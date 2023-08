Gabriela Serpa arremetió contra Fiorella Retiz en ‘La casa de Magaly’: “Está quemada y quiere quemar a todos”

Gabriela Serpa y Fiorella Retiz se enfrentan en el segundo capítulo de 'La Casa de Magaly'.

Fuertes declaraciones. En el segundo capítulo de ‘La Casa de Magaly’, se vivió una situación tensa al mostrar un clip en secuencia que retrató la discusión entre la modelo Gabriela Serpa y el actor Alfredo Benavides. En este intercambio, Benavides cuestionó a su compañera de JB en ATV sobre un posible vínculo con el conductor de ‘La Banda del Chino’.

Todos estos reclamos iban y venían, mientras la modelo Fiorella Retiz observaba con atención la situación. Cabe destacar que Retiz previamente estuvo involucrada en un escándalo con Aldo Miyashiro de un presunto romance por las cámaras de Magaly TVLa Firme, lo que resultó en la ruptura entre Miyashiro y su esposa, Érika Villalobos.

Las diferencias empezaron, cuando Alfredo Benavides preguntó a ‘Gaby’ si durante su tiempo en Panamericana había oído los rumores que la relacionaban con Aldo Miyashiro. En respuesta, la actriz cómica no dudó en responder y admitió que siempre escuchó dichos rumores en los pasillos del canal de Arequipa: “Sí, la gente comentaba”, sostuvo la modelo en la edición del 16 de agosto.

Ante ello, el hermano de Jorge Benavides le planteó a Gabriela Serpa si consideraba que él era más atractivo que el conductor. Esta pregunta provocó la indignación de Serpa, quien reaccionó con exasperación: “Qué imbécil, qué tiene que ver eso... era mi jefe huev... sabes qué, has tu show de dos, deja de estar hablando huev... porque ese hombre está casado, no te juegues conmigo así Alfredo”, dijo molesta.

Gabriela Serpa y las otras chicas en ‘La Casa de Magaly’ comienzan a conversar sobre el altercado

En otro momento de ‘La Casa de Magaly’, todas las chicas, menos Fiorella Retiz se juntaron en la terraza y ahí Gabriela Serpa expresó su enojo ante sus compañeras sobre la consulta que le hizo Alfredo Benavides sobre si tuvo alguna relación con Aldo Miyashiro.

“Está insinuando que yo he estado con Aldo, porque yo he trabajado en el cinco y la gente comentaba que yo estaba por vara y por él. Hablar así no es de hombres, es un patán”, explicó la modelo con frustración. En ese instante, la integrante de JB en ATV se puso de pie y se acercó a enfrentar a Alfredo Benavides por recomendación de sus compañeras.

“De verdad me decepcionas porque yo te creía una buena persona”, le dijo la modelo sumamente molesta e indicó que si quiere show, pues lo tendrían que hacer con otras personas. Eso no quedó ahí, pues la hermana de Claudia Serpa arremetió contra Fiorella Retiz. “La otra está quemada y quiere quemar a todos. ¿Es doble cara o qué? Siembran la mala vibra”, sentenció.

Gabriela Serpa y Fiorella Retiz se enfrentan en el segundo capítulo de 'La Casa de Magaly'.

¿Cómo transcurrió el estreno de ‘La Casa de Magaly’?

El pasado martes 15 de agosto se inició ‘La Casa de Magaly’ y todos los participantes ingresaron a la casa con respectivas medidas de seguridad, la situación resultó diferente. El primer episodio tuvo una duración inferior a los 20 minutos y parece haber sido un adelanto de lo que vendría en el futuro. En esta ocasión, solo se presentaron 7 de los 11 concursantes.

Cada uno de ellos arribó a la residencia y reveló el contenido de sus maletas, además de entregar sus teléfonos móviles para evitar cualquier conexión externa. Uno de los momentos más tensos del programa ocurrió cuando Shirley Cherres entró y de inmediato hizo un comentario despectivo sobre Carlos Cacho, lo que terminó por enfurecer al estilista.