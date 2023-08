Morella Petrozzi vuelve al teatro con el estreno de ‘Vacío’: “El arte nos sensibiliza como seres humanos”

Morella Petrozzi vuelve al teatro con Vacío. (IG/Morella Petrozzi)

Morella Petrozzi, la recordada jurado de ‘El Gran Show’ vuelve al teatro con una puesta en escena creada por ella de la mano de Claudia Odeh. Basada en la obra Siddharta de Hermann Hesse, la bailarina trae el espectáculo al que han llamado ‘Vacío’ en el que involucrarán a través del arte y el performance todo tipo de sentimientos y sensaciones para comprender la vida mediante la espiritualidad. Entre los intérpretes se encuentran Lila Guzmán, Vanessa Ríos, Pierinna Rodríguez, Laura Valdéz y Roque Vargas.

Al respecto, Morella Petrozzi conversó con Infobae Perú y contó detalles de este nuevo proyecto que la pone nuevo en el ruedo luego de haberse alejado por unos años debido a la pandemia. La bailarina confesó sentirse muy ilusionada por este trabajo.

“Estamos muy ilusionadas con el estreno de esta obra, la hemos creado junto a Claudia Odeh, que también es bailarina y coreógrafa de danza contemporánea. Nosotros, junto al elenco de Danza Libre Perú, estamos felices. Son cinco bailarines en escena, que estamos haciendo un trabajo muy bonito, porque ‘Vacío’ mezcla la danza contemporánea, el performance y un toque de meditación, todo esto tejido con una iluminación muy buena y una música muy bonita también. Hemos creado este esta atmósfera escénica”, comentó sobre la preparación.

Morella Petrozzi estrena Vacío. (IG/Centro Cultura de la Universidad de Lima)

Por otro lado, comentó cómo fue adaptar una obra de un siglo de antigüedad a la realidad que el mundo vive el día de hoy. Sobre ello, confiesa que es un relato que leyó hace varios años y, coincidentemente volvió a su vida justo cuando cumplió 100 años de su creación.

“Fue muy lindo porque fue una casualidad que se cumplían los cien años de la publicación de Siddhartha Fue un libro que yo leí en mi adolescencia cuando era muy joven. Ahora, ver cómo estamos después de la pandemia donde ha habido mucho sufrimiento en el mundo entero con relación a la enfermedad, la muerte, de qué trata la vida, lo frágil que es, nos hace uno un auto cuestionamiento de quiénes somos, de dónde venimos, y a dónde vamos como seres humanos. Es inspiración para transmitir estas emociones en el lenguaje físico, en el lenguaje corporal”, expresa la especialista en danza.

Por el lado personal, el estreno de ‘Vacío’ significa el regreso de Morella Petrozzi al teatro. Esta nueva entrega la tiene muy emocionada, pues luego de la pandemia ha podido aflorar su creatividad en esta nueva puesta en escena.

“Volver ha significado todo. La verdad que es una primera entrega pospandemia, así que tanto Claudia Odeh como yo estamos cargadas de creatividad y de pasión por nuestro trabajo, que es la danza contemporánea, así que la inspiración fluyó así. Estamos muy emocionadas por el gran estreno mundial que es mañana”, agrega la bailarina.

Morella Petrozzi es experta en danza contemporánea. (IG/Morella Petrozzi)

Además, se refiere a lo que significa hacer danza contemporánea para ella y cómo es que, poco a poco, el arte viene tomando fuerza y luchando para destacar entre todas las demás profesiones. “Para mí hacer danza contemporánea es una forma de vida. Soy bailarina, soy creadora y también maestra, se entreteje con mi vida, no me imagino no bailar, no danzar. El arte, no solamente la danza contemporánea, sino toda manifestación artística es necesaria para el ser humano porque sensibiliza. El arte nos sensibiliza como seres humanos, nos hace más amorosos, más pacíficos, más compasivos y eso es muy importante para que la raza humana siga viviendo”, confiesa.

Revela que es un trabajo constante visibilizar el arte. Con la llegada de la pandemia, la tecnología se convirtió en su aliado, pues su gremio no podía volver a trabajar presencialmente, por lo que las clases virtuales, el Zoom y las redes sociales fueron una buena herramienta para seguir vigentes. Confiesa que hasta el día de hoy sigue trabajando también por ese medio, pero al ser una escuela independiente, el trabajo es el doble, pero sigue luchando para compartir su arte.

“Todavía el arte en el mundo entero no está tan apoyado como otras áreas y otras profesiones, pero nosotros seguimos fomentando ello de manera independiente es de nuestras propias trincheras de trabajo”, agrega entusiasta a seguir mostrando su trabajo.

Morella Petrozzi en 'El Gran Show'. (IG/El Gran Show Perú)

Morella Petrozzi recuerda con mucho cariño su paso por ‘El Gran Show’, programa de baile de Gisela Valcárcel en el que estuvo por 15 años consecutivos como jurado. Su trabajo, sus comentarios y sus críticas la hicieron una de las favoritas del público, por lo que hasta el día de hoy muchos la recuerdan con cariño. Sobre ello, confiesa que este también fue un espacio para poner su granito de arena en la difusión de la danza y el arte.

“Durante los 15 años que fui parte del jurado de ‘El Gran Show’ creo que ese es mi granito de arena para seguir difundiendo la danza en el país. Fue una experiencia muy linda, este año no se está dando el programa, pero si vuelve yo estaría feliz de volver a participar con un granito de arena en compartir mis conocimientos sobre la danza y el arte”, mencionó la bailarina a Infobae Perú.

‘Vacío’ en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima

El montaje que muestra una atmósfera escénica que fusiona la danza contemporánea y el performance estará lista para el público los días 18, 19, 22 y 23 de agosto en una única función de las 20:30 horas.

La cita es en el teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima. Esta puesta en escena significa el regreso de Morella Petrozzi al teatro después de una larga ausencia por la pandemia. Las entradas están a la venta en Joinnus.