María del Carmen Alva culpa a Yonhy Lescano de la ruptura de Acción Popular: “Acercó a muchos a Castillo”

La congresista no agrupada y expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, culpó a su correligionario y exlegislador Yonhy Lescano de la situación que se vive a la interna de la bancada de Acción Popular en el que más de la mitad de los integrantes renunció tras la elección de Darwin Espinoza, señalado como uno de ‘Los Niños’, como vocero.

Te puede interesar: Guerra en Acción Popular: Darwin Espinoza dilata trámites de renuncia de congresistas de la bancada

“La verdad es que parte del problema que tenemos ahora es culpa de Yonhy Lescano, porque Yonhy Lescano fue el candidato (presidencial) y estos son los candidatos que ingresaron (al Congreso). Él acercó a muchos de ellos a (Pedro) Castillo. Tanto que se llevó al congresista que asesora al día de hoy. Carlos Zeballos era nuestro vocero, lo elegimos todos y su asesor hasta el día de hoy es Lescano”, dijo Alva Prieto a la prensa.

“Carlos Zeballos renunció. Después se fue a la bancada de Bermejo, luego a la bancada de (Héctor) Acuña y ahora está en la bancada de Podemos. Yonhy Lescano es el asesor y parece que no lo está asesorando muy bien porque mira cuántas bancadas y camisetas se ha puesto. A mí me daría vergüenza decir que soy asesor de un congresista que ha pasado por 4 bancadas. Y así quería asesorar a la bancada. Calladito está más guapo, le diría yo a él”, agregó.

Te puede interesar: Mesías Guevara critica renuncias en Acción Popular: “No ha sido por decencia, sino por pataleta de María del Carmen Alva”

La declaración de María del Carmen Alva es en respuesta al comentario de Lescano en el que afirma que la actual bancada es la peor en la historia y se mostró a favor de que todos los parlamentarios acciopopulistas sean expulsados del partido “aunque Acción Popular se quede sin bancada”.

“Desde el inicio de la gestión, han hecho una gestión pésima. Mucha soberbia, petulancia, falta de modales políticos, estar defendiendo intereses subalternos y no intereses del país. Eso no se puede permitir en Acción Popular. Se ha llegado al extremo de que ahora está partida la bancada. No creo que sea un asunto de que se designó a Darwin Espinoza. Creo que son intereses para tener cuotas de poder en el Congreso. Yo no diferencio mucho los congresistas que se han quedado de los que se han ido”, declaró Lescano a RPP.

Yonhy Lescano tuvo duros comentarios contra la bancada de Acción Popular

María del Carmen Alva niega presiones

La parlamentaria no agrupada María del Carmen Alva también negó haber ejercido presión alguna para que más congresistas renuncien a la bancada de Acción Popular a cambio de supuestos ‘blindajes’ en la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Te puede interesar: Darwin Espinoza: Estos son los cuestionamientos del vocero de Acción Popular

“Con los que se han quedado no he hablado. Con el único que me encontré es con Wilson Soto en la Junta de Portavoces. Me pregunto: ‘No pensé que te ibas a ir, ¿por qué te fuiste?’. Y conversamos entre nosotros sobre mi renuncia. Nada más. Los que han salido, nadie tiene denuncias constitucionales. Yo a nadie le he dicho que renuncie. Es mentira lo que está diciendo Darwin Espinoza. Él siempre en vez de aclarar sus temas inventa cosas de otros y quiere desprestigiar la imagen de otros. Bien difícil que alguien renuncie por presión”, apuntó.