamente en todos los cines nacionales.

Maju Mantilla contó que fue víctima de asalto cuando estaba embarazada: “Temblaba y lloraba” La exreina de belleza recordó la terrible experiencia que vivió hace poco más de cinco años a manos de unos delincuentes que se llevaron sus pertenencias. VER NOTA

Mediante las redes sociales, la productora Star Films compartió el afiche oficial de la cinta. “Pon tu alarma. Mañana (miércoles 1 de febrero) se viene una gran sorpresa”, fue el mensaje que emocionó a los fans de la ‘Reina de las dietas’.

Este miércoles 1, se difundió el primer adelanto de “Susy, una vedette en el Congreso”, en donde aparece la excongresista luciendo un ceñido traje rojo, tacones altos y labial carmesí a las afueras del parlamento.

Afiche oficial de "Susy, una vedette en el Congreso".

Recordemos que, en 1995, Susy Díaz logró una curul en el Congreso en el periodo al salir electa con el partido Movimiento Independiente Agrario (MIA). En aquel entonces, la popular ‘Chuchi’ tenía 31 años y era uno de los personajes más queridos de la farándula.

Director de la escuela de Anthony Aranda lo respalda y arremete contra Magaly Medina: “No caeré en su juego” Denis Montejo, director y dueño de la escuela donde enseña en Activador, salió al frente para acusar a la periodista de manipular sus respuestas. Magaly TV La Firme emitió un informe donde aparecen las declaraciones del profesional. VER NOTA

“Regalé mi primer sueldo, algo que yo había prometido. En las Navidades hacía sorteos en bastantes asentamientos humanos. El que ganaba les llevaba un camión de panetones, juguetes y todo eso. Presenté 120 proyectos de ley y me aprobaron 34″, comentó en entrevista con Infobae.

¿De qué tratará “Susy, una vedette en el Congreso”?

Aunque hasta el momento no se ha dado más información sobre la cinta, se cree que, debido al título de la producción peruana, la película “Susy, una vedette en el Congreso” se centrará en el largo camino de Susy Díaz para llegar al Congreso de la República en los noventa. Su campaña presidencial se volvió muy popular por usar el número 13 marcado en su cuerpo.

Polémica en Viña del Mar: acusan a banda colombiana de abuchear a Milena Warthon tras ganar la Gaviota de Plata Varios cibernautas denunciaron que un integrante de la banda Bazurto All Stars tuvo malos gestos cuando Milena Warthon fue anunciada como la ganadora. VER NOTA

Asimismo, se especula que “Susy, una vedette en el Congreso” tocará algunos pasajes de Díaz como parlamentaria. También de sus intentos por volver al Congreso este 2024, pues ha confirmado que postulará nuevamente.

Susy Díaz volverá a incursionar en la política el próximo año.

Reacción de los fans

Muy favorable. Luego que se difundiera el teaser oficial de la película autobiográfica de Susy Díaz, los usuarios celebraron la realización y difusión de la cine. Incluso, muchos cibernautas aseguraron que serían los primeros en comprar las entradas. “Esto es cine”, indicaron en Twitter.

Así reaccionaron los fans de Susy Díaz.

Así reaccionaron los fans de Susy Díaz.

Así reaccionaron los fans de Susy Díaz.

Así reaccionaron los fans de Susy Díaz.

Así reaccionaron los fans de Susy Díaz.

Susy Díaz postulará al Congreso

Infobae conversó con Susy Díaz sobre el por qué decidió postular nuevamente al Congreso de la República, luego de varios años alejada de la política y centrada en su vida artística. Esto nos respondió:

“Sucede que yo salí en el 2000 del Congreso. Me abrieron juicio y me embargaron por 200 mil soles, decían que Valdimiro Montesinos me había dado dinero, pero él dijo que nunca lo hizo. Igual me hicieron pagar 200 mil soles. En el 2018 me llegó un documento, querían que pague 188 mil soles más de interés judicial. Han sido 22 años de persecución política. Me siguen notificando, eso es lo que me ha animado a regresar al Congreso”.

En caso de salir elegida por el pueblo, estos son sus planes a realizar Susy Díaz. “Mis proyectos de ley siempre han defendido la economía del público que ha votado por mí. Entre los proyectos que presenté y aprobaron estaban la exoneración del IGV al 18% de los productos de primera necesidad, que las personas con terrenos tengan su título para que puedan construir su casa, que no suba la luz, el agua. Siempre defenderé la economía”, mencionó.