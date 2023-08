María del Carmen Alva asegura que renunciantes en Acción Popular no formarán una nueva bancada

María del Carmen Alva cree que Darwin Espinoza terminará siendo expulsado del partido. (Andina)

Esta semana, un cisma se produjo en la bancada de Acción Popular (AP), en el Congreso de la República. La renuncia de la parlamentaria María del Carmen Alva fue la primera de ocho, también decidieron dar un paso al costado sus colegas Ilich López, Silvia Monteza, Pedro Martínez, Karol Paredes, Juan Carlos Morí, José Alberto Arriola y Carlos Enrique Alva.

Los legisladores renunciantes consideran que la elección de su correligionario Darwin Espinoza como vocero titular de ese grupo parlamentario es un error por tener cuestionamientos al estar implicado en el grupo conocido como ‘Los Niños’.

Al respecto Espinoza anunció que recién el próximo miércoles 16 de agosto se reunirán para evaluar las renuncias que presentaron 8 congresistas.

María del Carmen Alva señaló que en el partido no aceptan la presencia de Darwin Espinoza y espera que sea expulsado de su militancia, mientras tanto, aseguró que ella y sus colegas renunciantes no formarán otra bancada y se quedarán como no agrupados.

Darwin Espinoza buscará el retorno de sus colegas a la bancada.

Cómo se eligió al vocero de AP

La también ex presidenta del parlamento comentó, en una entrevista al diario El Comercio, que la elección para el vocero se dio cuando estaba eligiendo a los presidentes de tres comisiones congresales que encabezaría esa bancada.

“Hubo una primera elección donde quedó con el congresista Arriola y el congresista Espinoza [empatados] seis a seis, un voto en blanco y un voto para el congresista López. Para esto, éramos catorce, faltaba el congresista [Edwin] Martínez, que estaba en Arequipa y no participó. Entonces se hizo la nueva votación y salió a : ocho para Espinoza y seis para Arriola. La verdad que [quedamos] sorprendidos todos, creo que hubo un silencio sepulcral. Luego intervino con el congresista Arriola, porque él era además el vocero en ese momento, y dio su parecer general de que había que trabajar con la bancada y que esperábamos que hiciera un buen trabajo, y un poco sorprendido también con la elección”, dijo.

Decidió renunciar

María del Carmen Alva indicó que, tras la elección, se fue a su casa, “no pudo dormir” y al día siguiente regresó al parlamento con la idea de que debía renunciar, “porque no podía ser una bancada donde esté como vocero el congresista más cuestionado”, mencionó.

“Sobre todo con el agravante de que había salido el domingo en la noche esta nueva denuncia de que había tenido una coordinación con Sada Goray, con lo que había dicho el expresidente de Sedapal. Entonces, por todos lados hay denuncias. Si bien son temas que se tienen que investigar, no es una persona apta para representarnos, ser el vocero de quince congresistas una persona con tantos cuestionamientos”, añadió.

La congresita María del Carmen Alva se pronunció sobre su renuncia a la bancada de Acción Popular.

Sin embargo, al ser consultada de su preferencia por el congresista Arriola, quien también está investigado por el caso ‘Los Niños’, la parlamentaria sostuvo que este venía haciendo un buen trabajo en la vocería.

“Dentro de todo, Arriola está colaborando con las investigaciones, que creo que es lo que corresponde, y tratando de ser lo más transparente. Está en investigación. No sabemos cuál es el resultado, pero creo que por lo menos está más dispuesto a colaborar con la justicia”, mencionó.

La parlamentaria, además refirió que sus cuestionamientos contra Darwin Espinoza también tienen que ver con su voto en contra de la vuelta a la bicameralidad, un proyecto de ley impulsado por la congresista acciónpopulista.

“Votó en contra de la bicameralidad, que es un caballo de batalla de Acción Popular, siempre, que está en el plan de gobierno. Votar en contra de la bicameralidad es totalmente antiacciopopulista, no sigue los lineamientos de Fernando Belaunde Terry, de Valentín Paniagua y de Javier Alva Orlandini. Él se ha parado en los plenos y me ha atacado. Siempre ha hablado también amenazando por cualquier tema”, resaltó.

A pesar de que Espinoza tuvo respaldo para convertirse en vocero de la Bancada, Alva no teme que esa facción termine controlando el partido.

“Eso no va a ocurrir. Más probable es que tenga este procedimiento de expulsión. Hay mucho malestar por los correligionarios, por los militantes de Acción Popular, están muy molestos por la actitud de varios de los congresistas, así que más bien yo creo que ellos van a tener que dar un paso al costado”, manifestó.