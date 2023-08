Vanessa Terkes lloró al recordar la muerte de su expareja Rodolfo de Anda: “Éramos amigos”

Vanessa Terkes rompe en llanto al recordar a su expareja. (Foto: Captura de Trome)

Vanessa Terkes es una de las actrices más queridas del Perú, por lo que muchos de sus fans se muestran interesados en su vida privada. Por este motivo, ella le concedió una entrevista al diario Trome, donde recordó a su expareja Rodolfo de Anda, quien lamentablemente falleció a inicios de año.

Cuando le tocaron sobre este tema, la popular ‘Chata’ mencionó que ellos eran buenos amigos pese a que ya no estaban juntos, además que era una persona que le sumaba mucho en su día a día, pues constantemente le enseñaba nuevas cosas.

“Que en paz descanse. Lindo era, éramos amigos chéveres, de esos amigos que te conocen. Ay, no quiero llorar (...) Creo que hay personas que vienen a sumar, a enseñarte y hay personas que vienen a restarte, de todo, pero con él sumé muchísimo”, manifestó entre lágrimas.

De otro lado, Vanessa Terkes confirmó que el empresario mexicano le pidió matrimonio en dos ocasiones, pero nunca pudo concretarse esta propuesta porque ella regresó a vivir al Perú, lo que ocasionó que su relación se desgaste y finalmente termine todo, pero de una buena manera.

“Mi relación con Ro era calmada, yo me vine a vivir a Perú, no se dieron las cosas, no me casé porque me regresé a Perú. Hubieron dos rocas, pero no vivamos en el pasado”, fue lo que dijo sobre el romance que vivió al lado de Rodolfo de Anda.

Cuando le consultaron sobre las causas de la muerte de su expareja, ya que esta información no ha salido a la luz hasta el día de hoy, la actriz enfatizó en que ella no lo contaría porque si su familia no lo quiso decir, ella tampoco lo haría, por lo que hasta el día de hoy es un misterio.

“La familia no quiso decir públicamente cómo murió, yo sí sé, pero hay que respetar a la familia. Menos de un año ha pasado, no es tan triste, él debe estar feliz ahí con sus alas, con su papá tomándose un tequilita”, contó.

Su juicio contra su exesposo George Forsyth

Vanessa Terkes estuvo casada con George Forsyth. Su relación nació luego de haber participado en un reality de convivencia que se realizó en el Cusco. Tras un breve romance, la pareja decidió dar el siguiente paso y se casó en una ceremonia que se llevó a cabo en el distrito de La Victoria, a vísperas de las elecciones municipales.

Sin embargo, aunque frente a cámaras presumían su relación, lo cierto es que ellos estaban mal, por lo que de un momento a otro se anunció su separación, incluso ella inició una demanda contra el exfutbolista por violencia psicológica.

Aunque esta denuncia fue archivada en el 2019, este 2023 se reabrió el caso porque sancionaron al juez que dio el fallo en contra de Vanessa Terkes. Sobre este hecho, ella se pronunció y aseguró que pese a que quería dejar este escándalo atrás, no puede hacerlo.

“Todavía no termina ese juicio. Se reabrió. Me llegó notificación que sancionaron al juez que dictaminó eso y se reabrió el caso. Me llamó mi abogada. Yo quería echarle tierrita, pero, en este tipo de juicios, la persona no puede abandonar el juicio porque muchas veces la persona es atacada por su agresor para que abandone el juicio. Ha habido un cambio de juez. Revisaron el caso, sancionaron al juez que dictaminó eso conmigo, yo no moví nada. Ese juez no me favoreció para nada. Es más, me pareció hasta injusto. Yo ya quiero dejar eso atrás”, sostuvo.