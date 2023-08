Fiscalía presentó denuncia constitucional contra Pedro Castillo por caso ascensos irregulares en FF AA y PNP

Candidato presidencial de Perú Libre se encuentra recluido junto al exjefe de Estado Alejandro Toledo. | Presidencia

La Fiscalía de la Nación informó que presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por el caso de los ascensos irregulares que se dieron en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú durante su gobierno.

A través de un mensaje en las redes sociales se indicó que Patricia Benavides le imputa a Castillo, recluido en el penal de Barbadillo desde diciembre del año pasado por el fallido autogolpe de Estado, haber cometido los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio.

Igualmente, la titular del Ministerio Público incluye en su acusación al exministro de Defensa y abogado del exmandatario, Walter Ayala, quien salió del Ejecutivo precisamente en noviembre del 2021 cuando estalló el escándalo.

En julio pasado, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Fiscalía que culmine con las diligencias preliminares contra Castillo, Ayala y el otro procesado, Bruno Pacheco, exsecretario general del Despacho Presidencial, para que pase a una etapa preparatoria. Al final, se concreta.

Historia de corrupción

El escándalo dentro de las FF.AA. estalló en noviembre del 2021 cuando el excomandante general del Ejército, José Vizcarra Álvarez, denunció en RPP Noticias que fue presionado por Ayala y Pacheco para favorecer a dos coroneles allegados a Castillo, los coroneles EP Carlos Ramiro Sánchez Cahuancama y Ciro Bocanegra Loayza, quienes no cumplían con los estándares, estudios ni categoría para estar en el cuadro de honor.

“Yo sí recibí algunos pedidos, que me hicieron conocer antes del proceso. A través del secretario Bruno Pacheco y el ministro de Defensa y los mensajes de a través del Edecán del ministro de Defensa. Eran varios los recomendados y en diversos grados”, manifestó el exjefe militar en aquella época.

Vizcarra relató que entre el 11 y 13 de octubre del 2021 fue al Ministerio de Defensa llevando las actas de ascenso: “El señor ministro llamó por teléfono a Palacio y me increpó que los recomendados no habían ascendido y que el secretario (Pacheco) estaba incómodo”.

“Fuimos a Palacio y me recibió el dichoso secretario (Pacheco) y le manifesté que no era posible el ascenso de los recomendados y el señor (Pacheco) me manifestó que todo se puede hacer si se quiere”, precisó. Agregó que el exsecretario presidencial hablaba a nombre de Pedro Castillo, a quien también le explicó que no era posible que ascendiera a uno de allegados como lo era Ciro Bocanegra.

José Vizcarra fue dado de baja en noviembre del año al recibir presiones para generar ascensos por orden del presidente. Foto: AP Noticias

“Yo le manifesté que si él deseaba ascenderlo le podía sugerir que haga una resolución donde él tenía la posibilidad y la capacidad de otorgarle una vacante, lógicamente le explicaba que el impacto negativo sobre la institución iba a ser grande porque ese señor no era merecedor de ese momento del ascenso”, recordó Vizcarra que le dijo al hoy encarcelado exjefe de Estado en Palacio de Gobierno.

Tras esta reunión, el excomandante general del Ejército fue cesado de su cargo tras la publicación de una resolución en el diario oficial El Peruano.

El escándalo en las FF.AA. también se extendió a la PNP. Allí se mencionó que hubo altos mandos que pagaron sumas de hasta 40 mil dólares a Castillo y su entorno para que logren ascensos dentro de la institución.

Tanta fue la corrupción que salpicó a Javier Gallardo, excomandante general de la PNP, quien habría sido el nexo entre el expresidente y los malos generales que apostaron por los sobornos.

Javier Gallardo, excomandante general de la PNP, fue el nexo con Pedro Castillo para los sobornos dentro de su institución.

El 26 de diciembre del año pasado, integrantes de la Fiscalía Anticorrupción junto a miembro de la Diviac realizaron una serie de intervenciones en la vivienda y oficinas en Lima, Cusco y Tumbes en el marco de los ascensos irregulares en las FF.AA. y la PNP. Gallardo, tres generales, un mayor y un suboficial fueron detenidos durante las diligencias.