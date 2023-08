La dramática situación de Andrés Chicaiza: a pesar de una resolución a su favor aún no puede jugar en Liga 1

El volante ecuatoriano contó las razones que le están impidiendo poder jugar con Deportivo Garcilaso a pesar de estar más de dos meses en nuestro país. (GOLPERU)

El volante Andrés Chicaiza sigue viviendo un drama desde que fichó por Deportivo Garcilaso. Hasta el momento no ha sumado ningún minuto en el elenco cusqueño. El exjugador de LDU de Quito contó todo el drama que está pasando a pesar de que tiene una resolución a su favor para ser inscrito por el ‘rico garci’.

“Llego al punto en el que ya tengo mucho malestar y enojo por todo esto que se ha venido acarreando. Estoy acá más de dos meses y 15 días y se suponía que estaban todas las cosas legales en regla. Vengo de Ecuador por pedido del ‘profe’ con todas las ganas de triunfar y hacer lo que a uno le gusta que es jugar al fútbol simplemente. Sin afán de quitarle nada a nadie y sin hacerle daño a nadie”, sostuvo en una entrevista para GOLPERU.

El ‘Mago’ mencionó acerca de la norma referida a ese tema: “Me topo con esta novedad de que, primero, no se me podía inscribir por el tema del reglamento que, la verdad, si ustedes lo leen está muy confuso. Tiene muchas trabas. En el punto en el cual está claro que un jugador extranjero puede ser sustituido por otro extranjero a mitad de año”.

Anuncio de Andrés Chicaiza como nuevo jugador de Deportivo Garcilaso.

“Eso está totalmente claro lo que dice el reglamento. Aclarando que Danny Cabezas, que era el extranjero anterior, no pudo jugar ni siquiera un minuto acá en el equipo. Tuvo una lesión grave: una rotura del ligamento cruzado, la cual tuvo ocho meses de para. Sólo sé que se solucionó con el equipo en el mes de febrero. No jugó un minuto con el club. Es algo contraproducente lo que me está pasando”, relató.

Chicaiza explicó la razón por la cual aún no puede debutar con Deportivo Garcilaso: “Es algo que no tenemos claro. Ni siquiera nos dan un argumento lógico por el cual no se me pueda inscribir. El fallo salió a mi favor y la Cámara de Disputa ordenó al Oficina de Habilitaciones para que me inscriban. Simplemente, no entendemos hasta el día de hoy”.

“Lo único que han hecho es darnos largas, largas y largas. Pasando sobre los días que te exige la ley y reglamento para poder dar una solución. Simplemente no lo dan. Entonces, molesta porque yo vine acá con ganas de jugar al fútbol, de triunfar y hacer mi trabajo. Simplemente me están cortando todas las armas para poder hacerlo”, finalizó.

El entrenador de Deportivo Garcilaso explicó cómo se ha impedido que el volante Andrés Chicaiza debute con el equipo. (GOLPERU)

Jorge Célico molesto por la situación de Andrés Chicaiza

El entrenador de Deportivo Garcilaso, Jorge Célico, también se refirió a la situación del mediapunta Andrés Chicaiza. El estratega argentino contó todo lo que ocurrió para el exfutbolista de LDU de Quito no pueda ser inscrito para jugar la Liga 1.

“Nosotros incorporamos Andrés Chicaiza, futbolista ecuatoriano, por pedido de mi persona. Él vino en tiempo y forma. Había una parte del reglamento hablaba de la posible incorporación de un jugador extranjero en la medida que esté dado de baja otros jugadores extranjeros con los pertinentes documentos”, dijo en una entrevista para GOLPERU.

Asimismo, Célico detalló cómo es que decidieron presentar su reclamo: “Nosotros vimos que la reglamentación estaba acorde a lo que nosotros queríamos hacer. Lo trajimos a Andrés (Chicaiza) y ya lleva un tiempo largo aquí en el país. Resultó que nos impidieron la inscripción. A raíz de esto, el club, por intermedio de la parte legal, dispone presentar una documentación en la Cámara de Apelaciones y Disputas de la federación peruana”.

Finalmente, el técnico de 58 años explicó el motivo para que no pueda jugar Chicaiza con el club: “En un par de días de tratamiento, resuelve que era correcto la contratación y le indica a la Federación Peruana de Fútbol que inscriba al futbolista. Ahí es donde se trabó todo. Llega ese pedido a la federación peruana y la parte de inscripción de jugadores se niega a inscribir al jugador”.