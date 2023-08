Gabriela Serpa evita responder sobre un romance pasado con Aldo Miyashiro: “Puede haber juicio y no puedo pagarlo”

Gabriela Serpa se pronuncia sobre una presunta relación con Aldo Miyashiro. (Captura: Magaly TV La Firme)

Arde Troya. En el segundo episodio de ‘La Casa de Magaly’ este 16 de agosto, se revivió un antiguo rumor sobre la modelo Gabriela Serpa y el rumor de una posible relación amorosa con el conductor de ‘La Banda del Chino’, Aldo Miyashiro. Esto ocurrió después de que Alfredo Benavides le preguntara al respecto en presencia de Fiorella Retiz.

“Sí, la gente comentaba”, sostuvo la modelo en la edición del 16 de agosto. Ante ello, el popular ‘Niño Alfredito’ le planteó a Gabriela Serpa si consideraba que él era más atractivo que el conductor. Esta pregunta provocó la indignación de Serpa, quien reaccionó con exasperación: “Qué imbécil, qué tiene que ver eso... era mi jefe huev... sabes qué, has tu show de dos, deja de estar hablando huev... porque ese hombre está casado, no te juegues conmigo así Alfredo”, dijo molesta.

Como se recuerda, la exreportera de América Televisión Fiorella Retiz fue ampayada por Magaly TV La Firme con el actor y esto desencadenó el fin de su matrimonio con la actriz Erika Villalobos. Sin embargo, Serpa prefirió no hablar más de su compañera de reality y optó por no abordar los rumores que la relacionaban con el famoso conductor en ‘El Confesionario’.

Gabriela Serpa descarta relación en el pasado con Aldo Miyashiro. (Composición: Infobae)

Al parecer, la integrante de JB en ATV no quiere problemas legales con el popular ‘Chino’. “No quiero hablar del tema, por favor, porque es un tema muy delicado y puede haber un juicio de por medio y yo no tengo las posibilidades económicas para pagar un juicio”, sostuvo la modelo ante las consultas que le hacían la producción del reality.

En otro momento de las declaraciones, la modelo eligió confrontar a su colega de JB en ATV para poner fin a los rumores que sus comentarios o preguntas estaban provocando entre los miembros del grupo, cuando en realidad no tenían fundamento. Por esta razón, después de conversar con otro grupo de chicas excluyendo a Fiorella Retiz, la modelo lo enfrenta y le hace reclamos.

“De verdad me decepcionas porque yo te creía una buena persona”, le dijo la modelo sumamente molesta e indicó que si quiere show, pues lo tendrían que hacer con otras personas. Eso no quedó ahí, pues la hermana de Claudia Serpa arremetió contra Fiorella Retiz. “La otra está quemada y quiere quemar a todos. ¿Es doble cara o qué? Siembran la mala vibra”, sentenció.

Gabriela Serpa y Fiorella Retiz se enfrentan en la casa de Magaly. (Captura: Magaly TV La Firme)

Gabriela Serpa y las demás chicas en ‘La Casa de Magaly’ se unen en contra de Fiorella Retiz

En otro instante del programa, todas las chicas excepto Fiorella Retiz se congregaron en la terraza de ‘La Casa de Magaly’. Fue ahí donde la modelo Gabriela Serpa compartió su frustración con las compañeras respecto a la pregunta que le hizo su compañero Alfredo Benavides sobre el rumor pasado de una posible relación con el conductor de ‘La Banda del chino‘, Aldo Miyashiro.

“Está insinuando que yo he estado con Aldo, porque yo he trabajado en el cinco y la gente comentaba que yo estaba por vara y por él. Hablar así no es de hombres, es un patán”, explicó la modelo con frustración. En ese instante, la integrante de JB en ATV se puso de pie y se acercó a enfrentar a Alfredo Benavides por recomendación de sus compañeras.

La artista cómica se mostró incómoda con los comentarios y le dijo al popular ‘Niño Alfredito’ que estaba muy decepcionada de la actitud tomada por el hermano de Jorge Benavides.